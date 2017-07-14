بقعة شمسية تهدد بانقطاع الاتصالات عن الأرض

لندن – الزمان

أعلنت إدارة الفضاء الأمريكية ناسا عن ظهور بقعة عملاقة على سطح الشمس تواجه الأرض مباشرة، متوقعة آثارا سلبية على الكوكب.وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير اخباري امس ان (ناسا قدرت حجم البقعة، التي يطلق عليها اسم AR2665 120، 120 ألف كيلومتراً، مما يسمح برؤيتها بشكل واضح من كوكب الأرض), واضاف ان (خبراء الفضاء حذروا من البقعة الكبيرة بدرجة كافية لإنتاج وهج شمسي من النوع إم ، يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بموجات الراديو وقطع اتصالات الأقمار الصناعية والتسبب بعواصف إشعاعية), واوضح التقرير ان (ناسا اعلنت انه تم اكتشاف مجموعة جديدة من البقع الشمسية، والتي يبدو أنها تنمو بسرعة، إذ ظهرت أول بقع شمسية بعد أن كانت الشمس ناصعة لمدة يومين، وحتى الآن فهي البقع الوحيدة الموجودة بالشمس، لكنها يمكن أن تكون مصدراً لبعض التوهجات الشمسية، ولكن من السابق لآوانه التنبؤ بما سوف تفعل).