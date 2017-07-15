إدارة برشلونة توضّح موقفها من صفقة فيراتي

المكسيك تضع قدماً في ربع نهائي الكأس الذهبية

{ مدن – وكالات: وضع منتخب المكسيك لكرة القدم قدما في ربع نهائي الكأس الذهبية 2017 لمنطقة الكونكاكاف (امريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) رغم تعادله سلبا مع نظيره الجامايكي اول امس الجمعة في دنفر بولاية كولورادو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. وتتصدر المكسيك حاملة اللقب ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف امام جامايكا، مقابل 3 نقاط للسلفادور التي تغلبت على كوراساو في هذه الجولة بهدفين نظيفين سجلهما جيرسون ماين (21) ورودولفو زيلايا (24). وضمنت المكسيك التي فازت في مباراتها الاولى على السلفادور 3-1، عمليا احدى بطاقتي التأهل المباشر كونها ستواجه في الجولة الاخيرة يوم غد الاثنين كوراساو التي تشارك في المسابقة لاول مرة. من جانبها، تلعب جامايكا التي تغلبت في الجولة الاولى على كوراساو 2-صفر، مع السلفادور، ولن تؤثر نتيجة هذه المباراة على تأهل المكسيك الا في حال حصول معجزة تتمثل بخسارتها امام كوراساو بكم هائل من الاهداف. ويتأهل اول وثاني كل من المجموعات الثلاث مع صاحبي أفضل مركز ثالث الى ربع النهائي. وتدافع عن لقبها بتشكيلة احتياطية في ظل اخلاد الاساسيين للراحة بعد مشاركتهم الشهر الماضي في كأس القارات في روسيا، وغياب مدربهم الكولومبي الموقوف خوان كارلوس اوسوريو. ولم يكن أداء المنتخب المكسيكي مقنعا حتى في المباراة الاولى، وكاد يخسر اللقاء الثاني الذي كان بمثابة اعادة لنهائي 2015 الذي فازت فيه المكسيك على جامايكا 3-1، لو كانت متابعات اونيل فيشر ودارن ماتوكس في الشوط الاول اكثر تركيزا. وسنحت للمكسيكين فرصة وحيدة في الشوط الاول من رأسية اريك توريس لكن القائم الايسر الجامايكي تدخل وحرمه من التسجيل (23)، واخرى في الثاني عبر الياس هرنانديز بتسديدة بعيدة (53).

سيلتيك يضرب لينفيلد بثنائية

فاز سيلتيك على لينفيلد بهدفين دون رد في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوربا لكرة القدم والتي أقيمت في بلفاست اول امس الجمعة وسجل سكوت سينكلير وتوم روجيتش هدفي المباراة في الشوط الأول. ولم يحصل سيلتيك بطل أسكتلندا في المواسم الستة الأخيرة على حصته كاملة من تذاكر المباراة بسبب مخاوف أمنية على الرغم من حضور بعض أنصاره المواجهة. وكانت المباراة قد تأجلت حتى لا تتزامن مع احتفالات سنوية قد تسبب حساسيات تاريخية بين الطرفين. وستقام مباراة الإياب في جلاسجو يوم الاربعاء المقبل وسيلتقي الفائز مع روزنبورج النرويجي أو داندوك الإيرلندي اللذين تعادلا 1-1 ذهابا.

تعاقدات برشلونة

كشف المدير الرياضي لنادي برشلونة روبرت فيرنانديز عن موقف فريقه من الحصول على خدمات لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي في المريكاتو الصيفي الحالي. وقال فيرنانديز في حديثه خلال الترحيب بالصفقة الجديدة البرتغالي نيلسون سيميدو أنه لديه عقد مع باريس سان جيرمان ولا نستطيع التعاقد معه إلا بموافقة إدارة ناديه بالعرض. وعن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد بعد التوقيع مع سيميدو قال فيرنانديز نحن نمتلك فريق عظيم، ربما سوف نتعاقد مع 3 لاعبين أخرين، يوجد فترة كافية في سوق الانتقالات وسوف نرى من الأفضل للتعاقد معه. وعن سياسة المدرب الجديد إرنيستو فالفيردي مع أكاديمية لاماسيا في الموسم القادم علق قائلاً المدرب سيعتمد على لاماسيا في هذا الموسم. وعاد رئيس برشلونة الأسبق خوان جاسبارت لفتح النار على الغريم ريال مدريد مؤكداً أن النادي الكتلوني يظل الأفضل في إسبانيا على الرغم من الانجازات التي حققها فريق زين الدين زيدان خلال الموسم الماضي . وظهر جاسبارت في مقابلة مع إذاعة كادينا كوبيه حيث عاد لمقارنة قطبي الكرة الإسبانية قائلاً برشلونة لايزال متقدماً بملايين الكيلومترات عن ريال مدريد، نحن نمتلك فريق أفضل مع تمثيل أكبر لمدرستنا وفلسفتناî. وأضاف رئيس برشلونة الأسبق قائلاً أقول هذا كمشجع وأعلم أن مشجعي ومسؤولي ريال مدريد سيقولون نفس الشيء عن فريقهم، لدينا مناقسة كبير على المستوى الرياضي وبالتأكيد لا أتمنى لهم (ريال مدريد) حظاً جيداً في المستقبل، لكن أنا أعترف بالعمل الكبير الذي قدموه الموسم الماضي. وعن تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة قال جاسبارت التجديد مع ميسي أفضل شيء ممكن بالنسبة لبرشلونة على الرغم من أنه تأخر قليلاً، الكل في إسبانيا وأوربا كان يتمنى سيناريوهات أخرى، سيكون من النفاق أن تعتقد أنهم في مدريد سعداء بعد تجديد عقد ليو ميسي. كما تحدث جاسبارت عن مريكاتو برشلونة الحالي قائلاً …الأمور لا يبدو أنها تسير في الاتجاه الصحيح، يمكنني تفهم الفشل في التعاقد مع فيراتي لأنه ينتمي إلى باريس سان جيرمان، لكن الفشل في التعاقد مع باولينيو من الصين ؟ كيف يكون ذلك ! بالتأكيد هناك خطب ما.