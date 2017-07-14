ميرفت أمين تحت التحقيق بسبب فيلم ممنوع من التصوير 

القاهرة – الزمان
امرت نيابة البساتين، باستدعاء كلا من الفنانة ميرفت أمين والفنانةرانيا يوسف والفنانة يسرا اللوزى ، ومؤلف فيلم ممنوع الاقتراب أو التصوير. وذلك لسماع أقوالهم في البلاغ المقدم من المؤلف أحمد صفوت، يتهمهم فيه بسرقة هذا الفيلم منه.
كما أمرت النيابة باستدعاء كل من الفنان محمد رمضان،خلال إجازته من الخدمة العسكرية، والفنان هاني رمزي والفنان خالد سرحان والفنانة علا غانم والفنان عمرو عبد الجليل، لسماع أقوالهم كشهود بعدما طلبهم المؤلف في البلاغ.
يذكر أن المؤلف أحمد صفوت كان قد تقدم ببلاغ يتهم فيه مخرج ومؤلف فيلم ممنوع الاقتراب والتصوير وعدد من الفنانين بالاستيلاء على فكرته باسم قسم النبى حارصه, والتى تدور حول حصول أسرة على ميراث عبارة عن منزل، وتبين أنه يحتوى على قسم شرطة، فيقومون بالعيش أعلى قسم الشرطة.