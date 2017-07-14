رقصة النصر على حلبة مدمرّة- سيّار الجميل

14

د‭.‬‮ ‬سيّار الجميل‮ ‬

تورنتو‮ ‬‭-‬‮ ‬كندا

1

هل‮  ‬نَرقُصُ‮ ‬فَرحاً‮  ‬بالنَصر‮  ‬المؤزّر ؟

أم نبارك تحرير‮  ‬الموصل من الدواعش‮  ‬الأشرار‮  ‬؟

كل الشكر للمقاتلين العراقيين الشرفاء‮  ‬،‮ ‬وَكلّ‮ ‬الأحرار

الفرحةُ‮ ‬لا تحرمني‮ ‬مِن البكاء‮ ‬‭!‬

فالعيونُ‮ ‬تنضحُ‮  ‬دَماً‮  ‬قانياً‮  ‬على خرابِ‮  ‬مدينة عظيمة‮ ‬،

حاقَ‮ ‬بها تدمير‮ ‬ٍ‮ ‬وفجائعٍ‮ ‬ودمار

أرى الناس تَرقصُ‮  ‬في‮ ‬الشوارع‮  ‬،‮ ‬وهي‮ ‬كالطيور ذبيحةٌ‮ ‬من الألم

2

يا ترى‮ ‬،‮  ‬هل‮  ‬للفرحِ‮ ‬أيّ‮ ‬طعمٍ‮  ‬على مدّ‮  ‬الزمن ؟

والفرق كبير بين مدينة أضاعها ابن العار

وبين أشلاء‮  ‬أعادها ابن الشعب البار

ابتهجت‮  ‬بلحظةِ‮  ‬التحرير‮  ‬،‮  ‬ولكن عذرا‮  ‬لكم‮  ‬سادتي

مؤجل عندي‮ ‬هذا الانتصار

فالمجرم‮  ‬الحقيقي‮ ‬ما زال‮ ‬يلبس اكليل‮ ‬غار

3

أحزان‮  ‬الموصل‮  ‬ملأت‮  ‬كلّ‮ ‬القلوب‮  ‬المنكسرة‮   ‬،

فكيفَ‮ ‬أطوي‮  ‬كلّ‮ ‬الزمن ؟ وكان الثمن مدينة‮  ‬منكوبة

لماذا‮ ‬يا‮  ‬صديقي‮ ‬الرئيس نسيت ان توّجه‮  ‬للموصل وأهلها

تحيّة خاصة في‮ ‬خطاب‮  ‬الانتصار‮ ‬‭!‬

الجياع‮  ‬بلا‮  ‬حراكٍ‮ ‬،‮  ‬كالاشباحِ‮  ‬بلا‮  ‬قرار

الابرياءُ‮  ‬دفنوا‮  ‬في‮  ‬بيوتهم‮  ‬أحياء بين الجدران الخاوية

والأمراض تفتك‮  ‬بالصغارِ‮ ‬والكبار

والانسحاق جرى لكلّ‮ ‬سائر‮  ‬وكلّ‮  ‬مار

وخلايا متحفّزة‮  ‬لم تزل تعيش في‮ ‬الأوكار

4

سحقت الموصل على‮  ‬نار‮ ‬ٍ‮ ‬هادئةٍ‮  ‬‭..‬

خفق رعود‮  ‬،‮ ‬وقصف قنّاص‮ ‬،‮ ‬وعزف أحجار‮   ‬،‮ ‬ودماء أبرار

هل تحرّرت‮  ‬الأم‮  ‬الرؤوم‮  ‬من‮  ‬أشرس اعصار ؟

من‮ ‬يختلق الأعذار‮  ‬لداعش وكل المجانين والملالي‮ ‬وذوي‮ ‬اللحى والاشرار ؟

باسم دولة‮  ‬الخرافة البالية‮ ‬‭..‬‮ ‬أو‮  ‬دولة‮  ‬العمامات‮  ‬الخاوية

هل سيبقى الصراع‮  ‬محتدماً‮ ‬بين البلهاء‮  ‬والاغبياء‮  ‬وبين العيار‮ ‬ين والشطّار‮  ‬؟؟

