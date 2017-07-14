لون اخر للرحيل

زمان جديد

‭ ‬حيدر حاشوش العقابي

جلسنا معا ذات مساء

كنا نفتش عن حديث عن الحب

يثير الاشتهاء

ابتسامة خجولة ترسمينها فوق خريطة وجهك

المليء بتضاريس الانوثة‭..‬

وانا فلاح هوايته صيد

هذا التبر فوق العيون الخضر‭,‬

كلما تسمرت بوجهك

اغرق في‮ ‬التفاصيل الصغيرة

كان وجهك‮ ‬ينغرس في‮ ‬قلبي

كالربابة فوق حلم طليق

وكنت اسرق شيئا من القبلات من قميص شهدك انت

الوردة تنحني‮ ‬لنا

المساء‮ ‬يعلن عرسه الليلي‮ ‬المؤجل

نطارد اللحظات

علنا نمسك بقبلة سقطت

من عينيك

في‮ ‬لحظة تلهف معاند

ضاق صدر الوقت في‮ ‬بعدك

تحول العالم لفناء اشبه بالقبر

وزوارق الوجد تائهة في‮ ‬بحر لانعرف اين‮ ‬ينتهي

ثانية اجيء اليك

وثالثة اجيء اليك

ورابعة

وخامسة

وربما للمرة المليون

احاول ان اكسر طوق الحنين

في‮ ‬رحلتي‮ ‬الاولى

اتفنن في‮ ‬صنع برامج كتابية لعينيك

اقصد

ان اكتب بعينيك اجمل قصيدة

اقصد اجمل قبلة

لكنك تشهدين كل‮ ‬يوم رحيلي

وتشهدين

كل‮ ‬يوم بكائي

وافترقنا

ربما لأننا لم نعي‮ ‬حجم وداعنا

وحجم الدموع التي‮ ‬سيولدها ارتباكنا

افترقنا انت اخترت قميص الليل

وانا اخترت قميص الجرح

فبعد حب وحنين

صارت كل الامكنة مهجورة

البلبل الذي‮ ‬امامك ما عاد‮ ‬يغني

والاريكة التي‮ ‬تركت لهاثي‮ ‬عليها ذات‮ ‬يوم

بدأت حزينة ايضا

تعاتبك بشيء من الحزن

وخصلت شعرك التي‮ ‬نسيتها سهوا

فوق قميصي

مازالت للان تشهد عطر انوثتك

كل شيء حولنا‮ ‬يصرخ‮ ‬‭…‬

لماذا الغياب

البلبل

والاريكة

وخصلة

شعرك

وانا

متى ستخلعين عنك هذا الحزن

وتفتحي‮ ‬نوافذ حبك لنوارس الفرح