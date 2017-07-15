عبطان يبحث مع أمين فيفا رفع الحظر الكلي

بغداد – الزمان

بحث وزير الشباب و الرياضة عبد الحسين عبطان مع الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم السيدة فاطمة سمبا تطورات ملف رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية ،على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لكبار مسؤولي التربية البدنية المنعقد حاليا في مدينة كازان الروسية .

و قال عبطان في تصريح من جمهورية قازان ” قدمنا شرحاً مفصلا للامين العام للاتحاد الدولي فيفا عن المباريات التي خاضتها المنتخبات الوطــــــــنية والفرق الكروي في ملاعب اربــــــــــــيل وكربلاء و البصرة بعد قرار رفع الحظر الجزئي عن ملاعب العراق و النجاح الباهر الذي خرجت به المباريات نتيجة تعاون و تكاتف المؤسسات المعنية كافة ، فضلا عن استعدادات الاتحاد المركزي لكرة القدم لتنظيم مباراة منتخبنا الوطني و نظيره الفلسطيني خلال شهر آب المقبل. و اضاف عبطان ” أكدنا خلال اجتماعنا بالسيدة سمبا طلبنا السابق برفع الحظر عن ملعب ميسان الاولمبي بعد افتتاحه في 22 من تموز الحالي مبينا ان الامين العام للاتحاد الدولي شددت على ضرورة تواصل الجانب العراقي مع فيفا و بشكل مستمر بشأن ملف رفع الحظر الكلي، معربةً عن سعادتها بافتتاح ملاعب جديدة في العراق .