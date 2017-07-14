تشكيك في واشنطن وطهران بالاتفاق النووي مع إيران بعد عامين من توقيعه

واشنطن-(أ ف ب) - وقع الاتفاق النووي مع إيران في 14 تموز/يوليو 2015 وعد حينها انتصارا للدبلوماسية الأميركية والتعاون الدولي من أجل حظر انتشار الأسلحة النووية، ولكنه يثير بعد عامين من توقيعه شكوكا في واشنطن وطهران.
شكل اتفاق فيينا الموقع رسميا تحت عنوان «خطة العمل الشاملة المشتركة» انتصارا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، وكذلك للرئيس الإيراني حسن روحاني ووزيره محمد جواد ظريف.
وقعت الاتفاق بالأحرف الأولى الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وبدأ تطبيقه في 16 كانون الثاني/يناير 2016 وهو ينص على رقابة دولية للتثبت من الطابع المدني البحت والسلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل الرفع التدريجي للعقوبات الدولية التي تخنق اقتصاد إيران.
خلال حملته الانتخابية وعد ترامب «بتمزيق» الاتفاق الذي وصفه بأنه «أسوأ» اتفاق وقعته بلاده، لكنه لم ينفذ تهديده بعد تنصيبه.
وفي أيار/مايو، واصل ترامب سياسة الديموقراطي أوباما في رفع العقوبات المتصلة بالاتفاق النووي الإيراني وبدأت حكومته بدراسة موقفها من الاتفاق على أن تصدر الاثنين مبدئيا قرارها بشأن مواصلة تخفيف العقوبات من عدمه.
ضربة رهيبة
بعد الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ وقلب سياسة الانفتاح مع كوبا، سيشكل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي ضربة رهيبة لإرث أوباما.وبدأ الملياردير بالابتعاد عن سياسة أوباما عبر التقرب من السعودية السنية والدعوة الى «عزل» إيران الشيعية التي تتهمها واشنطن بانها تشكل «تهديدا» إقليميا وبزعزعة الأمن في سوريا والعراق واليمن ولبنان إما مباشرة أو عبر تنظيمات تصفها بأنها «ارهابية».من جهة ثانية، اقر مجلس الشيوخ في حزيران/يونيو فرض عقوبات جديدة على إيران بتهمة «دعم أعمال ارهابية عالمية» لتواصل وزارة الخارجية الأميركية معاقبة إيران على برنامجها للصواريخ البالستية علما أنها تصنفها منذ 1984 «دولة داعمة للارهاب». لكن الاتفاق النووي لا يزال يحظى بمؤيدين في واشنطن.
تهديد وجودي
أتاح الاتفاق «إزالة تهديد وجودي للولايات المتحدة وحلفائها» وفق مجموعة الضغط «الدبلوماسية تؤتي ثمارها» (Diplomacy Works) التي أسسها جون كيري ومستشاروه السابقون بهدف «تشجيع الإدارة الأميركي على الإفادة بأن إيران تطبق الاتفاق لمواصلة رفع العقوبات بحلول الاثنين». إذ رأى كيري في تصريح لفرانس برس أن «الاتفاق النووي يعمل. وسيكون من الصعب فهم لماذا تريد الإدارة الأميركية خلق أزمة».
وفي رسالة إلى دونالد ترامب، أكد 38 من الجنرالات المتقاعدين كذلك ان الاتفاق الدولي «عرقل حيازة إيران للسلاح النووي» وأن «إيران فككت ثلثي أجهزة الطرد المركزي وتخلصت من 98% من مخزونها الحساس من اليورانيوم وسدت بالاسمنت قلب مفاعلها النووي بالماء الثقيل».
وفي الواقع، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هنأت إيران في حزيران/يونيو على تطبيقها لالتزاماتها.
من جانبهم، يبدي الأوروبيون قلقاً من الضغوط الأميركية. وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى في واشنطن «سنقول للأميركيين ان الاتفاق النووي ليس مثاليا ولكنه الخيار الأمثل. سيكون من الخطأ التخلي عن الاتفاق». حذر الجنرالات في رسالتهم من «موقف عدواني من شأنه أن يجر إلى حرب» مع إيران في ما يشبه السيناريو الذي كان متوقعا في سنوات الألفين.
وفي طهران كذلك، زالت الأوهام بشأن المزايا التي أمل بها الإيرانيون بعد اتفاق تموز/يوليو 2015.
