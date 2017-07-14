تعريف العراقي الجامع المانع

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فاتح عبد السلام
مهما حدث من تقسيم طائفي وعرقي ومناطقي في العراق ، سالت بسببه الدماء سنوات طويلة ، واضطربت السفينة السياسية من جرائه حتى أوشكت الغرق اكثر من مرة ، فإن أي عراقي في خارج بلده يقول من دون تفكير أو تحيز أو تلوث طائفي ، انه عراقي ،عندما يسأله أحد ما جنسيتك او من اي بلد أنت .
في تلك اللحظة ، يجد الى جانبه في المطار أو في دولة اجنبية ، شخصاً آخر يقول أيضاً أنا عراقي ويتبعهما ثالث ويقول في مناسبة أخرى أنا عراقي ، لا أحد يتوقف دقائق ليشرح للسائلين انه عراقي من الفصيلة الفلانية وليس الفصيلة العلانية، لأن أحداً لن يكترث بهذه التفاصيل ، وقبلها لا يكترث العراقي نفسه بهذه التوصيفات الثانوية الانقسامية، لأن كلمة عراقي هي الاسم والوصف والفعل والموصوف به ، وهي مختصر كل الدلالات اللغوية في التعريف بالنفس في الخارج . ويعجب المرء لماذا لا تكون كذلك في داخل البلد دائماً ، حين يشذ بعضهم ليغالوا في شعارات وتوصيفات شتى يطلقونها عامدين لكي يوحوا للآخرين أنّ هذه الهويات الجزئية التي يحملونها تتقدم على هوية العراقي الاولى .
إنّ الذي يؤسف له هو إنّ هؤلاء العراقيين القلة ، حين يتصرفون بهذا الانحراف ،انّما ينفذون أجندة خارجية ، وانّ مايسترو الخراب يقف على الحدود ويوجه ليطاع .
قل أنا عراقي ولو لفظاً لتخرس كل الهويات بعد ذلك . وتضطر أنت وإن كان إيمانك بعراقيتك مهزوزاً أن تتصرف فعلاً كما كان اللفظ الصادر على لسانك اسماً .
قل أنا عراقي ، لتجد كل المعاني مجتمعة في اللفظ الذي نطقت به، وستجد ان لا بديل لك عن هذا الوصف الجامع المانع .
المواطن اكثر وعياً في هذا الشأن ،من الاحزاب والتنظيمات التي نخرت بلادنا ، لأنه ببساطة عراقي.
رئيس التحرير
لندن