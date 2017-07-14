مرسوم حظر السفر الأميركي:قرار قضائي يسمح بدخول الأجداد والأقرباء

واشنطن‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أصدر‭ ‬قاض‭ ‬فدرالي‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬هاواي‭ ‬الخميس‭ ‬قرارا‭ ‬بوجوب‭ ‬استثناء‭ ‬الأجداد‭ ‬والأحفاد‭ ‬والأقرباء‭ ‬المباشرين‭ ‬للمقيمين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬حظر‭ ‬دخول‭ ‬مواطني‭ ‬ست‭ ‬دول‭ ‬ذات‭ ‬غالبية‭ ‬مسلمة‭.‬

والقرار‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬القاضي‭ ‬ديريك‭ ‬واتسن‭ ‬يعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬انتصار‭ ‬لمعارضي‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬تعتبره‭ ‬الادارة‭ ‬الأميركية‭ ‬ضروريا‭ ‬لمنع‭ ‬دخول‭ ‬‮«‬الارهابيين‮»‬‭.‬

أعادت‭ ‬المحكمة‭ ‬الأميركية‭ ‬العليا‭ ‬العمل‭ ‬جزئيا‭ ‬بالحظر‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬منهية،‭ ‬ولو‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت،‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬السجال‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬الدرجات‭ ‬الأدنى‭.‬

وألغت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬جزئيا‭ ‬قرارات‭ ‬محاكم‭ ‬أدنى‭ ‬تعلق‭ ‬حظرا‭ ‬مدته‭ ‬90‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬مسافرين‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬وليبيا‭ ‬وإيران‭ ‬والسودان‭ ‬والصومال‭ ‬واليمن،‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬120‭ ‬يوما‭ ‬للاجئين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يستثنى‭ ‬من‭ ‬لديهم‭ ‬‮«‬صلة‭ ‬قرابة‭ ‬ضيقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وكانت‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬فسرت‭ ‬‮«‬صلة‭ ‬القرابة‭ ‬الضيقة‮»‬‭ ‬بانها‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الوالدين‭ ‬والأزواج‭ ‬والأولاد‭ ‬والخطاب‭ ‬والأنسباء‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬واتسن‭ ‬اعتبر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬لائحة‭ ‬التصنيف‭ ‬الحكومية‭ ‬لا‭ ‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬اللغة‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬‭(‬‭ ‬لتعريف‭ ‬صلة‭ ‬القرابة‭ ‬الضيقة‭)‬‭ ‬او‭ ‬تلك‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الهجرة‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬اليها‭ ‬الحكومة‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬واتسن‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المنطق،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬يقول‭ ‬بان‭ ‬تصنيف‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬الأقربين‭ ‬يشمل‭ ‬الأجداد‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬القاضي‭ ‬‮«‬بالفعل‭ ‬فان‭ ‬الأجداد‭ ‬مثال‭ ‬لأفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬المقربين‭. ‬التعريف‭ ‬الحكومي‭ ‬يستثنيهم‭. ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬القبول‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

أمر‭ ‬واتسن‭ ‬سلطات‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بعدم‭ ‬تطبيق‭ ‬الحظر‭ ‬على‭ ‬‮«‬الأجداد‭ ‬والأحفاد‭ ‬والأعمام‭ ‬والأخوال‭ ‬وأبناء‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الاخوة‭ ‬والأعمام‭ ‬والخالات‭ ‬وأزواج‭ ‬الأخوات‭ ‬وزوجات‭ ‬الأخوة‮»‬‭.‬