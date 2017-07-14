الاعلامي مظفر قاسم ينال ماجستير بالعلوم السياسية في لندن

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬‭:‬‭ ‬نال‭ ‬الاعلامي‭ ‬التلفزيوني‭ ‬العراقي‭ ‬مظفر‭ ‬قاسم‭ ‬شهادة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ويستمسنتر‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ . ‬و‭ ‬مظفر‭ ‬قاسم‭ ‬المذيع‭ ‬وصاحب‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬الشرقية‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬،نال‭ ‬شهادة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬قبل‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬وحائز‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شهادات‭ ‬الخبرة‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ . ‬لكنه‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭ ‬مولع‭ ‬بالسياسة‭ ‬الدولية‭ ‬كعلم‭ ‬له‭ ‬اصوله‭ ‬وقواعده‭ ‬وقال‭ ‬مظفر‭ ‬قاسم‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬قصيرة‭ ‬وزعها‭ ‬موقعه‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬،اننا‭ ‬كنا‭ ‬نتحدث‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬حوالي‭15 ‬سنة‭ ‬ولكن‭ ‬اليوم‭ ‬فهمناها‭ ‬جيداً‭ ‬،‭ ‬واردف‭ : ‬لكي‭ ‬تكون‭ ‬اعلاميا‭ ‬متميزاً ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تفهم‭ ‬السياسة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحدث‭ ‬فيها‭ . ‬وقال‭ ‬ايضا‭ : ‬ان‭ ‬حبه‭ ‬للعلوم‭ ‬السياسية‭ ‬وبلده‭ ‬الغالي‭ ‬العراق‭ ‬دفعاه‭ ‬الى‭ ‬اكمال‭ ‬طريق‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬السياسي‭ .‬