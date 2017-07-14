دحلان في زيارة مفاجئة لمصر وقيادي بحماس لـ (الزمان ) : التقارب يعجل ملف المصالحة

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

وصل‭ ‬القيادى‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المنشق‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬فى‭ ‬زياره‭ ‬مفاجئة‭ ‬لمصر‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬هدف‭ ‬الزيارة‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬مصدرا‭ ‬امنا‭ ‬اكد‭ ‬فى‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬دحلان‭ ‬جاءت‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬مصر‭ ‬والتى‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬لاعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬الاوضاع‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تحقيق‭ ‬انفراجة‭ ‬امنية‭ ‬فى‭ ‬الاوضاع‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومصر‭ ‬وانفراجة‭ ‬سياسيه‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬احمد‭ ‬يوسف‭ ‬القيادى‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفى‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬ودحلان‭ ‬سوف‭ ‬يعجل‭ ‬بملف‭ ‬المصالحة‭ ‬ويقنع‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬امامه‭ ‬بديل‭ ‬الا‭ ‬الدخول‭ ‬فى‭ ‬مصالحة‭ ‬وطنية‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الفصائل‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬اكد‭ ‬ياسر‭ ‬بسيو‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجيه‭ ‬بحركة‭ ‬فتح‭ ‬ان‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬يحاول‭ ‬ان‭ ‬يجد‭ ‬لنفسه‭ ‬مكانا‭ ‬فى‭ ‬خارطة‭ ‬المنطقه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتفاقه‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬دحلان‭ ‬مفصول‭ ‬من‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمى‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬ويقوم‭ ‬باعمال‭ ‬لا‭ ‬علاقه‭ ‬لها‭ ‬بالسلطه‭ ‬اما‭ ‬كونه‭ ‬يملك‭ ‬المال‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدوليه‭ ‬فهذا‭ ‬امر‭ ‬لايغنينا‭ ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعه‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬تولى‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬السياسه‭ ‬الخارجيه‭ ‬فى‭ ‬اى‭ ‬حكومه‭ ‬يتم‭ ‬تشكيلها‭ ‬نظرا‭ ‬لعلاقاته‭ ‬الدوليه‭ ‬الواسعه‭ .‬

من‭ ‬جانب‭ ‬اخر‭ ‬،فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬اظهرت‭ ‬فيه‭ ‬صور‭ ‬الاقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬بدء‭ ‬اثيوبيا‭ ‬الملء‭ ‬التجريبى‭ ‬لخزان‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الرى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬الاثيوبى‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬ملء‭ ‬خزان‭ ‬السد‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ملء‭ ‬الخزان‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬اعادة‭ ‬تصريف‭ ‬حصتنا‭ ‬على‭ ‬دفعات‭ ‬فيما‭ ‬تطالب‭ ‬مصر‭ ‬بان‭ ‬يكون‭ ‬ملء‭ ‬الخزان‭ ‬على‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬،من‭ ‬جانبه‭ ‬اكد‭ ‬هانى‭ ‬رسلان‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬دراسات‭ ‬حوض‭ ‬النيل‭ ‬بمركز‭ ‬الدراسات‭ ‬السياسيه‭ ‬للاهرام‭ ‬ان‭ ‬المسار‭ ‬التفاوض‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬بالمرة‭ ‬بسبب‭ ‬تعنت‭ ‬الجانب‭ ‬الاثيوبى‭ ‬ومراوغاته‭ ‬لكسب‭ ‬الوقت‭ ‬لحين‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬اثيوبيا‭ ‬اقرت‭ ‬بتحديد‭ ‬سياسة‭ ‬تشغيل‭ ‬السد‭ ‬وقواعد‭ ‬الملء‭ ‬بشكل‭ ‬منفرد‭ ‬بسبب‭ ‬تراضى‭ ‬موقف‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬حذر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬الكارثه‭ ‬التى‭ ‬تهدد‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬انتهاء‭ ‬اثيوبيا‭ ‬من‭ ‬اقامة‭ ‬السد‭ ‬وقال‭ ‬د‭/‬‭ ‬جمال‭ ‬صيام‭ ‬استاذ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الزراعى‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ستواجه‭ ‬فقرا‭ ‬مائيا‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬اكتمال‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬وقيام‭ ‬اثيوبيا‭ ‬بالتخزين‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬متقاربة‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬سوف‭ ‬يؤدى‭ ‬الى‭ ‬تدمير‭ ‬الزراعه‭ ‬وطالب‭ ‬صيام‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬باللجوء‭ ‬الى‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحى‭ ‬او‭ ‬تحلية‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬كبديل‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬نقص‭ ‬المياه‭ ‬،

فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مسئول‭ ‬بملف‭ ‬سد‭ ‬النهضه‭ ‬ان‭ ‬اثيوبيا‭ ‬سوف‭ ‬تبدا‭ ‬تخزين‭ ‬المياه‭ ‬خلف‭ ‬سد‭ ‬النهضه‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬موسم‭ ‬الفيضان‭ ‬مما‭ ‬سيترتب‭ ‬عليه‭ ‬اثار‭ ‬بيئيه‭ ‬واقتصاديه‭ ‬واجتماعيه‭ ‬خطيره‭ ‬على‭ ‬البيئه‭ ‬المصريه‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬اثيوبيا‭ ‬تنوى‭ ‬تخزين‭ ‬23‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬سنويا‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬متتاليه‭ ‬مما‭ ‬سوف‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمه‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬وبوار‭ ‬اراضى‭ ‬زراعيه‭ ‬واختفاء‭ ‬انواع‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬الاسماك‭ ‬والتاثير‭ ‬على‭ ‬كهلاباء‭ ‬السد‭.‬