مقتل سائحتين اوكرانيتين طعناً في منتجع بمصر

القاهرة‭-‬‭ ‬الزمان‭:‬‭ ‬‭ ‬قتلت‭ ‬سائحتان‭ ‬اوكرانيتان‭ ‬الجمعة‭ ‬بأحد‭ ‬فنادق‭ ‬مدينة‭ ‬الغردقة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬شخص‭ ‬بطعنهما‭ ‬بآلة‭ ‬حادة،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لموقع‭ ‬صحيفة‭ ‬الاهرام‭ ‬الحكومية‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المصرية‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬سابق،‭ ‬ان‭ ‬شخصا‭ ‬هاجم‭ ‬بسكين‭ ‬ست‭ ‬سائحات‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭ ‬الجمعة‭ ‬واصابهن‭ ‬بجروح،‭ ‬اثناء‭ ‬تواجدهن‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬بمدينة‭ ‬الغردقة‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭. ‬واضاف‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬المهاجم‭ ‬اعتقل،‭ ‬موضحة‭ ‬انه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬قد‭ ‬تسلل‭ ‬الى‭ ‬شاطئ‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬السياحية‭ ‬عبر‭ ‬السباحة‭ ‬من‭ ‬شاطئ‭ ‬عام‭ ‬مجاور،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬تنفيذ‭ ‬الجريمة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬الشخص‭ ‬بعد‭ ‬اعتقاله‭ ‬‮«‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬دوافعه‭ ‬وأبعاد‭ ‬الحادث‭ ‬وملابساته‮»‬‭.‬