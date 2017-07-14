رقصة النصر على حلبة مدمرّة- سيّار الجميل

د‭.‬‮ ‬سيّار الجميل‮ ‬

تورنتو‮ ‬‭-‬‮ ‬كندا

1

هل‮ ‬نَرقُصُ‮ ‬فَرحاً‮ ‬بالنَصر‮ ‬المؤزّر ؟

أم نبارك تحرير‮ ‬الموصل من الدواعش‮ ‬الأشرار‮ ‬؟

كل الشكر للمقاتلين العراقيين الشرفاء‮ ‬،‮ ‬وَكلّ‮ ‬الأحرار

الفرحةُ‮ ‬لا تحرمني‮ ‬مِن البكاء‮ ‬‭!‬

فالعيونُ‮ ‬تنضحُ‮ ‬دَماً‮ ‬قانياً‮ ‬على خرابِ‮ ‬مدينة عظيمة‮ ‬،

حاقَ‮ ‬بها تدمير‮ ‬ٍ‮ ‬وفجائعٍ‮ ‬ودمار

أرى الناس تَرقصُ‮ ‬في‮ ‬الشوارع‮ ‬،‮ ‬وهي‮ ‬كالطيور ذبيحةٌ‮ ‬من الألم

2

يا ترى‮ ‬،‮ ‬هل‮ ‬للفرحِ‮ ‬أيّ‮ ‬طعمٍ‮ ‬على مدّ‮ ‬الزمن ؟

والفرق كبير بين مدينة أضاعها ابن العار

وبين أشلاء‮ ‬أعادها ابن الشعب البار

ابتهجت‮ ‬بلحظةِ‮ ‬التحرير‮ ‬،‮ ‬ولكن عذرا‮ ‬لكم‮ ‬سادتي

مؤجل عندي‮ ‬هذا الانتصار

فالمجرم‮ ‬الحقيقي‮ ‬ما زال‮ ‬يلبس اكليل‮ ‬غار

3

أحزان‮ ‬الموصل‮ ‬ملأت‮ ‬كلّ‮ ‬القلوب‮ ‬المنكسرة‮ ‬،

فكيفَ‮ ‬أطوي‮ ‬كلّ‮ ‬الزمن ؟ وكان الثمن مدينة‮ ‬منكوبة

لماذا‮ ‬يا‮ ‬صديقي‮ ‬الرئيس نسيت ان توّجه‮ ‬للموصل وأهلها

تحيّة خاصة في‮ ‬خطاب‮ ‬الانتصار‮ ‬‭!‬

الجياع‮ ‬بلا‮ ‬حراكٍ‮ ‬،‮ ‬كالاشباحِ‮ ‬بلا‮ ‬قرار

الابرياءُ‮ ‬دفنوا‮ ‬في‮ ‬بيوتهم‮ ‬أحياء بين الجدران الخاوية

والأمراض تفتك‮ ‬بالصغارِ‮ ‬والكبار

والانسحاق جرى لكلّ‮ ‬سائر‮ ‬وكلّ‮ ‬مار

وخلايا متحفّزة‮ ‬لم تزل تعيش في‮ ‬الأوكار

4

سحقت الموصل على‮ ‬نار‮ ‬ٍ‮ ‬هادئةٍ‮ ‬‭..‬

خفق رعود‮ ‬،‮ ‬وقصف قنّاص‮ ‬،‮ ‬وعزف أحجار‮ ‬،‮ ‬ودماء أبرار

هل تحرّرت‮ ‬الأم‮ ‬الرؤوم‮ ‬من‮ ‬أشرس اعصار ؟

من‮ ‬يختلق الأعذار‮ ‬لداعش وكل المجانين والملالي‮ ‬وذوي‮ ‬اللحى والاشرار ؟

باسم دولة‮ ‬الخرافة البالية‮ ‬‭..‬‮ ‬أو‮ ‬دولة‮ ‬العمامات‮ ‬الخاوية

هل سيبقى الصراع‮ ‬محتدماً‮ ‬بين البلهاء‮ ‬والاغبياء‮ ‬وبين العيار‮ ‬ين والشطّار‮ ‬؟؟

