المحافظة تعلن إستقرار تجهيز الطاقة بواقع 20 ساعة يومياً

الكهرباء: البصرة تحتاج إلى 2100 ميغاواط مقارنة بعبادان

بغداد – تمارا عبد الرزاق

البصرة – الزمان

أكد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ان الوزارة ماضية بنصب العدادات الذكية لغرض مشاركة القطاع الخاص في الكهرباء بعموم العراق ومنها محافظة البصرة عبر المشاركة في عمليات إصلاح الأعطال وجباية أجور الطاقة مقابل اخذ نسبة من تلك الجباية، موضحا أن مشاركة القطاع الخاص لا تعني خصخصة الكهرباء للشركات الأهلية.وقال الفهداوي في تصريح امس أن (مشروع نصب العدادات في المحافظة كحال بعض مناطق بغداد سيكون له الاثر الكبير في ديمومة تزويد الكهرباء للمواطنين في المحافظة وتقليل الهدر الزائد في الاستخدام والإسراف).

مشيرا الى ان (الوزارة ستعمل على ايصال الرسائل الايجابية للحكومة المحلية ولأهل المحافظة بان ذلك المشروع سيكون بوابة لاستقرار تزويدهم بالطاقة الكهربائية والتمتع بها دون انقطاع).

وكان الفهداوي، قد أكد في تصريح سابق عن (عزم الوزارة تقليل استهلاك المحافظة من الكهرباء والذي يصل الى 2800 ميغاواط من خلال الترشيد وتقليل الهدر الحاصل فيها، وذلك وفقا دراسة اعدت للمحافظة في هذا الاطار اكدت حاجة المدينة الى 2100 ميكاواط فقط),.

واضاف أن (الدراسة جاءت بعد زيارة وفد من الوزارة الى مدينة عبادان الايرانية التي تشبه اجواء البصرة، وبالتالي فهي ومقارنة بتلك المدينة الايرانية الجنوبية تحتاج 2100 ميغاواط فقط و650 ميغاواط لمحافظة ذي قار ايضاً، ما سيوفر للعراق 1000 ميغاواط والتي يتم هدرها حاليا بين استهلاك المواطنين في المحافظتين).فيما اعلن مجلس المحافظة ان تجهيز المواطنين في المحافظة بالطاقة الكهربائية حالياً بواقع 5 ساعات، يقابلها ساعة واحدة اطفاء، بعد ان شهدت بعض المناطق في الايام الماضية تردي بواقع التجهيز، فيما أشـــــــــــار إلى إن اليوم الاحد سيشهد إدخال 200 ميغا واط من محطة الرميلة الشمالية الى الخدمة بعد إكمال أعمال الصيانة.

وقال نائب رئيس المجلس وليد كيطان في تصريح امس ان (مركز السيطرة الجنوبي وبعد الإطلاع على واقع التجهيز في المحافظة، فان نتائج الاتفاق الذي تضمنه اجتماع الخميس بمجلس المحافظة مع دوائر الكهرباء حول واقع الطاقة كانت جيدة، مؤكداً تجهيز عموم مناطق بـ5 ساعات مقابل ساعة واحدة إطفاء)،

فيما أشار إلى إن( الأسبوع المقبل سيدخل 200 ميغاواط أيضا إلى الخدمة من محطتي الهارثة والنجيبية الحراريتين),.

وأضاف كيطان، إن المحافظة تغذى حالياً بـ 2750 إلى 2800 ميغاواط من الطاقة مع الخط الايراني وخطوط الطاقة التي يتم استقبالها من مدينتي الناصرية والعمارة).

مؤكدا (عما شهدته بعض خطوط النقل والأبراج إلى أعمال سرقة وتخريب من ان عقوبة المتورطين بهذه الأعمال ستكون شديدة).

وقال مدير مركز السيطرة الجنوبي اسعد محير كريم، إن (إنتاج المحافظة من الطاقة الكهربائية سيشهد تحسنا خلال الأسبوع المقبل، فيما يأمل ان يكون تجهيز مناطق المحافظة نحو الأفضل).واضاف ان (حاجة المحافظة من التيار الكهربائي تشهد نمواً وتزايد سنوياً بنسبة 10 إلى 15بالمئة ،

فيما بين ان الإنتاج الحالي من الطاقة يـــــــــــــطي حاجة المحافظة إضافة الى الخط الإيراني وخطوط الربط مع المحافظات الوسطى).

وكانت لجنة الكهرباء في المجلس أرجعت اسباب تردي واقع تجهيز التيار الكهربائي في المحافظة خلال الأيام الماضية إلى خروج الوحدة الرابــــــــــعة في محطة الرميلة فضلا عن خروج إحدى الوحدات من محطة الهارثة فيما أشارت إلى مـــــــــــــساع لإعادتها الى الخدمة .وعلى الصعيد نفسه تمــــــــــــكنت قوة من فوج طوارئ شرطة المحـــــــــــــافظة الخامس بالتعاون مع قسم مكافحة الاجرام من القاء القبض على احد المتهمين بسرقة اســـــــــــلاك الكهرباء في قضاء ابي الخصيب التابع للمحافظة .

ويذكر أهالي منطقة زيونة في بغداد قد عاشوا الخميس الماضي يوما عصيبا، وليلة سوداء والسبب انهيار مفاجئ في منظومة كهرباء الاستثمار، فيما حمل احد النواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي مسؤولية ذلك، واكدت اللجنة المختصة بمجلس بغداد ان العمل جار لاعادة الطاقة الى تلك المناطق.وقال احد ابناء المنطقة احمد عبد الله في تصريح ان (زيونة تغرق بظلام دامس وشركة الاسثمار التي نعول عليها عاملتنا بازدراء)،واكد مواطن اخر ويدعى ابراهيم خليل ان (اغلب اهالي المنطقة تركوا منازلهم كونها باتت لا تطاق).

من جانبه، اكد النائب عن كتلة الاحرار رسول الطائي ان (هنالك مطالب متكررة من قبلنا لمجلس النواب لايجاد حلول لقضية الخصخصة التي استنزفت المواطن البسيط واثقلت من كاهله).

واضاف ان (الخصخصة لاتتعدى كونها فائدة شخصية لاطراف فاسدة ولا توجد فيها اي فائدة للشعب والمواطن), داعيا الفهداوي الى (الاسراع بحل مشكلة منطقة زيونة وايجاد بدائل لعدم تكرارها مستقبلا).

من جهته، قال رئيس لجنة الكهرباء بمجلس محافظة بغداد مشتاق الشمري ان (خللا فنيا وسقوط لبعض المحولات بمنطقة زيونة ادى الى حصول الطارئ والانطفاء في تلك المنطقة)، واضاف ان (هنالك عمل بغية تحويل تلك المناطق الى خط الطوارئ لحين اصلاح المحولات وارجاع تلك المناطق لخطوطها الاصلية).