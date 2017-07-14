دحلان في زيارة مفاجئة لمصر وقيادي بحماس لـ (الزمان ) : التقارب يعجل ملف المصالحة

القاهرة – مصطفى عمارة
وصل القيادى الفلسطيني المنشق محمد دحلان فى زياره مفاجئة لمصر وعلى الرغم من عدم الاعلان عن هدف الزيارة الا ان مصدرا امنا اكد فى تصريح خاص ان زيارة دحلان جاءت بناء على دعوة مصر والتى تواصل جهودها لاعادة ترتيب الاوضاع فى قطاع غزة بما يحقق تحقيق انفراجة امنية فى الاوضاع بين قطاع غزة ومصر وانفراجة سياسيه فى ملف المصالحة.
فيما اكد احمد يوسف القيادى بحركة حماس فى اتصال هاتفى معه ان التقارب بين حماس ودحلان سوف يعجل بملف المصالحة ويقنع ابو مازن انه ليس امامه بديل الا الدخول فى مصالحة وطنية مع كافة الفصائل من جهته اكد ياسر بسيو رئيس لجنة العلاقات الخارجيه بحركة فتح ان محمد دحلان يحاول ان يجد لنفسه مكانا فى خارطة المنطقه من خلال اتفاقه مع حركة حماس واضاف ان دحلان مفصول من الهيكل التنظيمى لحركة فتح ويقوم باعمال لا علاقه لها بالسلطه اما كونه يملك المال والعلاقات الدوليه فهذا امر لايغنينا فيما كشفت مصادر مطلعه انه من المنتظر تولى محمد دحلان السياسه الخارجيه فى اى حكومه يتم تشكيلها نظرا لعلاقاته الدوليه الواسعه .
من جانب اخر ،فى الوقت الذى اظهرت فيه صور الاقمار الصناعية بدء اثيوبيا الملء التجريبى لخزان سد النهضة كشف مصدر بوزارة الرى فى تصريحات خاصه ان الجانب الاثيوبى طلب من مصر ملء خزان السد على 5 سنوات بدلا من ملء الخزان دفعة واحدة مع ضمان اعادة تصريف حصتنا على دفعات فيما تطالب مصر بان يكون ملء الخزان على 7 سنوات ،من جانبه اكد هانى رسلان رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الدراسات السياسيه للاهرام ان المسار التفاوض حول سد النهضة غير مباشر بالمرة بسبب تعنت الجانب الاثيوبى ومراوغاته لكسب الوقت لحين الانتهاء من بناء السد واضاف ان اثيوبيا اقرت بتحديد سياسة تشغيل السد وقواعد الملء بشكل منفرد بسبب تراضى موقف مصر فى المفاوضات فى السياق ذاته حذر عدد من الخبراء من الكارثه التى تهدد مصر فى حالة انتهاء اثيوبيا من اقامة السد وقال د/ جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعى ان مصر ستواجه فقرا مائيا فى حالة اكتمال بناء السد وقيام اثيوبيا بالتخزين على فترات متقاربة وهو الامر الذى سوف يؤدى الى تدمير الزراعه وطالب صيام الحكومة المصرية باللجوء الى مياه الصرف الصحى او تحلية مياه البحر كبديل فى حالة نقص المياه ،
فيما كشف مصدر مسئول بملف سد النهضه ان اثيوبيا سوف تبدا تخزين المياه خلف سد النهضه مع بدء موسم الفيضان مما سيترتب عليه اثار بيئيه واقتصاديه واجتماعيه خطيره على البيئه المصريه واضاف ان اثيوبيا تنوى تخزين 23 مليار متر مكعب سنويا لمدة 3 سنوات متتاليه مما سوف يترتب عليه عواقب وخيمه على مصر وبوار اراضى زراعيه واختفاء انواع مهمة من الاسماك والتاثير على كهلاباء السد.