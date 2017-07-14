ارتياح في دمشق من اعلان ماكرون عدم وجود إطاحة الأسد ضمن أجندته

‭ ‬نهاية‭ ‬جولة‭ ‬مباحثات‭ ‬جنيف‭ ‬وديمستورا‭ ‬يوجز‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بالنتائج .. ‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬بقصف‭ ‬جوي

بيروت‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬ابدى‭ ‬مسؤول‭ ‬سوري‭ ‬رفيع‭ ‬ارتياحة‭ ‬من‭ ‬التغير‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬الفرنسي‭ ‬وغيرت‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬الاونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬موقفها‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬حيث‭ ‬اعلنت‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تعتبر‭ ‬رحيل‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬شرطا‭ ‬مسبقا‭ ‬لحل‭ ‬النزاع‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الخميس‭ ‬انه‭ ‬يريد‭ ‬اقامة‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬اتصال‮»‬‭ ‬للتحضير‭ ‬لمرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

واكد‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬ان‭ ‬هدفنا‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬اجتثاث‭ ‬الارهابيين،‭ ‬كافة‭ ‬المجموعات‭ ‬الارهابية‭ ‬ايا‭ ‬كانت‭ ‬توجهاتها‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬لا‭ ‬اضع‭ ‬الاطاحة‭ ‬ببشار‭ ‬الاسد‭ ‬شرطا‭ ‬مسبقا‭ ‬لتدخل‭ ‬محتمل‭ ‬لفرنسا‮»‬‭. ‬الجعفري‭ ‬لما‭ ‬سئل‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التغير‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬فرنسا،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬ان‭ ‬كل‭ ‬صحوة‭ ‬في‭ ‬اية‭ ‬عاصمة‭ ‬لبلد‭ ‬غربي‭ ‬مرحب‭ ‬بها‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يقدم‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬عرضا‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬عبر‭ ‬دائرة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬مغلقة‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬مدنيين‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬لقوات‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬غوطة‭ ‬دمشق‭ ‬الشرقية‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬مقرا‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ان‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬القتلى،‭ ‬بينهم‭ ‬الطفلان،‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬نفذها‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬عين‭ ‬ترما‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬منطقة‭ ‬تابعة‭ ‬للمعارضة‭ ‬حول‭ ‬العاصمة‭.‬

وسقط‭ ‬القتيلان‭ ‬الاخران‭ ‬في‭ ‬زملكا‭ ‬المحاذية‭ ‬لعين‭ ‬ترما،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬الذي‭ ‬اضاف‭ ‬ان‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬نفذت‭ ‬حوالى‭ ‬20‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬البلدتين‭ ‬الجمعة‭.‬

أضاف‭ ‬ان‭ ‬الضربات‭ ‬ادت‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬اصابة‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الاقل،‭ ‬بعضهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭.‬

فيما‭ ‬انتهت‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مباحثات‭ ‬السلام‭ ‬السورية‭ ‬بجنيف‭ ‬الجمعة‭ ‬دون‭ ‬حدوث‭ ‬اي‭ ‬تقارب‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬بين‭ ‬وفدي‭ ‬الحكومة‭ ‬والمعارضة‭ ‬بشأن‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬والانتقال‭ ‬السياسي‭.‬

وبعد‭ ‬خمسة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬اجرى‭ ‬المبعوث‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬لسوريا‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬اجتماعا‭ ‬اخيرا‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬السفير‭ ‬السوري‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشار‭ ‬الجعفري‭ ‬ووفد‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للمعارضة‭.‬

وقال‭ ‬الجعفري‭ ‬اثر‭ ‬الاجتماعات‭ ‬‮«‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬خصوصا‭ ‬الى‭ ‬موضوعين‭ ‬رئيسيين‭ ‬الاول‭ ‬يتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬والثاني‭ ‬بمسائل‭ ‬تقنية‭ ‬دستورية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬لفتنا‭ ‬انتباه‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬الى‭ ‬المجازر‭ ‬الدموية‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬والطبقة‮»‬‭ ‬منددا‭ ‬ب‭ ‬‮«‬التسلل‭ ‬العسكري‮»‬‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

ووصف‭ ‬السفير‭ ‬السوري‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬المباحثات‭ ‬بشأن‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬بانها‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬مفيدة‮»‬‭ ‬و‮»‬مفصلة‮»‬‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬الامل‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تمر‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الميدان‭ ‬النظري‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‮»‬‭ ‬الدولي‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬نصر‭ ‬الحريري‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬الوفد‭ ‬المعارض‭ ‬ان‭ ‬المعارضة‭ ‬قدمت‭ ‬تفاصيل‭ ‬‮«‬رؤيتها‭ ‬السياسية‮»‬‭ ‬حول‭ ‬الانتقال‭ ‬‭(‬رحيل‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭)‬‭ ‬واتهم‭ ‬ما‭ ‬سماه‭ ‬تعمد‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬تجاهل‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الانتقال‭ ‬السياسي‭ ‬هو‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لمحاربة‭ ‬الارهاب‮»‬‭.‬

وبدات‭ ‬مباحثات‭ ‬جنيف‭ ‬باشراف‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متواصلة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬مع‭ ‬نتائج‭ ‬هزيلة‭.‬

ونجح‭ ‬الوفدان‭ ‬السوريان‭ ‬اللذان‭ ‬لا‭ ‬يلتقيان‭ ‬مباشرة،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬بحثها‭ ‬وهي‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬والدستور‭ ‬والحوكمة‭ ‬‭(‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬مبهمة‭ ‬استخدمت‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬الانتقال‭ ‬السياسي‭)‬‭ ‬وتنظيم‭ ‬انتخابات‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬المباحثات‭ ‬تطالب‭ ‬المعارضة‭ ‬برحيل‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬لكن‭ ‬النظام‭ ‬يرفض‭ ‬قطعيا‭ ‬بحث‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭.‬