علماء بريطانيون:سطح المريخ يحتوي على مواد سامة

لندن‭ -‬الأناضول‭:‬قال‭ ‬علماء‭ ‬فلك‭ ‬بريطانيون،‭ ‬إن‭ ‬سطح‭ ‬كوكب‭ ‬المريخ‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬سامة‭ ‬تتشكل‭ ‬بسبب‭ ‬الأشعة‭ ‬ما‭ ‬فوق‭ ‬البنفسجية،‭ ‬وإن‭ ‬سطح‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭ ‬ضار‭ ‬جدا‭ ‬بالخلايا‭ ‬بفعل‭ ‬تأثير‭ ‬هذا‭ ‬الخليط‭ ‬السام‭.‬

الدراسة‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الفيزياء‭ ‬وعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬بجامعة‭ ‬إدنبرة‭ ‬البريطانية،‭ ‬ونشروا‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬العدد‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬دورية‭ ‬العلمية‭.‬

ودرس‭ ‬الباحثون‭ ‬مواد‭ ‬تسمى‭ “‬البركلورات‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬أملاح‭ ‬موجودة‭ ‬بكثافة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭.‬

وقالوا‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المعروف‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الأملاح‭ ‬أنها‭ ‬تصبح‭ ‬شديدة‭ ‬الأكسدة‭ ‬حين‭ ‬تكون‭ ‬تحت‭ ‬حرارة‭ ‬عالية،‭ ‬والحال‭ ‬ليس‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬لأن‭ ‬طقس‭ ‬المريخ‭ ‬بارد‭.‬

لكن‭ ‬العلماء‭ ‬اكتشفوا‭ ‬أن‭ “‬البركلورات‭” ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬شديدة‭ ‬الأكسدة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعرضها‭ ‬للأشعة‭ ‬فوق‭ ‬البنفسجية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬هذا‭ ‬الكوكب‭ ‬فعلا‭.‬

ووجد‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬أن‭ “‬البركلورات‭” ‬حين‭ ‬تتعرض‭ ‬للأشعة‭ ‬فوق‭ ‬البنفسجية‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تضرب‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬تصبح‭ ‬قاتلة‭ ‬للبكتيريا‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬مادتا‭ “‬أكسيد‭ ‬الحديد‭” ‬و‭”‬بيروكسيد‭ ‬الهيدروجين‭” ‬وهما‭ ‬تعملان‭ ‬مع‭ “‬البركلورات‭” ‬على‭ ‬قتل‭ ‬البكتيريا‭.‬

وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ “‬دراستنا‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬حاليا‭ ‬ضار‭ ‬جدا‭ ‬بالخلايا،‭ ‬بفعل‭ ‬تأثير‭ ‬هذا‭ ‬الخليط‭ ‬السام‭”.‬

وذكرت‭ ‬جنيفر‭ ‬وادسوورث‭ ‬إحدى‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭: “‬إن‭ ‬أردنا‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ،‭ ‬فعلينا‭ ‬أن‭ ‬نأخذ‭ ‬بالحسبان‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭”.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬مزعجة‭ ‬للمتحمسين‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬فيها‭ ‬شيئا‭ ‬إيجابيا،‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬التلوث‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬نقلته‭ ‬مركبات‭ ‬الفضاء‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬حظ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحياة‭.‬

وقال‭ ‬ديرك‭ ‬شولز‭ ‬ماكوتش‭ ‬عالم‭ ‬الفلك‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ولاية‭ ‬واشنطن‭ ‬الأمريكية‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭: “‬كنا‭ ‬نعلم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬للعيش‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬ستواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬سطحه،‭ ‬وهذه‭ ‬الدراسة‭ ‬تؤكد‭ ‬ذلك‭”. ‬وتهدف‭ ‬خطة‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬والطيران‭ ‬الأمريكية‭ “‬ناسا‭” ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬إلى‭ ‬إنزال‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬ثلاثينيات‭ ‬القرن‭ ‬الحالي‭.‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ “‬مارس‭ ‬ون‭” ‬الذي‭ ‬ترعاه‭ “‬ناسا‭”‬،‭ ‬إلى‭ ‬إرسال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬ذهاب‭ ‬بلا‭ ‬عودة‭ ‬إلى‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬للعيش‭ ‬عليه،‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الوقت نفسه‭ ‬على‭ ‬تصويرها‭ ‬وتسويقها‭ ‬كعرض‭ ‬تلفزيوني،‭ ‬وبالفعل‭ ‬تطوع‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬دولة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬للقيام‭ ‬بالرحلة‭.‬