تعريف العراقي الجامع المانع

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فاتح عبد السلام

‭ ‬مهما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬تقسيم‭ ‬طائفي‭ ‬وعرقي‭ ‬ومناطقي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬سالت‭ ‬بسببه‭ ‬الدماء‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬،‭ ‬واضطربت‭ ‬السفينة‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬جرائه‭ ‬حتى‭ ‬أوشكت‭ ‬الغرق‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬عراقي‭ ‬في‭ ‬خارج‭ ‬بلده‭ ‬يقول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تفكير‭ ‬أو‭ ‬تحيز‭ ‬أو‭ ‬تلوث‭ ‬طائفي‭ ‬،‭ ‬انه‭ ‬عراقي‭ ‬،عندما‭ ‬يسأله‭ ‬أحد‭ ‬ما‭ ‬جنسيتك‭ ‬او‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬بلد‭ ‬أنت‭ .‬

‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة‭ ‬،‭ ‬يجد‭ ‬الى‭ ‬جانبه‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬اجنبية‭ ‬،‭ ‬شخصاً‭ ‬آخر‭ ‬يقول‭ ‬أيضاً‭ ‬أنا‭ ‬عراقي‭ ‬ويتبعهما‭ ‬ثالث‭ ‬ويقول‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬أخرى‭ ‬أنا‭ ‬عراقي‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يتوقف‭ ‬دقائق‭ ‬ليشرح‭ ‬للسائلين‭ ‬انه‭ ‬عراقي‭ ‬من‭ ‬الفصيلة‭ ‬الفلانية‭ ‬وليس‭ ‬الفصيلة‭ ‬العلانية،‭ ‬لأن‭ ‬أحداً‭ ‬لن‭ ‬يكترث‭ ‬بهذه‭ ‬التفاصيل‭ ‬،‭ ‬وقبلها‭ ‬لا‭ ‬يكترث‭ ‬العراقي‭ ‬نفسه‭ ‬بهذه‭ ‬التوصيفات‭ ‬الثانوية‭ ‬الانقسامية،‭ ‬لأن‭ ‬كلمة‭ ‬عراقي‭ ‬هي‭ ‬الاسم‭ ‬والوصف‭ ‬والفعل‭ ‬والموصوف‭ ‬به‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬مختصر‭ ‬كل‭ ‬الدلالات‭ ‬اللغوية‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بالنفس‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ . ‬ويعجب‭ ‬المرء‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬البلد‭ ‬دائماً‭ ‬،‭ ‬حين‭ ‬يشذ‭ ‬بعضهم‭ ‬ليغالوا‭ ‬في‭ ‬شعارات‭ ‬وتوصيفات‭ ‬شتى‭ ‬يطلقونها‭ ‬عامدين‭ ‬لكي‭ ‬يوحوا‭ ‬للآخرين‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الهويات‭ ‬الجزئية‭ ‬التي‭ ‬يحملونها‭ ‬تتقدم‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬العراقي‭ ‬الاولى‭ .‬‭ ‬

إنّ‭ ‬الذي‭ ‬يؤسف‭ ‬له‭ ‬هو‭ ‬إنّ‭ ‬هؤلاء‭ ‬العراقيين‭ ‬القلة‭ ‬،‭ ‬حين‭ ‬يتصرفون‭ ‬بهذا‭ ‬الانحراف‭ ‬،انّما‭ ‬ينفذون‭ ‬أجندة‭ ‬خارجية‭ ‬،‭ ‬وانّ‭ ‬مايسترو‭ ‬الخراب‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬ويوجه‭ ‬ليطاع‭ .‬

قل‭ ‬أنا‭ ‬عراقي‭ ‬ولو‭ ‬لفظاً‭ ‬لتخرس‭ ‬كل‭ ‬الهويات‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ . ‬وتضطر‭ ‬أنت‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬إيمانك‭ ‬بعراقيتك‭ ‬مهزوزاً‭ ‬أن‭ ‬تتصرف‭ ‬فعلاً‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬اللفظ‭ ‬الصادر‭ ‬على‭ ‬لسانك‭ ‬اسماً‭ .‬

قل‭ ‬أنا‭ ‬عراقي‭ ‬،‭ ‬لتجد‭ ‬كل‭ ‬المعاني‭ ‬مجتمعة‭ ‬في‭ ‬اللفظ‭ ‬الذي‭ ‬نطقت‭ ‬به،‭ ‬وستجد‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬بديل‭ ‬لك‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الوصف‭ ‬الجامع‭ ‬المانع‭ .‬

‭ ‬المواطن‭ ‬اكثر‭ ‬وعياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬،من‭ ‬الاحزاب‭ ‬والتنظيمات‭ ‬التي‭ ‬نخرت‭ ‬بلادنا‭ ‬،‭ ‬لأنه‭ ‬ببساطة‭ ‬عراقي‭.‬

رئيس التحرير

لندن