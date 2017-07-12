‎عمرو دياب يظهر بوشم مثير على صدره

‎القاهرة –الزمان

‎طرح الفنان المصري عمرو دياب، بوستر ألبومه الجديد «معدي الناس»، واثار البوستر حالة جدل كبيرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. ‎وظهر عمرو دياب كعادته على البوستر بعضلاته المفتولة وإطلالة شبابية مميزة كما أعاد موضة قميص الكاروهات من جديد بعد ظهوره بهذا القميص. ‎عمرو دياب، قام بعمل وشم جديد على صدره بالإنجليزية وهو كلمة Stamina ومعناها قوة التحمل، وعلق عليها البعض أنها جاءت بسبب المشاكل والصعاب التي واجهها على مدار تاريخه الفني، واستطاع أن يتخطاها جميعاً ما جعل جمهوره يطلق عليه لقب «الهضبة»، لأنه يتحمل الصعاب. ‎كما ظهر عمرو دياب، في الصورة وهو يرتدي ساعة يد قيمة ماركة «AUDEMARS PIGUET» وبلغ ثمنها 62 ألف دولار وهو الرقم الذي يعد ضخمًا ويعادل ما يقرب من مليون جنيه مصري.