وحتى اذا كانت رغبة الإيرانيين بالتقرب من الغرب لا تزال قوية، وهو ما برهنت عليه إعادة انتخاب روحاني المعتدل، لم يشعر الناس بالفوائد الاقتصادية الموعودة.
فالابقاء على العقوبات الأميركية يخيف البنوك والشركات الدولية. مع ذلك وقعت توتال الفرنسية اتفاقا لتطوير حقل ضخم للغاز بقيمة 4,8 مليار دولار مع إيران. لكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تتخط 3,4 مليارات دولار في 2016 وهو رقم يقل بكثير عن الخمسين مليارا التي توقعها روحاني.
وهي حجة يستخدمها المحافظون المتشددون في خطابهم المعادي لأميركا. ففي نهاية شهر رمضان وقبل خطاب آية الله علي خامنئي قال شاعر الجمهورية الإسلامية إن «إثارة الكثير من الجلبة حول الاتفاق النووي كان خطأ. والاعتماد على العم سام كان خطأ. يا أصدقائي، لقد وقعنا عهدا مع مغتصب».
ماهو الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الايراني ؟
طهران-(أ ف ب) - أتاح الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الموقع في 14 تموز/يوليو 2015 بين طهران والقوى العظمى رفع قسم من العقوبات الدولية عن طهران. وقعت الاتفاق الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالاضافة الى ألمانيا، وينص على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات لقاء ضمانات من طهران بعدم حيازة السلاح النووي. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير فصلي نشر في 2 حزيران/يونيو 2017 ان إيران تحترم التزاماتها بموجب الاتفاق فهي لم تقم بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات محظورة ولم تخزن اليورانيوم الضعيف التخصيب او المياه الثقيلة.
النقاط الرئيسية
الحد من القدرات النووية الايرانية :
- عبر مراقبة انتاج إيران من اليورانيوم المخصب من خلال زيادة المدة الضرورية لانتاج مواد انشطارية ضرورية لصنع قنبلة نووية الى سنة على الاقل، مقابل شهرين الى ثلاثة حاليا، وذلك لمدة عشر سنوات على الاقل ومع القدرة على رصد مثل هذا النشاط على الفور.
- تخفيض عدد أجهزة الطرد خلال عشر سنوات بمقدار الثلثين من أكثر من 19 ألفا - بينها 10200 كانت مشغلة - إلى 6104 أجهزة وضمنها تلك المستخدمة لغرض البحث الطبي. وسيسمح لها باستخدام 5060 من بينها لتخصيب اليورانيوم بمستوى ضعيف لا يتجاوز 3,67 بالمئة لمدة 15 عاما. وهي حصريا أجهزة طرد من الجيل الأول.وعلى إيران ان تنتظر ثماني سنوات لصنع أجهزة طرد اكثر تطورا.
- وافقت إيران على حصر أنشطة تخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز على أن تضم 5060 جهاز طرد مركزيا فقط. والتزمت بوقف التخصيب في موقع فوردو وعدم حيازة مواد انشطارية لمدة 15 عاما على أن يتم تحويل الموقع الى مركز للفيزياء والتكنولوجيا النووية مع 1044 جهاز طرد فقط.
- تم تقليص مخزون إيران من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 12 طنا الى 300 كلغ لمدة 15 عاما. وتعهدت طهران عدم بناء منشآت تخصيب جديدة لمدة 15 عاما.
- تقرر تحويل المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل في أرك حتى لا يمكنه انتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.
وتعهدت طهران بعدم بناء أي مفاعل جديد يعمل بالماء الثقيل لمدة 15 عاما.
التثبت :
- كلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بانتظام بتفتيش المواقع النووية الايرانية وتم توسيع صلاحيات مفتشيها. ويمكنها ان تفحص على امتداد 20 عاما انتاج أجهزة الطرد المركزي ولمدة 25 عاما انتاج «كعكة اليورانيوم الصفراء».
- وافقت ايران على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبصورة «محدودة» بدخول منشآتها غير النووية وخصوصا العسكرية في إطار البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي تعهدت بتطبيقه.
رفع العقوبات:
- صدق مجلس الأمن الدولي على اتفاق فيينا في 20 تموز/يوليو 2015 وبدأ تطبيقه في 16 كانون الثاني/يناير 2016 ليفتح الطريق أمام الرفع التدريجي للعقوبات الدولية على إيران.
- تم الابقاء على الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية حتى 2020 و2023 على التوالي.
