تشكيك في واشنطن وطهران بالاتفاق النووي مع إيران بعد عامين من توقيعه

واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬وقع‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2015‭ ‬وعد‭ ‬حينها‭ ‬انتصارا‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬الأميركية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حظر‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية،‭ ‬ولكنه‭ ‬يثير‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬توقيعه‭ ‬شكوكا‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭.‬

‭ ‬شكل‭ ‬اتفاق‭ ‬فيينا‭ ‬الموقع‭ ‬رسميا‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‮»‬‭ ‬انتصارا‭ ‬للرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬ووزير‭ ‬خارجيته‭ ‬جون‭ ‬كيري،‭ ‬وكذلك‭ ‬للرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬ووزيره‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭.‬

‭ ‬وقعت‭ ‬الاتفاق‭ ‬بالأحرف‭ ‬الأولى‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وألمانيا‭ ‬وبدأ‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2016‭ ‬وهو‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬رقابة‭ ‬دولية‭ ‬للتثبت‭ ‬من‭ ‬الطابع‭ ‬المدني‭ ‬البحت‭ ‬والسلمي‭ ‬للبرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬مقابل‭ ‬الرفع‭ ‬التدريجي‭ ‬للعقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تخنق‭ ‬اقتصاد‭ ‬إيران‭.‬

‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬وعد‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬بتمزيق‮»‬‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أسوأ‮»‬‭ ‬اتفاق‭ ‬وقعته‭ ‬بلاده،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬ينفذ‭ ‬تهديده‭ ‬بعد‭ ‬تنصيبه‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬واصل‭ ‬ترامب‭ ‬سياسة‭ ‬الديموقراطي‭ ‬أوباما‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬المتصلة‭ ‬بالاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬وبدأت‭ ‬حكومته‭ ‬بدراسة‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬الاثنين‭ ‬مبدئيا‭ ‬قرارها‭ ‬بشأن‭ ‬مواصلة‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬من‭ ‬عدمه‭.‬

ضربة‭ ‬رهيبة

بعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬حول‭ ‬المناخ‭ ‬وقلب‭ ‬سياسة‭ ‬الانفتاح‭ ‬مع‭ ‬كوبا،‭ ‬سيشكل‭ ‬انسحاب‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬ضربة‭ ‬رهيبة‭ ‬لإرث‭ ‬أوباما‭.‬وبدأ‭ ‬الملياردير‭ ‬بالابتعاد‭ ‬عن‭ ‬سياسة‭ ‬أوباما‭ ‬عبر‭ ‬التقرب‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬السنية‭ ‬والدعوة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬عزل‮»‬‭ ‬إيران‭ ‬الشيعية‭ ‬التي‭ ‬تتهمها‭ ‬واشنطن‭ ‬بانها‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬تهديدا‮»‬‭ ‬إقليميا‭ ‬وبزعزعة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬واليمن‭ ‬ولبنان‭ ‬إما‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬تنظيمات‭ ‬تصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭.‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬اقر‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬أعمال‭ ‬ارهابية‭ ‬عالمية‮»‬‭ ‬لتواصل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬معاقبة‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬برنامجها‭ ‬للصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬علما‭ ‬أنها‭ ‬تصنفها‭ ‬منذ‭ ‬1984‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬داعمة‭ ‬للارهاب‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحظى‭ ‬بمؤيدين‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭.‬

