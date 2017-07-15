التايمز تحذّر من عمليات إنتقامية تستهدف من يشتبه في إنتمائهم لداعش

السعودية والبحرين والإمارات تهنىء العراق بتحرير الموصل

بغداد – الزمان

هنأ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز رئيس الوزراء حيدر العبادي والرئيس الامريكي رونالد ترامب لمناسبة تحرير الموصل من تنظيم داعش في اتصالين هاتفيين.وتلقى العبادي اتصالا هاتفيا من ملك السعودية قدم خلاله التهنئة بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية وتحريرها الموصل، بحسب بيان لمكتب العبادي، نقل عن الملك إشادته بـ(الشجاعة الفائقة للقوات العراقية وبحكمة الحكومة والقيادة العراقية).بدوره، شكر العبادي الملك السعودي على التهنئة، لافتاً إلى أن (العراقيين بقتالهم وتضحياتهم خلصوا المنطقة من عدو إرهابي غاشم هدد المنطقة والعالم)، مشددًا على ان (التعاون بين هذه الدول يجب أن يستمر حتى القضاء على آخر الإرهابيين).

تعاون مشترك

داعيًا الى (الاستمرار بالتعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب إلى جانب المجالات الاقتصادية والتجارية لتحقيق مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين الجارين).وفي اتصال مماثل، هنأ الملك السعودي ترامب بالمناسبة . وبحث الجانبان في الوقت نفسه الجهود الرامية لتسوية الأزمة مع قطر، على وفق بيان للبيت الأبيض أضاف ان الزعيمين(شددا على أهمية تطبيق الالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة الرياض).وأوضح البيان أن ترامب، الذي أجرى المكالمة على متن طائرته الرئاسية شدد على (الحاجة إلى منع تمويل الإرهاب وضرورة التصدي لإيديولوجيا التطرف). وهنأت الامارات العراق بالنصر . وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن مواجهة التطرف والإرهاب يمثل أحد أهم الأخطار التي تواجه المنطقة وشعوبها وأن تنظيم داعش يجسد بكل بشاعة هذا الخطر.وأكدت وقوف دولة الامارات الدائم مع العراق في جهوده لمكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله وسبل تمويله.كما هنأت الخارجية البحرينية الحكومة العراقية بالمناسبة، منوهة بحكمة الحكومة العراقية وبالشجاعة العالية للقوات العراقية في تحقيق هذا الانتصار المهم. وأكدت الوزارة في بيان وقوف البحرين إلى جانب العراق في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله، وجهودها الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه. في غضون ذلك، قال السفير الايراني لدى بغداد أيرج مسجدي ان بلاده تدعم مسعى العراق لتقوية علاقاته الدولية والعربية ومنها علاقاته مع السعودية.وأضاف في مقابلة متلفزة ان (بناء علاقات العراق مع الأسرة الدولية شأن عراقي لا نتدخل فيه برغم وجود مشاكل بيننا مع بعض الدول لكنها لا تنعكس على العراق).وفي شأن ذي صلة، حذرت صحيفة التايمز البريطانية من عمليات انتقامية تستهدف من يشتبه في انتمائهم لداعش أو التواطؤ معه.

قلب الظلام

وفي مقال حمل عنوان (قلب الظلام: هزيمة تنظيم الدولة في الموصل تنهي خلافته التعسة في العراق)، قالت الصحيفة ان (تحرير الموصل لحظة ذات أهمية رمزية في التصدي للتطرف الإسلامي، فالمعاناة التي تسبب فيها داعش تعد من أكثر لحظات التاريخ الإنساني وحشية)، مضيفة ان (ذلك قد يغري القوات العراقية أن ترد الصاع صاعين وتعاقب مسلحي التنظيم بوحشية، ولكن حتى يستمر انتصارها عليها ألا تفعل ذلك).وتابعت ان(المدينة التي يبلغ تعدادها مليوني شخص تحولت إلى سجن كبير تحت حكم التنظيم، حيث منع السكان من المغادرة وتحولت النساء إلى سجينات وسبايا)، مشيرة الى ان (الهجمات بقيادة الولايات المتحدة أودت بحياة الكثير من هؤلاء المدنيين في معارك تحرير الموصل، ولكن تفادي ذلك كان أمرا شبه مستحيل، نظرا لأن التنظيم كان مصرا على التسبب في أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والمعاناة في المدينة ذات الكثافة السكانية العالية).ومضت الصحيفة قائلة(ترد بالفعل تقارير عن عمليات انتقامية واعدامات من دون محاكمة للذين يشتبه في انتمائهم للتنظيم أو التواطؤ معه)، لافتة الى ان (الانتقام لا يولد إلا الانتقام والعنف)، داعية العراق وحلفاءه الى أن (يعملوا معا لتخفيف معاناة المشردين الذين فقدوا ديارهم بسبب التنظيم).