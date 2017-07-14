 الطيران الرخيص (ايزي جت) يسعى لتفادي تبعات بريكست

لندن‭-(‬أ ف ب‭) -‬‮ ‬قدمت شركة‮ ‬‭”‬ايزي‮ ‬جت‭”‬‮ ‬طلبا للحصول على رخصة شركة طيران جديدة في‮ ‬النمسا لمتابعة رحلاتها في‮ ‬الاتحاد الاوروبي‮ ‬بعد بريكست بغض النظر عن الاتفاق النهائي‮ ‬الذي‮ ‬سيتم التوصل اليه،‮ ‬بحسب ما اعلنت الشركة البريطانية الجمعة‭.‬

وسيسمح الطلب المقدم من الشركة البريطانية‮ ‬‭”‬بتأسيس شركة طيران جديدة،‮ ‬ايزي‮ ‬جت‮ ‬يوروب‮ ‬‭(‬ايزي‮ ‬جت اوروبا‭)‬،‮ ‬سيكون مقرها في‮ ‬فيينا وستسمح للشركة تسيير رحلات من والى اوروبا وداخل الاراضي‮ ‬الاوروبية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي‭”‬،‮ ‬بحسب بيان للشركة‭. ‬واعلنت‮ ‬الشركة ان هذا التحول سيخلق فرص عمل في‮ ‬النمسا دون خسارة وظائف في‮ ‬المملكة المتحدة‭.‬

وتابع بيان الشركة البريطانية ان‮ ‬‭”‬تأسيس الشركة الجديدة سيضمن كامل حقوق طيران‮ ‬‭”‬ايزي‮ ‬جت‭”‬‮ ‬داخل اوروبا‭”‬،‮ ‬وان الشركة‮ ‬‭”‬ستتابع جهودها باتجاه توصل المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي‮ ‬لاتفاق حول الطيران سيسمح،‮ ‬بالحد الادنى،‮ ‬بتسيير رحلات بين المملكة والاتحاد‭”. ‬وقدمت ايزي‮ ‬جت بعيد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الاوروبي‮ ‬طلبا للحصول على رخصة طيران في‮ ‬الاتحاد الاوروبي‮ ‬للمحافظة على رحلاتها في‮ ‬دول الاتحاد‭.‬

وشهد قطاع الطيران المدني‮ ‬البريطاني‮ ‬ازدهارا في‮ ‬العقدين الماضيين بفضل نظام الاجواء الاوروبية المفتوحة،‮ ‬التي‮ ‬رفعت حظر الطيران على الخطوط الاوروبية‭. ‬وما لم‮ ‬يتوصل المفاوضون الى تأمين شروط تفضيلية،‮ ‬قد تخسر شركات الطيران البريطانية هذا الحق بمجرد خروج البلاد من الاتحاد‭.‬

وسيعني‮ ‬ذلك انها لن تتمتع بحقوق تحديد تعرفة تذكرة السفر،‮ ‬او اطلاق وجهات جديدة اوروبا بدون الحصول على موافقة مسبقة‭. ‬وسيتم فرض رسوم‮ ‬جديدة على الركاب المغادرين او الواصلين الى الملكة المتحدة،‮ ‬وستواجه شركات الطيران البريطانية عقبات وتأخير في‮ ‬اطلاق وجهات جديدة‭.‬