تهديد‭ ‬وجودي

أتاح‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬إزالة‭ ‬تهديد‭ ‬وجودي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬مجموعة‭ ‬الضغط‭ ‬‮«‬الدبلوماسية‭ ‬تؤتي‭ ‬ثمارها‮»‬‭ ‬‭(‬Diplomacy‭ ‬Works‭)‬‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬جون‭ ‬كيري‭ ‬ومستشاروه‭ ‬السابقون‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬تشجيع‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركي‭ ‬على‭ ‬الإفادة‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬تطبق‭ ‬الاتفاق‭ ‬لمواصلة‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬بحلول‭ ‬الاثنين‮»‬‭. ‬إذ‭ ‬رأى‭ ‬كيري‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬يعمل‭. ‬وسيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬فهم‭ ‬لماذا‭ ‬تريد‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬خلق‭ ‬أزمة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬أكد‭ ‬38‭ ‬من‭ ‬الجنرالات‭ ‬المتقاعدين‭ ‬كذلك‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬عرقل‭ ‬حيازة‭ ‬إيران‭ ‬للسلاح‭ ‬النووي‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬فككت‭ ‬ثلثي‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬وتخلصت‭ ‬من‭ ‬98%‭ ‬من‭ ‬مخزونها‭ ‬الحساس‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬وسدت‭ ‬بالاسمنت‭ ‬قلب‭ ‬مفاعلها‭ ‬النووي‭ ‬بالماء‭ ‬الثقيل‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الواقع،‭ ‬فإن‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬هنأت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬على‭ ‬تطبيقها‭ ‬لالتزاماتها‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬يبدي‭ ‬الأوروبيون‭ ‬قلقاً‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬الأميركية‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أوروبي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬سنقول‭ ‬للأميركيين‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬ليس‭ ‬مثاليا‭ ‬ولكنه‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭. ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الخطأ‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‮»‬‭. ‬حذر‭ ‬الجنرالات‭ ‬في‭ ‬رسالتهم‭ ‬من‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬عدواني‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يجر‭ ‬إلى‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬السيناريو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬الألفين‭.‬

وفي‭ ‬طهران‭ ‬كذلك،‭ ‬زالت‭ ‬الأوهام‭ ‬بشأن‭ ‬المزايا‭ ‬التي‭ ‬أمل‭ ‬بها‭ ‬الإيرانيون‭ ‬بعد‭ ‬اتفاق‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2015‭.‬

وحتى‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬رغبة‭ ‬الإيرانيين‭ ‬بالتقرب‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قوية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬برهنت‭ ‬عليه‭ ‬إعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬روحاني‭ ‬المعتدل،‭ ‬لم‭ ‬يشعر‭ ‬الناس‭ ‬بالفوائد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الموعودة‭.‬

فالابقاء‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬يخيف‭ ‬البنوك‭ ‬والشركات‭ ‬الدولية‭. ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬وقعت‭ ‬توتال‭ ‬الفرنسية‭ ‬اتفاقا‭ ‬لتطوير‭ ‬حقل‭ ‬ضخم‭ ‬للغاز‭ ‬بقيمة‭ ‬4,8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬مع‭ ‬إيران‭. ‬لكن‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المباشرة‭ ‬لم‭ ‬تتخط‭ ‬3,4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬يقل‭ ‬بكثير‭ ‬عن‭ ‬الخمسين‭ ‬مليارا‭ ‬التي‭ ‬توقعها‭ ‬روحاني‭.‬

وهي‭ ‬حجة‭ ‬يستخدمها‭ ‬المحافظون‭ ‬المتشددون‭ ‬في‭ ‬خطابهم‭ ‬المعادي‭ ‬لأميركا‭. ‬ففي‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬وقبل‭ ‬خطاب‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬قال‭ ‬شاعر‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إثارة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجلبة‭ ‬حول‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬كان‭ ‬خطأ‭. ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬العم‭ ‬سام‭ ‬كان‭ ‬خطأ‭. ‬يا‭ ‬أصدقائي،‭ ‬لقد‭ ‬وقعنا‭ ‬عهدا‭ ‬مع‭ ‬مغتصب‮»‬‭.‬

‭ ‬ماهو‭ ‬الاتفاق‭ ‬التاريخي‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭ ‬؟

طهران‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أتاح‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والقوى‭ ‬العظمى‭ ‬رفع‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬طهران‭. ‬وقعت‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬الدائمة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬وهي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬وروسيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وينص‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬تدريجي‭ ‬ومشروط‭ ‬للعقوبات‭ ‬لقاء‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬بعدم‭ ‬حيازة‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭. ‬وأكدت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬فصلي‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2017‭ ‬ان‭ ‬إيران‭ ‬تحترم‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬فهي‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬محظورة‭ ‬ولم‭ ‬تخزن‭ ‬اليورانيوم‭ ‬الضعيف‭ ‬التخصيب‭ ‬او‭ ‬المياه‭ ‬الثقيلة‭.‬

