العلاق :البنك المركزي يدعم الدولة بـ20 ترليون دينار

بغداد – شيماء عادل

كشف محافظ البنك المركزي العراقي وكالة علي محسن العلاق، عن ان البنك دعم خزينة الدولة خلال الفترة الماضية بـ 20 تريليون دينار.وقال العلاق في بيان امس ان في كلمته التي ألقاها باحتفالية البنك بتحرير مدينة الموصل من داعش ان (من حقنا أن نفتخر ونعتز كدولة بأننا فككنا اكبر منظومة من الخراب والدمار والقتل والخرافة رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة كالتحديات الاقتصادية والمالية ومن حقنا ان نفتخر ونعتز بأعلاميينا الذين واكبوا القوات الامنية لدحر الارهاب ومنهم من جرح او من لبى الشهادة فتحية لهم وهم ينقلون وقائع المعركة لحظة بلحظة), واضاف ان (البنك وخلال هذه الفترة العصبية التي تزامنت مع تحديات مالية كبيرة كانخفاض اسعار النفط وانخفاض كبير في الواردات النفطية للبلاد بنسبة وصلت الى 70بالمئة ، فمن حقه أن يفتخر ويعتز بأنه هو الذي سد هذه الفجوة والنقص الكبير خلال تلك الفترة العصيبة والمهمة والتي لولها لتشكلت تحديات كبيرة كادت ان تؤدي بالوضع المالي والاقتصادي وبالتالي بالاجتماعي والامني), وأوضح العلاق ان (البنك المركزي استطاع ان يدعم خزينة الدولة خلال الفترة الماضية بما يقارب 20 تريليون دينار وبنفس الوقت كان يدافع يوميا ويقاتل من اجل حماية العملة الوطنية والحفاض على سعر الصرف وقد نجح في ذلك فهو لم يشأ ان يعكس اي ضعف في واقع العراق كي لا يربك الواقع الاقتصادي فضلا عن خروجه بمبادرات لدعم الاقتصاد الوطني ومنها مبادرات الاقراض للقطاعات الاقتصادية المختلفة بمبلغ يزيد على 6 تريليون دينار بهدف مساندة ودعم هذه القطاعات وأن يظهر قوته في هذه المرحلة لكي لا يصاب هذا البلد بالضعف), مشددا على أن( المرحلة الحالية والمقبلة ستكون للاعمار والتقدم ورص الصفوف لكل اطياف الشعب العراقي لبناء عراق واحد خال من الارهاب)، واشار البيان الى ان ( الاحتفال تضمن تكريم عدد من ذوي الشهداء من موظفي البنك الذين استشهد خلال مقارعتهم لداعش الارهابي).