مقتل فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في القدس

القدس – الزمان

قتل ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية وأصيب 3 من قوات الاحتلال بجروح بالغة بعد اشتباك في إحدى باحات المسجد الأقصى، في القدس.وقال بيان امس ان ( جيش الاحتلال اغلق باحات الأقصى ومنع المواطنين من الدخول والخروج منه عقب عملية إطلاق النار)، واضاف انه (عادة ما تشدد قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية على مداخل مدينة القدس والمسجد الأقصى في أيام الجُمع، تحسبا لوقوع مواجهات عقب أداء الصلاة), واوضح البيان ان ( وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت إن إطلاق النار جاء بعد محاولة فلسطينيين تنفيذ عملية طعن), وتابع (كما قتل فلسطيني في اشتباكات مع اقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة وسط بيت لحم).