5

لا‮ ‬ينفع‮ ‬تحرير‮ ‬الموصل‮ ‬من‮ ‬الاعتقال‮ ‬‭..‬‮ ‬ان لم‮ ‬يحرسها ماردٌ‮ ‬جباّر‮ ‬؟

فكيف‮ ‬يحيا كلّ‮ ‬الاطفال‮ ‬؟‮ ‬وكيف‮ ‬تورق كلّ‮ ‬الأشجار‮ ‬؟

الناس لم تزل مسكونة‮ ‬بالأوهامِ‮ ‬والأسقام

وداعش وحوش أدغالٍ‮ ‬تأكلُ‮ ‬التاريخ،‮ ‬وتلتهم الصبايا‮ ‬،‮ ‬وتحرق الأزهار

لا تستعجلوا الرقص‮ ‬على‮ ‬انطفاء‮ ‬النار

فالأرضُ‮ ‬حبلى‮ ‬بالأشقياء‮ ‬ِ‮ ‬الجدد‮ ‬والرعاع‮ ‬التافهين

وقطّاع‮ ‬الطرق من الفاسدين‮ ‬‭:‬‮ ‬أصحاب العمائم والفجّار

وجوقة ضباع‮ ‬جائفة الافواه‮ ‬،‮ ‬تنتظرُ‮ ‬نهش ولائم‮ ‬الدول المانحة‮ ‬‭ ‬‭!‬

ستبقى الناس‮ ‬تعاني‮ ‬من كلّ‮ ‬الدمار

ما دام‮ ‬الجلّاد‮ ‬،‮ ‬ناشر‮ ‬الفساد‮ ‬،‮ ‬يَحيا‮ ‬بلا حساب ليل نهار

6

رحلَ‮ ‬عنكِ‮ ‬يا مدينتي‮ ‬المنكوبة

كلّ‮ ‬أصحاب‮ ‬الهوّية

وتشتّت الأقحاح‮ ‬النوادر من ذوي‮ ‬اللثغة الموصلية

وأستوطنكِ‮ ‬الدواعش‮ ‬‭ ‬‭:‬‮ ‬دُخلاء همج‮ ‬،‮ ‬وغرباء قرَج‮ ‬،‮ ‬وكومة أقذار‮ ‬‭ ..‬

عقارب صًفراء‮ ‬اختفت‮ ‬وتبخّرت‮ ‬،‮ ‬الى أين ؟

لا أحد‮ ‬يدري‮ ‬ذلك‮ ‬،

لا في‮ ‬قفار‮ ‬ٍ‮ ‬،‮ ‬ولا عبرَ‮ ‬بحار‮ ‬‭ ‬‭!‬

7

بطشوا بكِ‮ ‬،‮ ‬وأنتِ‮ ‬معتقلةٌ‮ ‬في‮ ‬زنزانتكِ‮ ‬القديمة‮ ‬،

تحررّت على‮ ‬يدِ‮ ‬بطل عراقي‮ ‬فارس مغوار

ستبقى مدينة عصيّة‮ ‬وعظيمة

مهما كثر الطغاةُ‮ ‬والبغاة والزناة والعتاة والاشرار

سأفرحُ‮ ‬يوماً‮ ‬ان بقيتُ‮ ‬حيّاً‮ ‬بحول الله‮ ‬،

وأجد‮ ‬جنائن الموصلَ‮ ‬لوحة‮ ‬اخضرار

سأصفّق‮ ‬على المسرح‮ ‬مُباركاً‮ ‬بعد‮ ‬انسدالِ‮ ‬الستار

فالمسرحية الهزلية المخجلة‮ ‬لم تنته بعد‮ ‬‭!‬

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