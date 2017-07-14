الاعلامي مظفر قاسم ينال ماجستير بالعلوم السياسية في لندن

لندن – الزمان : نال الاعلامي التلفزيوني العراقي مظفر قاسم شهادة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة ويستمسنتر في لندن امس الاول . و مظفر قاسم المذيع وصاحب اكثر من برنامج في قناة الشرقية والمقيم في لندن ،نال شهادة الدكتوراه في الهندسة قبل سبع سنوات ، وحائز على عدد من شهادات الخبرة والتطوير في الاعلام . لكنه بحسب قوله مولع بالسياسة الدولية كعلم له اصوله وقواعده وقال مظفر قاسم في كلمة قصيرة وزعها موقعه على فيسبوك ،اننا كنا نتحدث في السياسة في الاعلام حوالي15 سنة ولكن اليوم فهمناها جيداً ، واردف : لكي تكون اعلاميا متميزاً عليك أن تفهم السياسة قبل أن تتحدث فيها . وقال ايضا : ان حبه للعلوم السياسية وبلده الغالي العراق دفعاه الى اكمال طريق الدراسات العليا في الحقل السياسي .