5

لا‮ ‬ينفع‮  ‬تحرير‮  ‬الموصل‮  ‬من‮  ‬الاعتقال‮ ‬‭..‬‮  ‬ان لم‮ ‬يحرسها ماردٌ‮ ‬جباّر‮  ‬؟

فكيف‮ ‬يحيا كلّ‮ ‬الاطفال‮  ‬؟‮  ‬وكيف‮  ‬تورق كلّ‮ ‬الأشجار‮  ‬؟

الناس لم تزل مسكونة‮  ‬بالأوهامِ‮  ‬والأسقام

وداعش وحوش أدغالٍ‮ ‬تأكلُ‮  ‬التاريخ،‮ ‬وتلتهم الصبايا‮  ‬،‮ ‬وتحرق الأزهار

لا تستعجلوا الرقص‮  ‬على‮  ‬انطفاء‮  ‬النار

فالأرضُ‮  ‬حبلى‮  ‬بالأشقياء‮ ‬ِ‮ ‬الجدد‮  ‬والرعاع‮  ‬التافهين

وقطّاع‮  ‬الطرق من الفاسدين‮ ‬‭:‬‮ ‬أصحاب العمائم والفجّار

وجوقة ضباع‮  ‬جائفة الافواه‮ ‬،‮ ‬تنتظرُ‮  ‬نهش ولائم‮  ‬الدول المانحة‮ ‬‭ ‬‭!‬

ستبقى الناس‮  ‬تعاني‮ ‬من كلّ‮  ‬الدمار

ما دام‮  ‬الجلّاد‮ ‬،‮ ‬ناشر‮  ‬الفساد‮ ‬،‮  ‬يَحيا‮  ‬بلا حساب ليل نهار

6

رحلَ‮  ‬عنكِ‮  ‬يا مدينتي‮  ‬المنكوبة

كلّ‮  ‬أصحاب‮  ‬الهوّية

وتشتّت الأقحاح‮  ‬النوادر من ذوي‮ ‬اللثغة الموصلية

وأستوطنكِ‮  ‬الدواعش‮ ‬‭ ‬‭:‬‮ ‬دُخلاء همج‮ ‬،‮ ‬وغرباء قرَج‮ ‬،‮ ‬وكومة أقذار‮  ‬‭ ..‬

عقارب صًفراء‮  ‬اختفت‮  ‬وتبخّرت‮ ‬،‮ ‬الى أين ؟

لا أحد‮ ‬يدري‮ ‬ذلك‮  ‬،

لا في‮ ‬قفار‮ ‬ٍ‮  ‬،‮ ‬ولا عبرَ‮  ‬بحار‮ ‬‭ ‬‭!‬

7

بطشوا بكِ‮ ‬،‮ ‬وأنتِ‮  ‬معتقلةٌ‮ ‬في‮ ‬زنزانتكِ‮ ‬القديمة‮ ‬،

تحررّت على‮ ‬يدِ‮ ‬بطل عراقي‮ ‬فارس مغوار

ستبقى مدينة عصيّة‮  ‬وعظيمة

مهما كثر الطغاةُ‮ ‬والبغاة والزناة والعتاة والاشرار

سأفرحُ‮  ‬يوماً‮ ‬ان بقيتُ‮ ‬حيّاً‮ ‬بحول الله‮  ‬،

وأجد‮  ‬جنائن الموصلَ‮  ‬لوحة‮  ‬اخضرار

سأصفّق‮   ‬على المسرح‮  ‬مُباركاً‮ ‬بعد‮  ‬انسدالِ‮  ‬الستار

فالمسرحية الهزلية المخجلة‮  ‬لم تنته بعد‮ ‬‭!‬

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