 الطيران الرخيص (ايزي جت) يسعى لتفادي تبعات بريكست

لندن-(أ ف ب) - قدمت شركة ”ايزي جت” طلبا للحصول على رخصة شركة طيران جديدة في النمسا لمتابعة رحلاتها في الاتحاد الاوروبي بعد بريكست بغض النظر عن الاتفاق النهائي الذي سيتم التوصل اليه، بحسب ما اعلنت الشركة البريطانية الجمعة.
وسيسمح الطلب المقدم من الشركة البريطانية ”بتأسيس شركة طيران جديدة، ايزي جت يوروب (ايزي جت اوروبا)، سيكون مقرها في فيينا وستسمح للشركة تسيير رحلات من والى اوروبا وداخل الاراضي الاوروبية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي”، بحسب بيان للشركة. واعلنت الشركة ان هذا التحول سيخلق فرص عمل في النمسا دون خسارة وظائف في المملكة المتحدة.
وتابع بيان الشركة البريطانية ان ”تأسيس الشركة الجديدة سيضمن كامل حقوق طيران ”ايزي جت” داخل اوروبا”، وان الشركة ”ستتابع جهودها باتجاه توصل المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي لاتفاق حول الطيران سيسمح، بالحد الادنى، بتسيير رحلات بين المملكة والاتحاد”. وقدمت ايزي جت بعيد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الاوروبي طلبا للحصول على رخصة طيران في الاتحاد الاوروبي للمحافظة على رحلاتها في دول الاتحاد.
وشهد قطاع الطيران المدني البريطاني ازدهارا في العقدين الماضيين بفضل نظام الاجواء الاوروبية المفتوحة، التي رفعت حظر الطيران على الخطوط الاوروبية. وما لم يتوصل المفاوضون الى تأمين شروط تفضيلية، قد تخسر شركات الطيران البريطانية هذا الحق بمجرد خروج البلاد من الاتحاد.
وسيعني ذلك انها لن تتمتع بحقوق تحديد تعرفة تذكرة السفر، او اطلاق وجهات جديدة اوروبا بدون الحصول على موافقة مسبقة. وسيتم فرض رسوم جديدة على الركاب المغادرين او الواصلين الى الملكة المتحدة، وستواجه شركات الطيران البريطانية عقبات وتأخير في اطلاق وجهات جديدة.