ترجيح المباشرة بتحرير القائم بعد الموصل لإعادة فتح الطريق بين الأردن والعراق

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

تتجه‭ ‬انظار‭ ‬العراقيين‭ ‬الى‭ ‬الوجهة‭ ‬القتالية‭ ‬التالية‭ ‬بعد‭ ‬الموصل‭ ‬لطرد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬مما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬ومنها‭ ‬القائم‭ ‬وتلعفر‭ ‬والحويجة‭ ‬والساحل‭ ‬الايسر‭ ‬من‭ ‬الشرقاط‭ ‬وجبل‭ ‬مكحول‭ ‬والزاب‭ ‬،‭ ‬وتعيد‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬تنظيم‭ ‬نفسها‭ ‬فيما‭ ‬يرجح‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬القائم‭ ‬الوجهة‭ ‬التالية‭ ‬ليكتمل‭ ‬تحرير‭ ‬الانبار‭ ‬ولتامين‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬الاردنية‭ ‬لدفع‭ ‬التجارة‭ ‬الى‭ ‬امام‭ ‬وفتح‭ ‬معبر‭ ‬طريبيل‭ .‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬ذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬عراقية‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬اشتباكا‭ ‬اندلع،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تلعفر‭ ‬التابعة‭ ‬لمحافظة‭ ‬نينوى‭.‬

ونقل‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬السومرية‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬عن‭ ‬المصادر‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬مسلحي‭ ‬التنظيم‭ ‬سقطوا‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭ ‬خلال‭ ‬الاشتباك‭ ‬وسط‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬والإرباك،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬شن‭ ‬اعتقالات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬مسلحيه‭ ‬لمنع‭ ‬تطور‭ ‬الأحداث‭.‬

وأشارت‭ ‬تقارير‭ ‬نشرت،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسلحين‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬أعلنوا‭ ‬مدينة‭ ‬تلعفر‭ ‬‮«‬ولاية‭ ‬مستقلة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬الخلافة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬إن‭ ‬خلافا‭ ‬تطور‭ ‬بين‭ ‬مسلحي‭ ‬التنظيم‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬قتال‭ ‬داخل‭ ‬المسجد‭ ‬انتهى‭ ‬بسقوط‭ ‬قتلى‭.‬