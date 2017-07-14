مقتل سائحتين اوكرانيتين طعناً في منتجع بمصر

القاهرة- الزمان: قتلت سائحتان اوكرانيتان الجمعة بأحد فنادق مدينة الغردقة في مصر بعد قيام شخص بطعنهما بآلة حادة، حسب ما افاد مصدر أمني لموقع صحيفة الاهرام الحكومية.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في بيان سابق، ان شخصا هاجم بسكين ست سائحات من جنسيات مختلفة الجمعة واصابهن بجروح، اثناء تواجدهن على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة شرق البلاد. واضاف البيان ان المهاجم اعتقل، موضحة انه «كان قد تسلل الى شاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول الى مكان تنفيذ الجريمة». وقال البيان أنه يجري التحقيق مع الشخص بعد اعتقاله «للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته».