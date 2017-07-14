الكويت تستضيف حملة لاعادة اعمار العراق مطلع العام

الكويت – الزمان

رحب المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي بريت ماكغورك بإعلان دولة الكويت نيتها استضافة اجتماع لاعادة اعمار العراق على المدى الطويل مطلع العام المقبل.وقال ماكغورك في بيان امس خلال كلمة بافتتاح لقاء مجموعة العمل المصغرة للدول الأعضاء في التحالف الدولي أن (شريكتنا في التحالف دولة الكويت وبدعوة من امير البلاد صباح الاحمد الجابر الصباح ستستضيف اجتماعا لاعادة اعمار العراق على المدى الطويل مطلع العام المقبل ونحن نرحب بهذه المبادرة الهامة), واضاف أن ( اعادة الاعمار على المدى الطويل ستكون محور الاجتماع في الكويت بعد تحديد الحكومة العراقية لاحتياجاتها ذات الاولوية), واوضح البيان انه ( تم خلال اللقاء الذي شاركت فيه دولة الكويت جدول أعمال المؤتمر الذي سيعقده التحالف في الأسبوع المقبل لمناقشة الأولويات التي تساعد في البناء على التقدم الذي تم إحرازه في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية), وتابع ان ( ماكغورك توجه في كلمته بالتهنئة الى العراق على استعادة مدينة الموصل من داعش عادا ان القوات العراقية التي دربتها قوات التحالف هزمت داعش في كافة المعارك وباتت الآن فخرا للعراق), كاشفا عن ( ان نحو مليوني عراقي كانوا قد فروا من الموصل عادوا الآن الى منازلهم لاستئناف حياتهم ضمن مجتمعاتهم ),مؤكدا ان (معدلات العودة في بيئة خرجت للتو من صراع غير مسبوقة تاريخيا وهي تشكل دليلا قويا على العمل الجيد الذي قام به كتحالف من خلال العمل سويا),.واضاف ماكغورك ان ( المعركة في العراق لم تنته بعد وان التركيز تحول الآن الى تحرير المناطق الباقية التي لا تزال خاضعة لسيطرة داعش), مشددا على (بلاده ستدعمهم في حملتهم العسكرية وما يليها في مجال الأوضاع الانسانية والاستقرار والحوكمة), واوضح البيان ان (لهذا السبب نحن هنا والولايات المتحدة تطلب الآن ان يحدد كل عضو من ائتلافنا مجالات جديدة يمكن ان يسهم فيها), مشيرا الى أنه في اجتماعات مجموعة العمل ناشدت الأمم المتحدة الحصول على ما قيمته 1.3 مليار دولار لمقتضيات الأمن والاستقرار بعد داعش).