الرضاعة الطبيعية تحمي الأمهات من التصلب العصبي المتعدد 

واشنطن‭- ‬الاناضول‮ ‬‭: ‬ربطت‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬حديثة‭ ‬بين‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬وانخفاض‭ ‬خطر‭ ‬إصابة‭ ‬الأمهات‭ ‬بمرض‭ ‬التصلب‭ ‬العصبي‭ ‬المتعدد،‭ ‬أحد‭ ‬الأمراض‭ ‬الالتهابية‭ ‬والمناعية‭ ‬المزمنة‭ ‬والخطيرة‭.‬

الدراسة‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ “‬كايزر‭ ‬بيرمانينت‭” ‬الطبية‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ونشروا‭ ‬نتائجها‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬دورية‭ (‬Neurology‭) ‬العلمية‭.‬

ويؤثر‭ ‬التصلب‭ ‬المتعدد‭ ‬الذي‭ ‬يصيب‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬العصبي‭ ‬المركزي،‭ ‬ويصيب‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬للجسم‭ ‬بخلل‭ ‬كبير،‭ ‬ويجعله‭ ‬يهاجم‭ ‬نفسه،‭ ‬ويضر‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬الجهاز‭ ‬العصبي‭ ‬المركزي‭ ‬للإنسان،‭ ‬ويسبب‭ ‬خللا‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬بين‭ ‬المخ‭ ‬وأجزاء‭ ‬الجسم‭ ‬المختلفة‭.‬

وخلال‭ ‬فترة‭ ‬الدراسة‭ ‬راقب‭ ‬الباحثون‭ ‬حالة‭ ‬397‭ ‬سيدة‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابتهن‭ ‬مؤخرا‭ ‬بمرض‭ ‬التصلب‭ ‬العصبي‭ ‬المتعدد،‭ ‬وكان‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬النساء‭ ‬37‭ ‬عاما‭.‬

كما‭ ‬تابع‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬حالة‭ ‬433‭ ‬امرأة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديهن‭ ‬مرض‭ ‬التصلب‭ ‬العصبي‭ ‬المتعدد،‭ ‬كان‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬النساء‭ ‬الصحيحات‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬أيضا‭. ‬وتم‭ ‬تقييم‭ ‬سلوكيات‭ ‬السيدات‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬المجموعتين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بفترة‭ ‬الحمل،‭ ‬والرضاعة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬واستخدام‭ ‬وسائل‭ ‬منع‭ ‬الحمل‭.‬

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬الأمهات‭ ‬اللواتي‭ ‬انخرطن‭ ‬في‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬فترة‭ ‬تراكمية‭ ‬تبلغ‭ ‬15‭ ‬شهرا‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬إما‭ ‬بعد‭ ‬حمل‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الحمل‭ ‬والولادة،‭ ‬انخفض‭ ‬لديهن‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬التصلب‭ ‬العصبي‭ ‬المتعدد‭ ‬بنسبة‭ ‬53‭ ‬‭%‬‭ ‬عن‭ ‬غيرهن‭ ‬في‭ ‬المجموعتين‭.‬

وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬نتائج‭ ‬دراستهم‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬تشجيع‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬لأنها‭ ‬تعود‭ ‬بفوائد‭ ‬صحية‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬الطفل‭ ‬وحسب،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬الأم‭ ‬أيضا‭.‬

ويعاني‭ ‬مرضى‭ ‬التصلب‭ ‬المتعدد‭ ‬غالبا‭ ‬ضعف‭ ‬العضلات‭ ‬وخللا‭ ‬في‭ ‬التوازن‭ ‬وتدهور‭ ‬الوظائف‭ ‬الحركية‭ ‬للجسم‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬المشي،‭ ‬واضطرابات‭ ‬الرؤية،‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬الشلل،‭ ‬وتظهر‭ ‬غالبا‭ ‬الأعراض‭ ‬الأولية‭ ‬للمرض‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬عاما،‭ ‬وهو‭ ‬يهاجم‭ ‬النساء‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬بمعدل‭ ‬3‭ ‬أضعاف‭.‬

وكانت‭ ‬دراسات‭ ‬سابقة‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬تساعد‭ ‬الأمهات‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬الألم‭ ‬المزمن‭ ‬بعد‭ ‬الولادة‭ ‬القيصرية،‭ ‬وتجعلهن‭ ‬أقل‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والسكتة‭ ‬الدماغية‭.‬

وأضافت‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬تحسين‭ ‬معدلات‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينقذ‭ ‬حياة‭ ‬حوالي‭ ‬820‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬سنويا‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وهذا‭ ‬الرقم‭ ‬يمثل‭ ‬حوالي‭ ‬13‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬وفيات‭ ‬الأطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭ ‬سنويا‭.‬

وتنصح‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بأن‭ ‬يظل‭ ‬حليب‭ ‬الأم‭ ‬مصدر‭ ‬الغذاء‭ ‬الرئيسي‭ ‬للطفل‭ ‬حتى‭ ‬سن‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬وتوصي‭ ‬بالاستمرار‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ (‬مع‭ ‬الغذاء‭ ‬الصلب‭) ‬حتى‭ ‬وصول‭ ‬عمر‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬سن‭ ‬عام‭.‬