‭ ‬النقاط‭ ‬الرئيسية‭ ‬

الحد‭ ‬من‭ ‬القدرات‭ ‬النووية‭ ‬الايرانية‭ ‬‭:‬

‭-‬‭ ‬عبر‭ ‬مراقبة‭ ‬انتاج‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬المدة‭ ‬الضرورية‭ ‬لانتاج‭ ‬مواد‭ ‬انشطارية‭ ‬ضرورية‭ ‬لصنع‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭ ‬الى‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬الاقل،‭ ‬مقابل‭ ‬شهرين‭ ‬الى‭ ‬ثلاثة‭ ‬حاليا،‭ ‬وذلك‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬ومع‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬

‭-‬‭ ‬تخفيض‭ ‬عدد‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬خلال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بمقدار‭ ‬الثلثين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬ألفا‭ ‬‭-‬‭ ‬بينها‭ ‬10200‭ ‬كانت‭ ‬مشغلة‭ ‬‭-‬‭ ‬إلى‭ ‬6104‭ ‬أجهزة‭ ‬وضمنها‭ ‬تلك‭ ‬المستخدمة‭ ‬لغرض‭ ‬البحث‭ ‬الطبي‭. ‬وسيسمح‭ ‬لها‭ ‬باستخدام‭ ‬5060‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬لتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬بمستوى‭ ‬ضعيف‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬3‭,‬67‭ ‬بالمئة‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬عاما‭. ‬وهي‭ ‬حصريا‭ ‬أجهزة‭ ‬طرد‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الأول‭.‬وعلى‭ ‬إيران‭ ‬ان‭ ‬تنتظر‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬لصنع‭ ‬أجهزة‭ ‬طرد‭ ‬اكثر‭ ‬تطورا‭.‬

‭-‬‭ ‬وافقت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬حصر‭ ‬أنشطة‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬بمنشأة‭ ‬نطنز‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تضم‭ ‬5060‭ ‬جهاز‭ ‬طرد‭ ‬مركزيا‭ ‬فقط‭. ‬والتزمت‭ ‬بوقف‭ ‬التخصيب‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬فوردو‭ ‬وعدم‭ ‬حيازة‭ ‬مواد‭ ‬انشطارية‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحويل‭ ‬الموقع‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬للفيزياء‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬النووية‭ ‬مع‭ ‬1044‭ ‬جهاز‭ ‬طرد‭ ‬فقط‭.‬

‭-‬‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬مخزون‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬الضعيف‭ ‬التخصيب‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬طنا‭ ‬الى‭ ‬300‭ ‬كلغ‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬عاما‭. ‬وتعهدت‭ ‬طهران‭ ‬عدم‭ ‬بناء‭ ‬منشآت‭ ‬تخصيب‭ ‬جديدة‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬عاما‭.‬

‭-‬‭ ‬تقرر‭ ‬تحويل‭ ‬المفاعل‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬بالماء‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬أرك‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬انتاج‭ ‬البلوتونيوم‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬لأغراض‭ ‬عسكرية‭.‬

وتعهدت‭ ‬طهران‭ ‬بعدم‭ ‬بناء‭ ‬أي‭ ‬مفاعل‭ ‬جديد‭ ‬يعمل‭ ‬بالماء‭ ‬الثقيل‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬عاما‭.‬

التثبت‭ :‬

‭-‬‭ ‬كلفت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬بالقيام‭ ‬بانتظام‭ ‬بتفتيش‭ ‬المواقع‭ ‬النووية‭ ‬الايرانية‭ ‬وتم‭ ‬توسيع‭ ‬صلاحيات‭ ‬مفتشيها‭. ‬ويمكنها‭ ‬ان‭ ‬تفحص‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬انتاج‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬ولمدة‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬انتاج‭ ‬‮«‬كعكة‭ ‬اليورانيوم‭ ‬الصفراء‮»‬‭.‬

