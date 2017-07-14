أحداث الاقصى تجبر عباس ونتانياهو على معاودة الاتصال الهاتفي

مقتل‭ ‬شرطيين‭ ‬اسرائيليين‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬عرب‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬بالقدس‭ ‬القديمة

القدس‭-‬‭ ‬بيروت‭ ‬‭-‬عمان‭ ‬‭-‬الزمان‭ ‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عرب‭ ‬اسرائيليين‭ ‬الجمعة‭ ‬بالرصاص‭ ‬شرطيين‭ ‬اسرائيليين‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬القديمة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تلاحقهم‭ ‬الشرطة‭ ‬الى‭ ‬باحة‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬وترديهم‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬أخطر‭ ‬الحوادث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬محور‭ ‬النزاع‭ ‬الاسرائيلي‭-‬الفلسطيني‭.‬

‭ ‬وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬اعتقلت‭ ‬الشرطة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬مفتي‭ ‬الديار‭ ‬المقدسة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬عقب‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬عند‭ ‬احدى‭ ‬بوابات‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬لفترة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تطلق‭ ‬سراحه‭ ‬بعد‭ ‬ساعات،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬بنفسه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬لوبا‭ ‬السمري‭ ‬إن‭ ‬منفذي‭ ‬الهجوم‭ ‬من‭ ‬فلسطينيي‭ ‬الداخل‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬أم‭ ‬الفحم‭ ‬العربية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ومن‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭ ‬وليست‭ ‬لهم‭ ‬أية‭ ‬سوابق‭ ‬أمنية،‭ ‬وهم‭ ‬محمد‭ ‬احمد‭ ‬محمد‭ ‬جبارين‭ ‬‭(‬29‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬ومحمد‭ ‬حامد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬جبارين‭ ‬‭(‬19‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬ومحمد‭ ‬احمد‭ ‬مفضل‭ ‬جبارين‭ ‬‭(‬19‭ ‬عاما‭)‬‭. ‬والجنديان‭ ‬القتيلان‭ ‬هما‭ ‬هايل‭ ‬سطاوي‭ ‬‭(‬30‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬وكميل‭ ‬شنان‭ ‬‭(‬22‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬الأقلية‭ ‬الدرزية‭. ‬وأغلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬المنطقة‭ ‬وكذلك‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬أمام‭ ‬المصلين‭ ‬الجمعة‭. ‬وأغلقت‭ ‬البوابات‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬الموقع‭. ‬وأفادت‭ ‬مراسلة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الشوارع‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬أغلقت‭ ‬بالمتاريس‭ ‬والحواجز‭ ‬فيما‭ ‬حلقت‭ ‬مروحيات‭ ‬فوق‭ ‬المدينة،‭ ‬وصلى‭ ‬المقدسيون‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬وخارجها‭ ‬ورُفع‭ ‬الآذان‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬بحسب‭ ‬المراسلة‭. ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للتهدئة،‭ ‬جرى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬عقب‭ ‬الهجوم‭ ‬عبر‭ ‬خلاله‭ ‬عباس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬رفضه‭ ‬الشديد‭ ‬وإدانته‭ ‬للحادث‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‭(‬وفا‭)‬‭ ‬الرسمية‭. ‬لاحقا‭ ‬أعلن‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬ابقاء‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬مغلقا‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬تقييم‭ ‬سيجري‭ ‬الأحد‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬الهيكل‭ ‬‭(‬التسمية‭ ‬اليهودية‭ ‬للحرم‭ ‬القدسي‭)‬‭ ‬سيعاد‭ ‬فتح‭ ‬الموقع‭ ‬تدريجيا‭ ‬أمام‭ ‬المصلين‭ ‬والزوار‮»‬‭.‬

‭ ‬والهجوم‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬بالسلاح‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬ويمكن‭ ‬ان‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭.‬

‭ ‬وقتل‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬باحة‭ ‬الأقصى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬ثالث‭ ‬الأماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬لدى‭ ‬المسلمين،‭ ‬وحائط‭ ‬المبكى‭ ‬الواقع‭ ‬أسفلها‭ ‬هو‭ ‬أقدس‭ ‬الأماكن‭ ‬لدى‭ ‬اليهود‭. ‬وحصلت‭ ‬عدة‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬القدس‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الماضية‭ ‬وغالبيتها‭ ‬كانت‭ ‬طعنا‭. ‬وفي‭ ‬المكالمة‭ ‬مع‭ ‬نتانياهو‭ ‬عبر‭ ‬عباس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬رفضه‭ ‬الشديد‭ ‬وإدانته‭ ‬للحادث‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬رفضه‭ ‬لأي‭ ‬أحداث‭ ‬عنف‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬جهة‭ ‬كانت،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬العبادة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‭(‬وفا‭)‬‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬نتانياهو‭ ‬‮«‬طالب‭ ‬بتهدئة‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الاطراف‮»‬‭.‬

وطلب‭ ‬عباس‭ ‬من‭ ‬نتانياهو‭ ‬‮«‬الغاء‭ ‬الاجراءات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬باغلاق‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ ‬أمام‭ ‬المصلين،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬هذه‭ ‬الاجراءات‭ ‬او‭ ‬استغلالها‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬جهة‭ ‬كانت‭ ‬لتغيير‭ ‬الوضع‭ ‬الديني‭ ‬والتاريخي‭ ‬للاماكن‭ ‬المقدسة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬الوكالة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬اكد‭ ‬مكتب‭ ‬نتانياهو‭ ‬الاتصال‭ ‬موضحا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ان‭ ‬اسرائيل‭ ‬ستتخذ‭ ‬كل‭ ‬الاجراءات‭ ‬الضرورية‭ ‬لضمان‭ ‬الأمن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاقصى‭.‬

وصف‭ ‬وزير‭ ‬الامن‭ ‬العام‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬جلعاد‭ ‬اردان‭ ‬الحادث‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬خطير‭ ‬للغاية‭. ‬تخطى‭ ‬جميع‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمر‮»‬‭.‬

واعتقلت‭ ‬الشرطة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬مفتي‭ ‬الديار‭ ‬المقدسة‭ ‬عقب‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬مباشرة‭ ‬عند‭ ‬احدى‭ ‬بوابات‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬نجله‭ ‬المحامي‭ ‬جهاد‭ ‬حسين‭ ‬ومرافقه‭ ‬الخاص،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تفرج‭ ‬عنه‭ ‬بعد‭ ‬ساعات،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬بنفسه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬أكده‭ ‬نجله‭ ‬أحمد‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الشرطة‭ ‬استجوبته‭ ‬أثناء‭ ‬توقيفه‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭.‬

وكانت‭ ‬دار‭ ‬الإفتاء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حذرت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬‮«‬محاولة‭ ‬المس‭ ‬بالمفتي‭ ‬العام‭ ‬للقدس‭ ‬والديار‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭ ‬مؤكدة‭ ‬انه‭ ‬‮«‬خطف‭ ‬بصورة‭ ‬استفزازية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المفتي‭ ‬دان‭ ‬إغلاق‭ ‬المسجد‭ ‬أمام‭ ‬المصلين،‭ ‬وصرح‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬لا‭ ‬تقام‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬منذ‭ ‬1967‮»‬‭.‬

و‭ ‬طلبت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاردنية‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى،‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬الشريف‭ ‬فورا‭ ‬امام‭ ‬المصلين‭ ‬وعدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬أية‭ ‬اجراءات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تغيير‭ ‬الوضع‭ ‬التاريخي‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬والمسجد‭ ‬الاقصى،‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬الشريف‮»‬،‭ ‬وفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬فوري‭ ‬وشامل‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاحداث‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