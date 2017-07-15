العمل يودع 4 من أطفال الموصل في الدور الإيوائية

بغداد – شيماء عادل

اودعت هيئة رعاية الطفولة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 4 اطفال من مدينة الموصل ممن كانوا تحت سيطرة داعش في احدى الدور الايوائية وبالتعاون مع محافظة بغداد. واكدت مديرة مكتب رئيس الهيئة عبير الجلبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الخطوة تأتي للتعاون المثمر بين الهيئة وجهاز الامن الوطني وباقي الاطراف المعنية وهي ترجمة لتوجيه الوزير محمد شياع السوداني بمتابعة الاطفال الذين كانوا محتجزين لدى داعش في الموصل المحررة)، واضافت انه (تمت المشاركة مؤخرا في اجتماع المشرفين على خلية الازمة الخاصة بالموصل بحضور جهاز الامن الوطني لشرح آلية الوزارة واجراءات ايداع ورعاية الاطفال المشردين وكريمي النسب)، مشيرة الى انه (طالبنا من خلية الازمة بابلاغ الجهات التي تشغل دور الدولة في الموصل بضرورة اخلائها من اجل اعادة تأهيلها واستئنافها وممارسة مهامها)، واوضحت الجلبي ان (الوزارة ومنظمة الطفولة العالمية اتفقتا على ان تقوم المنظمة بإعادة تأهيل مباني الدور الايوائية في الموصل بعد تأمين المبالغ اللازمة)، مؤكدة (حصول الوزارة على وعد من المنظمة بتأهيل تلك الدور).

ترشيح منظمات

وتابعت انه (تم الاتفاق ايضا على ترشيح احدى منظمات المجتمع المدني الموثوق بها من اجل ان يكون عملها ساندا لعمل الوزارة وذلك كي لا يتم استغلال موضوع الاطفال الذين كانوا محتجزين لدى داعش في قضايا اخرى)، لافتة الى ان (الاجتماع بحث التنسيق المشترك بين الجهات الامنية والوزارات ذات العلاقة بتقديم الخدمات من اجل انطلاق عملها في المحافظة بعد تأمين الجانب الامني)، وكانت الوزارة قد تسلمت اول الاطفال المفقودين من الذين كانوا محتجزين لدى داعش في قضاء حمام العليل. وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان (الوزارة تسلمت الطفل المفقود وقامت بإيداعه في دار الحنان لشديدي العوق وتقديم الخدمات اللازمة له وذلك بعد اجراء الفحص الطبي حيث اتضح انه يعاني من تخلف عقلي). يذكر ان الهيئة قد رصت مناشدة لحالة الطفل في محافظة كركوك تعرض للتعذيب الجسدي من قبل والده وللمرة الثانية.

حملة تثقيف

وذكرت الجلبي ان (الهيئة تستنكر وتشجب كل انواع العنف الموجه ضد للأطفال في مثل هكذا تصرفات بعيدة عن الانسانية)، داعية الى (القيام بحملة تثقيف مجتمعية ضد تلك الظواهر الشاذة من قبل رجال الدين والمثقفين وكذلك منظمات المجتمع المدني لايضاح ان استخدام العنف والترهيب في تربية الابناء قد عفا عنها الزمن واصبحت لا جدوى منها ولابد من استخدام وسائل التربية الحديثة المبنية على احترام الطفل كونه انسانا له رغبات واحتياجات)، موكدة انه (يجب توعية الاباء من ان ابناءهم ليسوا سلعة للمتاجرة او للاستغلال في العمل من اجل جلب المال وعلى اجهزة الدولة ان تردع كل اب يستغل اطفاله لتحقيق ملذاته). وتابعت ان (تلك الحالات في تزايد مما يستوجب الوقوف عليها وبحث الاسباب ومن ثم معالجتها جذريا حتى لا ينزلق المجتمع الى هاوية جديدة تكون آثارها المستقبلية اكثر سلبية وايذاء)، مطالبة الجهات ذات العلاقة في المحافظة بـ(اتخاذ الاجراءات القانونية ضد والد الطفل الذي مارس الضرب والعنف ضد طفله كما يعد ذلك انتهاكا للاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل الذي صادق عليها العراق عام 1994).