‭-‬‭ ‬وافقت‭ ‬ايران‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬وبصورة‭ ‬‮«‬محدودة‮»‬‭ ‬بدخول‭ ‬منشآتها‭ ‬غير‭ ‬النووية‭ ‬وخصوصا‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البروتوكول‭ ‬الملحق‭ ‬بمعاهدة‭ ‬حظر‭ ‬الانتشار‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬تعهدت‭ ‬بتطبيقه‭.‬

رفع‭ ‬العقوبات‭:‬

‭-‬‭ ‬صدق‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬فيينا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2015‭ ‬وبدأ‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2016‭ ‬ليفتح‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬الرفع‭ ‬التدريجي‭ ‬للعقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬إيران‭.‬

‭-‬‭ ‬تم‭ ‬الابقاء‭ ‬على‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬التقليدية‭ ‬والصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬حتى‭ ‬2020‭ ‬و2023‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

‭-‬‭ ‬إثر‭ ‬تصديق‭ ‬مجلس‭ ‬الامن،‭ ‬تبنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الاطر‭ ‬القانونية‭ ‬لالغاء‭ ‬العقوبات‭ ‬مستقبلا‭. ‬بعدها‭ ‬بدأ‭ ‬رفع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أملت‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭.‬

‭-‬‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬وقعت‭ ‬مجموعة‭ ‬توتال‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬كونسورسيوم‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬اتفاقا‭ ‬بقيمة‭ ‬4‭,‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬لتطوير‭ ‬حقل‭ ‬للغاز‭.‬

‭-‬‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬واشنطن‭ ‬تبقي‭ ‬على‭ ‬تدابير‭ ‬عقابية‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬ببرنامج‭ ‬إيران‭ ‬البالستي‭ ‬ولاتهامها‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬وبانتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

طهران‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أتاح‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والقوى‭ ‬العظمى‭ ‬رفع‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬طهران‭. ‬وقعت‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬الدائمة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬وهي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬وروسيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وينص‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬تدريجي‭ ‬ومشروط‭ ‬للعقوبات‭ ‬لقاء‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬بعدم‭ ‬حيازة‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭. ‬وأكدت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬فصلي‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2017‭ ‬ان‭ ‬إيران‭ ‬تحترم‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬فهي‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬محظورة‭ ‬ولم‭ ‬تخزن‭ ‬اليورانيوم‭ ‬الضعيف‭ ‬التخصيب‭ ‬او‭ ‬المياه‭ ‬الثقيلة‭.‬

‭ ‬النقاط‭ ‬الرئيسية‭ ‬

الحد‭ ‬من‭ ‬القدرات‭ ‬النووية‭ ‬الايرانية‭ ‬‭:‬

‭-‬‭ ‬عبر‭ ‬مراقبة‭ ‬انتاج‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬المدة‭ ‬الضرورية‭ ‬لانتاج‭ ‬مواد‭ ‬انشطارية‭ ‬ضرورية‭ ‬لصنع‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭ ‬الى‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬الاقل،‭ ‬مقابل‭ ‬شهرين‭ ‬الى‭ ‬ثلاثة‭ ‬حاليا،‭ ‬وذلك‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬ومع‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬

‭-‬‭ ‬تخفيض‭ ‬عدد‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬خلال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بمقدار‭ ‬الثلثين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬ألفا‭ ‬‭-‬‭ ‬بينها‭ ‬10200‭ ‬كانت‭ ‬مشغلة‭ ‬‭-‬‭ ‬إلى‭ ‬6104‭ ‬أجهزة‭ ‬وضمنها‭ ‬تلك‭ ‬المستخدمة‭ ‬لغرض‭ ‬البحث‭ ‬الطبي‭. ‬وسيسمح‭ ‬لها‭ ‬باستخدام‭ ‬5060‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬لتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬بمستوى‭ ‬ضعيف‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬3‭,‬67‭ ‬بالمئة‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬عاما‭. ‬وهي‭ ‬حصريا‭ ‬أجهزة‭ ‬طرد‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الأول‭.‬وعلى‭ ‬إيران‭ ‬ان‭ ‬تنتظر‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬لصنع‭ ‬أجهزة‭ ‬طرد‭ ‬اكثر‭ ‬تطورا‭.‬

