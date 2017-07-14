ميرفت أمين تحت التحقيق بسبب فيلم ممنوع من التصوير 

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

امرت‭ ‬نيابة‭ ‬البساتين،‭ ‬باستدعاء‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬ميرفت‭ ‬أمين‭ ‬والفنانةرانيا‭ ‬يوسف‭ ‬والفنانة‭ ‬يسرا‭ ‬اللوزى‭ ‬،‭ ‬ومؤلف‭ ‬فيلم‭ ‬ممنوع‭ ‬الاقتراب‭ ‬أو‭ ‬التصوير‭.‬‭ ‬وذلك‭ ‬لسماع‭ ‬أقوالهم‭ ‬في‭ ‬البلاغ‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬المؤلف‭ ‬أحمد‭ ‬صفوت،‭ ‬يتهمهم‭ ‬فيه‭ ‬بسرقة‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬منه‭.‬

كما‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬باستدعاء‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬رمضان،خلال‭ ‬إجازته‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية،‭ ‬والفنان‭ ‬هاني‭ ‬رمزي‭ ‬والفنان‭ ‬خالد‭ ‬سرحان‭ ‬والفنانة‭ ‬علا‭ ‬غانم‭ ‬والفنان‭ ‬عمرو‭ ‬عبد‭ ‬الجليل،‭ ‬لسماع‭ ‬أقوالهم‭ ‬كشهود‭ ‬بعدما‭ ‬طلبهم‭ ‬المؤلف‭ ‬في‭ ‬البلاغ‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المؤلف‭ ‬أحمد‭ ‬صفوت‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬ببلاغ‭ ‬يتهم‭ ‬فيه‭ ‬مخرج‭ ‬ومؤلف‭ ‬فيلم‭ ‬ممنوع‭ ‬الاقتراب‭ ‬والتصوير‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬بالاستيلاء‭ ‬على‭ ‬فكرته‭ ‬باسم‭ ‬قسم‭ ‬النبى‭ ‬حارصه,‭ ‬والتى‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬حصول‭ ‬أسرة‭ ‬على‭ ‬ميراث‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬منزل،‭ ‬وتبين‭ ‬أنه‭ ‬يحتوى‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬شرطة،‭ ‬فيقومون‭ ‬بالعيش‭ ‬أعلى‭ ‬قسم‭ ‬الشرطة‭.‬