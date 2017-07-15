أتلتيكو مدريد يسابق الزمن من أجل تجهيز ملعبه الجديد

{ مدريد – وكالات: تتواصل أعمال تجهيز ملعب واندا ميتروبوليتانو من أجل احتضان مباريات أتلتيكو مدريد ابتداءً من الموسم المقبل 2017/18، لكن الشكوك تحوم حول إمكانية تجهيز نادي العاصمة لملعبه الجديد قبل بداية منافسات الدوري الإسباني . وحسب تقارير صحيفة فإن أعمال تجهيز ملعب واندا ميتروبوليتانو تتواصل خلال فصل الصيف على الرغم من وصول درجة الحرارة إلى 40 مئوية في العاصمة مدريد، حيث أن أتلتيكو مدريد يكثف من مطالباته بضرورة تجهيز ملعبه الجديد قبل بداية الموسم . ونقلاً عن نفس المصدر فإن أشغال البنية التحتية انتهت في ملعب واندا ميتروبوليتانو والمتبقي فقط تجهيز مرافق الملعب من غرف الملابس وصالة المؤتمرات الصحفية، ومن المنتظر أن تنتهي هذه الأشغال مع بداية شهر ايلول فيما يرغب النادي في استخدام الملعب مع نهاية اب . ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الدوري الإسباني في الأسبوع الأخير من شهر اب المقبل، وفي حالة عدم انتهاء الأشغال في الموعد المطلوب سيقدم أتلتيكو مدريد طلباً إلى رابطة الدوري بتعديل جدوله وتأجيل استقبال أول مباراة في الموسم إلى الجولة الثالثة.