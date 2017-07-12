 دراسة أمريكية :الفراولة تقي من ألزهايمر والأمراض العصبية لتقدم السن

واشنطن -الأناضول : أفادت دراسة أمريكية حديثة، أن مركبًا طبيعيًا موجود بفاكهة الفراولة، يمكن أن يساعد على منع الإصابة بمرض ألزهايمر وغيره من الأمراض العصبية المرتبطة بتقدم السن.

الدراسة أجراها باحثون بمعهد «سالك» للدراسات البيولوجيّة في كاليفورنيا، ونشروا نتائجها اليوم الأربعاء، في دورية (Journals of Gerontology Series A) العلمية. وأجرى فريق البحث دراسته على مجموعة من الفئران، لكشف العلاقة بين تناول الفراولة والوقاية من الأمراض العصبية المرتبطة بالشيخوخة.

ووجد الباحثون أن الفئران التي تناولت الفراولة، انخفاض التدهور المعرفي والتهاب الدماغ لديها، وذلك لاحتواء الفراولة على مركب يدعى «فيسيتين» (Fisetin). وقال الفريق إن مركب «فيسيتين» متواجد أيضًا في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، ومنها التفاح، والعنب، والبصل، والخيار، وهو المركب الذي يعطى الفواكه والخضروات لونها المميز. وأشارت الدراسة إلي أن هذا المركب له خصائص مضادة للأكسدة، وهذا يعني أنه يمكن أن يساعد على الحد من الالتهابات وتلف الخلايا الناجم عن الشيخوخة.

ويعتقد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن مركب «فيسيتين» قد يؤدي إلى استراتيجية وقائية جديدة من مرض ألزهايمر، فضلا عن غيره من الأمراض العصبية المرتبطة بالتقدم في العمر. وأضافوا أنهم يأملون في إجراء المزيد من التجارب السريرية على البشر للتأكد من النتائج التي ظهرت على الفئران.

وخلص تقرير أصدره معهد الطب النفسي بجامعة «كينجز كوليدج» في لندن، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لألزهايمر، فى سبتمبر/أيلول 2014، إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من ألزهايمر ارتفع بنسبة 22% خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ليصل إلى 44 مليونًا.

وأفاد التقرير أن العدد سيزداد 3 أضعاف بحلول عام 2050 ليصبح عدد المصابين بالمرض 135 مليونا تقريبا في العالم، بينهم 16 مليونا في أوروبا الغربية.