ترجيح المباشرة بتحرير القائم بعد الموصل لإعادة فتح الطريق بين الأردن والعراق

بغداد – الزمان
تتجه انظار العراقيين الى الوجهة القتالية التالية بعد الموصل لطرد تنظيم داعش مما تبقى من سيطرته على ارض العراق ، ومنها القائم وتلعفر والحويجة والساحل الايسر من الشرقاط وجبل مكحول والزاب ، وتعيد القوات العراقية تنظيم نفسها فيما يرجح مسؤول عسكري ان تكون القائم الوجهة التالية ليكتمل تحرير الانبار ولتامين الحدود العراقية الاردنية لدفع التجارة الى امام وفتح معبر طريبيل .من جهة اخرى ذكرت مصادر عراقية محلية أن اشتباكا اندلع، اليوم الجمعة، بين عناصر من تنظيم «داعش» داخل مسجد في مدينة تلعفر التابعة لمحافظة نينوى.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المصادر قولها إن 4 من مسلحي التنظيم سقطوا بين قتيل وجريح خلال الاشتباك وسط حالة من الفوضى والإرباك، لافتا إلى أن التنظيم شن اعتقالات في صفوف مسلحيه لمنع تطور الأحداث.
وأشارت تقارير نشرت، الأربعاء، إلى أن المسلحين الأجانب في «داعش» أعلنوا مدينة تلعفر «ولاية مستقلة» عن «دولة الخلافة».
وقالت المصادر إن خلافا تطور بين مسلحي التنظيم بسبب هذا الأمر، قبل أن يتحول إلى قتال داخل المسجد انتهى بسقوط قتلى.