القبض على 250 داعشياً في الموصل القديمة بضمنهم نساء وأطفال روس

إستعراض عسكري مهيب للقوات المنتصرة في بغداد

بغداد – محمد الصالحي

اقامت القوات المسلحة استعراضا عسكريا ضخما بمناسبة تحقيق النصر على تنظيم داعش في الموصل والمحافظات الاخرى،الى ذلك عثرت القوات الامنية خلال تمشيطها المناطق المحررة في الموصل القديمة على عدد من الاطفال والنساء والجرحى من تنظيم داعش اغلبهن من روسيا والشيشان.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي تلقته ( الزمان) امس ان (استعراض التحرير والنصر بدأ بمشاركة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجميع التشكيلات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، وجمع كبير من عوائل الشهداء). وطرزت اسراب من المقاتلات الامريكية والتشيكية والروسية التابعة للقوات الجوية سماء بغداد ابتهاجا بالنصر .وقال مصدر امني لـ (الزمان) امس ان (القوات الامنية وخلال تمشيطها لمناطق الميدان والمنطقة القديمة عثرت على عدد من النساء الروسيات والشيشانيات اللائي قاتلن مع تنظيم داعش في الموصل). واضاف ان ( نحو 50 عنصراً من داعش اغلبهم اجانب سلموا انفسهم الى القوات الامنية خلال الايام الماضية بعد اعلان تحرير المدينة بالكامل). وتابع المصدر ان (القوات نقلت المصابين لتلقي العلاج فيما شرعت في نقل الارهابيين الى مواقع التحقيق تمهيدا لاحالتهم الى القضاء).

هروب دواعش

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (القوات الأمنية ألقت القبض على اكثر من 250 داعشيا كانوا يختبئون في الانفاق من بينهم قياديون). وكانت القوات الأمنية قتلت في وقت سابق عدداً كبير من ارهابيي داعش بينهم قياديون حاولوا الهروب من الساحل الايمن للايسر لمدينة الموصل عبر نهر دجلة. ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد محمد خضر في تصريح أمس ان (قوات الجيش واثناء عمليات التفتيش التي تجريها في مدينة الموصل القديمة عثرت على امير تنظيم داعش المدعو (أبو صالح) داخل حفرة مجاري مع 25 عنصرا من مساعديه حيث باغتوا القوات باطلاق النار عليهم). وأضاف أن (القوات الأمنية تمكنت من قتل الامير الداعشي وجميع مساعديه الذين كانوا معه داخل الحفرة). وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (مفارز المديرية في الفرقة 16 عثرت على طفلة شيشانية بين الانقاض أثناء تطهير منطقة الشهوانية في مدينة الموصل القديمة). مبينا ان (الطفلة مصابة بحروق وهي من أب وأم شيشانيين ولاتجيد اللغة العربية الا بضع كلمات).واضاف ان (الطفلة اشارت خلال استنطاقها الى ان والدها قتل في ضربة جوية بالمدينة القديمة في حين فجرت والدتها نفسها على قطعات الفرقة 16 أثناء التطهير المنطقة). مشيرا الى انه (تم نقل الطفلة الى المستشفى لتلقي العلاج كحالة أنسانية وسوف تسلم الى الجهات المعنية لاجراء اللازم).الى ذلك قال عضو المجلس محمد ابراهيم لـ (الزمان) أمس ان (الساحل الأيمن لمدينة الموصل شهد عودة نحو 50 بالمئة من النازحين ولاسيما في احياء الشهداء الاولى والثانية والتنك والوحدة). مبينا أن (مجلس المحافظة نفذ خطة خدمية واسعة لاعادة المياه والكهرباء خلال 10 ايام فقط لجميع الاحياء السكنية في ايمن الموصل).وأضاف أن (الاضرار التي لحقت بالايمن جسيمة لكن الاهالي والحكومة المركزية والمحلية تساهم وبشكل واسع في رفع الانقاض واعادة الحياة الى طبيعتها كما كانت في السابق). وقال الأمين العام لمنظمة بدر والقيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري في تصريح امس ان (قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية تمكنت من تحرير نحو مليون رهينة من قبضة داعش خلال عمليات تحرير الموصل).وأضاف أن (قوات الحشد تمكنت من تحرير 20 الف كم مربع من مساحة غرب نينوى). لافتا إلى أن (الحشد الشعبي يقف على نقطة الصفر على الحدود العراقية السورية).

مصرع السياف

وفي كركوك قال مصدر امس ان (احد العناصر المعروفين في تنظيم داعش بتنفيذ أحكام الإعدام بالسيف في الحويجة والذي تطلق عليه تسمية السياف لقي مصرعه بعد يومين من تعرضه إلى لدغة عقرب سامة تسمى محليا بالجرار). واضاف ان (ثلاثة من عناصر داعش بينهم ما يسمى مسؤول الأمنية في ولاية ديالى كانوا ينقلون عبوة ناسفة داخل مركبة إلا أن العبوة انفجرت عليهم أثناء مرورهم بمنطقة مطيبيجة بين محافظتي صلاح الدين وديالى، ما أسفر عن مقتلهم في الحال). وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوات أمنية مشتركة مدعومة بالحشد الشعبي انطلقت في عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش النائمة في قرية توكل والبساتين المحيطة بها ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية). وأضاف أن (العملية تجري ضمن ستراتيجية عمليات دجلة في تمشيط اي منطقة تنشط بها خلايا داعش النائمة والعمل على استئصال الارهاب وتحقيق الاستقرار والامان). وفي الانبار نفى امر الفوج الاول للحشد في المحافظة العقيد محمود مرضي الجميلي في تصريح امس (الانباء التي ترددت بشأن انسحاب قوات من الحشد الشعبي من مناطق شرقي مدينة الفلوجة ومناطق اخرى من مدن الانبار المحررة). مبينا ان (تلك القوات مازالت معسكرة عند مداخل ومخارج المناطق المحررة وان امر انسحابها مرهون بيد العبادي).