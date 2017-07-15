تفتيش يخت الدون بجزيرة فورمينتيرا

مارسيلو: نحن مع كريستيانو رونالدو حتى الموت في مدريد

{ مدن – وكالات: ظهر البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني لوسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية في أول مؤتمر صحفي للنادي الملكي بعد نهاية الإجازة الصيفية. وبدأ مارسيلو القائد الثاني لريال مدريد حديثه وقال فيما نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: في كل موسم أبدأ بالكثير من الحماس، وكل تفكيري يكون تقديم الأفضل من أجل الوصول لنهاية الموسم بشكل جيد، أريد تعليم الشباب أيضًا، حلمي هو الموت مع فريقي. وعن انضمام ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر الثاني في المرينجي قال: منذ أن وصلت إلى هنا كنت أقاتل بشدة من أجل مكاني، ثيو لا يزال صغيرًا جدًا وسوف يساعد ريال مدريد كثيرًا. وأضاف: لقد فزنا بلقبين ولكننا نعرف أننا يمكننا أن نواصل التحسن، لقد تعلمنا الكثير من الأشياء وسوف نحاول الفوز بكل لقب ممكن، يجب أن نستمر بالعمل فقط. وتابع :الفترة التحضيرية مهمة جدًا لبقية الموسم ولقد رأينا ما حدث الموسم الماضي، سوف نعمل على الوصول بشكل جيد لمنتصف ونهاية الموسم كما فعلنا الموسم المنصرم، العمل هو كل ما في رأسنا. وعن المباراة أمام نجوم الدوري الأمريكي قال: سوف تكون مباراة جيدة للغاية، لقد كان هناك تطور في هذا الدوري وفي غضون ثلاث أو أربع سنوات سيكون أفضل. وبشأن أزمة الضرائب الخاصة بزميله في ريال مدريد كريستيانو رونالدو قال: لم أتحدث معه حول هذا الموضوع، لأنه يعلم أن أصدقاءه معه حتى الموت، الصحافة لا يجب أن تتحدث عندما يصل سوف نتحدث وسنرى كيف هو. وعن مواجه جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد في السوبر الأوربي قال: لا يوجد انتقام، لقد لعبنا أمام بعض سابقًا وأنا أكون سعيدًا عندما ألعب ضد مورينيو، لقد ساعدني على النمو. واختتم بالحديث عن عروض الدوري الأمريكي لضمه وقال: لا أعرف، مدريد هو بيتي وسوف أبقى هنا لسنوات عديدة.

مصلحة الضرائب

كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، يتعرض لمضايقة مصلحة الضرائب ويقع في موقف محرج في عرض البحر. كشفت هيئة الجمارك الضريبية الإسبانية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنها قامت بتفتيش يخت كان على متنه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد. وأفادت مجلة أولا الإسبانية بأن لاعب النادي الملكي كان يقضي عطلة في جزيرة فورمينتيرا الإسبانية بصحبة صديقته، جورجينيا رودريغيز، وبعض أفراد عائلته ومجموعة من الأصدقاء على متن يخت مؤجر عندما قامت عناصر تابعة لهيئة الجمارك، باعتلاء اليخت من أجل تفتيشه. وذكرت المصادر التابعة لهيئة الجمارك الإسبانية لـ (د.ب.أ) أن عمليات التفتيش تلك تأتي ضمن أعمالها الروتينية التي تقوم بها عادة على متن القوارب التي تجوب مختلف السواحل في إسبانيا وأنها موجهة بشكل حصري لملاك هذه القوارب ولا علاقة للمستأجرين بهذا الموضوع. وتهدف السلطات من وراء عمليات التفتيش المذكورة إلى التأكد من أن اليخوت والقوارب المخصصة للإيجار تستخدم في هذا الغرض بالفعل، حيث يتمتع مالكوها في هذه الحالة بالإعفاء الضريبي. وأوضحت مجلة أولا أن النجم البرتغالي ظل صامتاً طوال أعمال التفتيش وأن أحد أفراد عائلته هو من تولى مهمة التحدث مع مسؤولي هيئة الجمارك الإسبانية وقدم لهم جميع الوثائق التي كانوا يرغبون في الاطلاع عليها.