- إثر تصديق مجلس الامن، تبنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاطر القانونية لالغاء العقوبات مستقبلا. بعدها بدأ رفع العديد من العقوبات الدولية وهو ما أملت إيران أن يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
- في بداية تموز/يوليو، وقعت مجموعة توتال الفرنسية على رأس كونسورسيوم دولي في طهران اتفاقا بقيمة 4,8 مليارات دولار لتطوير حقل للغاز.
- لا تزال واشنطن تبقي على تدابير عقابية على صلة ببرنامج إيران البالستي ولاتهامها بالتدخل في النزاعات الإقليمية وبانتهاك حقوق الإنسان.
طهران-(أ ف ب) - أتاح الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الموقع في 14 تموز/يوليو 2015 بين طهران والقوى العظمى رفع قسم من العقوبات الدولية عن طهران. وقعت الاتفاق الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالاضافة الى ألمانيا، وينص على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات لقاء ضمانات من طهران بعدم حيازة السلاح النووي. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير فصلي نشر في 2 حزيران/يونيو 2017 ان إيران تحترم التزاماتها بموجب الاتفاق فهي لم تقم بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات محظورة ولم تخزن اليورانيوم الضعيف التخصيب او المياه الثقيلة.
النقاط الرئيسية
الحد من القدرات النووية الايرانية :
- عبر مراقبة انتاج إيران من اليورانيوم المخصب من خلال زيادة المدة الضرورية لانتاج مواد انشطارية ضرورية لصنع قنبلة نووية الى سنة على الاقل، مقابل شهرين الى ثلاثة حاليا، وذلك لمدة عشر سنوات على الاقل ومع القدرة على رصد مثل هذا النشاط على الفور.
- تخفيض عدد أجهزة الطرد خلال عشر سنوات بمقدار الثلثين من أكثر من 19 ألفا - بينها 10200 كانت مشغلة - إلى 6104 أجهزة وضمنها تلك المستخدمة لغرض البحث الطبي. وسيسمح لها باستخدام 5060 من بينها لتخصيب اليورانيوم بمستوى ضعيف لا يتجاوز 3,67 بالمئة لمدة 15 عاما. وهي حصريا أجهزة طرد من الجيل الأول.وعلى إيران ان تنتظر ثماني سنوات لصنع أجهزة طرد اكثر تطورا.
- وافقت إيران على حصر أنشطة تخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز على أن تضم 5060 جهاز طرد مركزيا فقط. والتزمت بوقف التخصيب في موقع فوردو وعدم حيازة مواد انشطارية لمدة 15 عاما على أن يتم تحويل الموقع الى مركز للفيزياء والتكنولوجيا النووية مع 1044 جهاز طرد فقط.
- تم تقليص مخزون إيران من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 12 طنا الى 300 كلغ لمدة 15 عاما. وتعهدت طهران عدم بناء منشآت تخصيب جديدة لمدة 15 عاما.
- تقرر تحويل المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل في أرك حتى لا يمكنه انتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.
وتعهدت طهران بعدم بناء أي مفاعل جديد يعمل بالماء الثقيل لمدة 15 عاما.
التثبت :
- كلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بانتظام بتفتيش المواقع النووية الايرانية وتم توسيع صلاحيات مفتشيها. ويمكنها ان تفحص على امتداد 20 عاما انتاج أجهزة الطرد المركزي ولمدة 25 عاما انتاج «كعكة اليورانيوم الصفراء».
- وافقت ايران على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبصورة «محدودة» بدخول منشآتها غير النووية وخصوصا العسكرية في إطار البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي تعهدت بتطبيقه.
رفع العقوبات:
- صدق مجلس الأمن الدولي على اتفاق فيينا في 20 تموز/يوليو 2015 وبدأ تطبيقه في 16 كانون الثاني/يناير 2016 ليفتح الطريق أمام الرفع التدريجي للعقوبات الدولية على إيران.
- تم الابقاء على الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية حتى 2020 و2023 على التوالي.
- إثر تصديق مجلس الامن، تبنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاطر القانونية لالغاء العقوبات مستقبلا. بعدها بدأ رفع العديد من العقوبات الدولية وهو ما أملت إيران أن يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
- في بداية تموز/يوليو، وقعت مجموعة توتال الفرنسية على رأس كونسورسيوم دولي في طهران اتفاقا بقيمة 4,8 مليارات دولار لتطوير حقل للغاز.
- لا تزال واشنطن تبقي على تدابير عقابية على صلة ببرنامج إيران البالستي ولاتهامها بالتدخل في النزاعات الإقليمية وبانتهاك حقوق الإنسان.