رئيس الوزارء يرعى اجتماعا فنيا لمعالجة سد الموصل

بغداد – قصي منذر

رعى رئيس الوزراء حيدر العبادي اجتماعا فنيا حول سد الموصل، بين وزارة الموارد المائية والشركة الايطالية (تريفي) المشرفة على معالجة السد والفريق الهندسي الاستشاري.وقال بيان امس ان (العبادي وجه خلال الاجتماع الذي حضره السفير الايطالي ونائب السفير الامريكي لدى بغداد بضرورة معالجة المعوقات، والاستمرار بالعمل في المشروع، وادامة سد الموصل لما فيه من اهمية كبرى في توفير المياه والطاقة الكهربائية للمواطنين), واضاف ان (العبادي ثمن دور الملاكات العراقية والشركة الايطالية المشاركة في صيانة السد), واوضح البيان ان (السفير الايطالي بارك الانتصارات بتحرير الموصل وثمّن قيادة العبادي لهذه المعركة والانتصارات التي تحققت ).وتابع البيان ان ( تقارير دولية قد حذرت سابقاً من احتمالية إنهيار السد بسبب التربة الهشة التي بني عليها جسم السد في منتصف ثمانينات القرن الماضي ووقع العراق العام الماضي عقدا مع مجموعة تريفي بقيمة 273 مليون يورو لترميم وإصلاح سدّ الموصل على مدار 18 شهرا).