تفاهمات ايجابية بين الحكومة العراقية والاقليم الكردي

الجيش العراقي يشتبك مع خلايا نائمة في الجانب الأيمن من الموصل

اربيل – الموصل – الزمان

أكد الحكومة العراقية في بغداد وحكومة اقليم كردستان في اربيل على الاستعداد لفتح صفحة جديدة من العلاقات والتعاون باعمار مدينة الموصل بعد تحريرها مؤخراً من عصابات داعش الارهابية. فيما لا يزال الجيش العراقي ومكافحة الارهاب يقوم بمهمات تطهير الموصل من الانفاق والخلايا النائمة بعد الاعلان الرسمي قبل يومين على انجاز تحرير الموصل . وعقد مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، اجتماعاً مع وفد الحكومة الاتحادية برئاسة وزير النفط، جبار اللعيبي، وتم الإتفاق على تشكيل لجنة لتنسيق التعاون بين الجانبين في مجال النفط والطاقة الكهربائية. وجرى الاجتماع بين وفد الحكومة الاتحادية وبين مجلس وزراء إقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم ، نيجيرفان بارزاني، وحضور نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، قوباد طالباني إضافة إلى عدد من وزراء الإقليم. وقال بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان، بأن الجانبين قد اعلنا عن استعدادهما لفتح صفحة جديدة، والحوار المستمر لحل المشاكل العالقة بين الطرفين. واشار البيان، تمت مناقشة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق التعاون بين الجانبين في مجال النفط والطاقة الكهربائية، بما يصب في مصلحة كل الشعب العراقي كافة. وأعرب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، بحسب البيان، عن «استعداد إقليم كردستان للتعاون في مرحلة ما بعد داعش، لتأمين الحياة الطبيعية للمواطنين في هذه المناطق المتضررة وعودتهم اليها». وتطرق بارزاني اثناء اللقاء، الى العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الإتحادية لمرحلة ما بعد داعش خصوصاً في المناطق المتضررة جراء المعارك، والتي هي بحاجة الآن الى اعادة اعمارها من جديد. من جهته، «شكر وفد الحكومة العراقية المركزية، حكومة الإقليم لإستعدادها للتعاون والتنسيق من الحكومة العراقية». ووصل صباح الأربعاء، وفد من الحكومة الاتحادية، يضم كلاً من وزراء النفط والتربية والزراعة والكهرباء ووكلاء وزارات المالية والكهرباء والنفط والتربية والزراعة مع عدد من المدراء العامين ومستشاري الحكومة العراقية، إلى أربيل، لبحث القضايا ذات الإهتمام المشترك. وفي الموصل قال مصدر في الجيش العراقي إن قوات عراقية قتلت يوم الاربعاء تسعة من مسلحي تنظيم داعش هاجم ثلاثة منهم سوق الغنم في الساحل الأيمن للموصل.

وأوضح المصدر في تصريح محلي، أن «الحشد العشائري وباسناد الجيش العراقي في الفرقة التاسعة صد تعرضا لداعش على سوق الغنم جنوب غربي الموصل». وأضاف أن «3 من عناصر التنظيم قتلوا خلال الهجوم والذين يعتقد بأنهم تسللوا من جبال عطشانة القريبة من السوق والمطلة عليه».

وفي تطور منفصل، قال المصدر إن «الحشد العشائري قتل ستة من عناصر داعش في نهر دجلة قرب حي الجوسق جنوبي الموصل بعد أن فروا ليلا وحتى الفجر من الموصل القديمة سباحة عبر نهر دجلة».