‭-‬‭ ‬وافقت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬حصر‭ ‬أنشطة‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬بمنشأة‭ ‬نطنز‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تضم‭ ‬5060‭ ‬جهاز‭ ‬طرد‭ ‬مركزيا‭ ‬فقط‭. ‬والتزمت‭ ‬بوقف‭ ‬التخصيب‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬فوردو‭ ‬وعدم‭ ‬حيازة‭ ‬مواد‭ ‬انشطارية‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحويل‭ ‬الموقع‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬للفيزياء‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬النووية‭ ‬مع‭ ‬1044‭ ‬جهاز‭ ‬طرد‭ ‬فقط‭.‬

‭-‬‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬مخزون‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬الضعيف‭ ‬التخصيب‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬طنا‭ ‬الى‭ ‬300‭ ‬كلغ‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬عاما‭. ‬وتعهدت‭ ‬طهران‭ ‬عدم‭ ‬بناء‭ ‬منشآت‭ ‬تخصيب‭ ‬جديدة‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬عاما‭.‬

‭-‬‭ ‬تقرر‭ ‬تحويل‭ ‬المفاعل‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬بالماء‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬أرك‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬انتاج‭ ‬البلوتونيوم‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬لأغراض‭ ‬عسكرية‭.‬

وتعهدت‭ ‬طهران‭ ‬بعدم‭ ‬بناء‭ ‬أي‭ ‬مفاعل‭ ‬جديد‭ ‬يعمل‭ ‬بالماء‭ ‬الثقيل‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬عاما‭.‬

التثبت‭ :‬

‭-‬‭ ‬كلفت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬بالقيام‭ ‬بانتظام‭ ‬بتفتيش‭ ‬المواقع‭ ‬النووية‭ ‬الايرانية‭ ‬وتم‭ ‬توسيع‭ ‬صلاحيات‭ ‬مفتشيها‭. ‬ويمكنها‭ ‬ان‭ ‬تفحص‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬انتاج‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬ولمدة‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬انتاج‭ ‬‮«‬كعكة‭ ‬اليورانيوم‭ ‬الصفراء‮»‬‭.‬

‭-‬‭ ‬وافقت‭ ‬ايران‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬وبصورة‭ ‬‮«‬محدودة‮»‬‭ ‬بدخول‭ ‬منشآتها‭ ‬غير‭ ‬النووية‭ ‬وخصوصا‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البروتوكول‭ ‬الملحق‭ ‬بمعاهدة‭ ‬حظر‭ ‬الانتشار‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬تعهدت‭ ‬بتطبيقه‭.‬

رفع‭ ‬العقوبات‭:‬

‭-‬‭ ‬صدق‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬فيينا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2015‭ ‬وبدأ‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2016‭ ‬ليفتح‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬الرفع‭ ‬التدريجي‭ ‬للعقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬إيران‭.‬

‭-‬‭ ‬تم‭ ‬الابقاء‭ ‬على‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬التقليدية‭ ‬والصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬حتى‭ ‬2020‭ ‬و2023‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

‭-‬‭ ‬إثر‭ ‬تصديق‭ ‬مجلس‭ ‬الامن،‭ ‬تبنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الاطر‭ ‬القانونية‭ ‬لالغاء‭ ‬العقوبات‭ ‬مستقبلا‭. ‬بعدها‭ ‬بدأ‭ ‬رفع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أملت‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭.‬

‭-‬‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬وقعت‭ ‬مجموعة‭ ‬توتال‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬كونسورسيوم‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬اتفاقا‭ ‬بقيمة‭ ‬4‭,‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬لتطوير‭ ‬حقل‭ ‬للغاز‭.‬

‭-‬‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬واشنطن‭ ‬تبقي‭ ‬على‭ ‬تدابير‭ ‬عقابية‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬ببرنامج‭ ‬إيران‭ ‬البالستي‭ ‬ولاتهامها‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬وبانتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