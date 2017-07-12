واشنطن:مستشارون اميركان ينفذون عمليات داخل الرقة

مقتل ضابط روسي… ولافروف:التزام عام بوقف إطلاق النار في جنوب سوريا

بيروت- موسكو – واشنطن – الزمان

اعلن متحدث عسكري اميركي الاربعاء ان مستشارين عسكريين اميركيين ينفذون عمليات داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الاسلامية في شمال سوريا.

وقال الكولونيل راين ديلون ان معظم هؤلاء الجنود ينتمون الى القوات الخاصة ويؤدون مهمة «مشورة ومواكبة» لمقاتلي قوات سوريا الديموقراطية الذين يتصدون للجهاديين. ولفت الى انهم لا يقاتلون في شكل مباشر بل ينسقون خصوصا الضربات الجوية لكنهم اقرب من مناطق القتال مما كانت عليه القوات الاميركية التي دعمت العملية العسكرية العراقية في الموصل. واضاف «انهم على تماس مع العدو اكبر مما كان عليه الامر في العراق». وتابع ان عدد الجنود الاميركيين في الرقة ليس «بالمئات». و أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء في بروكسل أن هناك «التزاما عاما» بوقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد في جنوب سوريا برعاية روسيا والولايات المتحدة والأردن. فيما قتل ضابط روسي بقذائف هاون في محافظة حماة بوسط سوريا، كما أعلن الجيش الروسي ليل الثلاثاء الاربعاء في تصريحات نقلتها وكالات الانباءالروسية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية ان الكابتن نيكولاي افاناسوف قتل «باطلاق قذائف هاون مباغت على معسكر للقوات الحكومية السورية» في محافظة حماة. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز نقله التلفزيون الروسي إن «منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب (سوريا) شكلت بمشاركة عسكريين ودبلوماسيين روس وأميركيين وأردنيين». وأضاف أن إنشاء هذه المنطقة «أتاح خفض مستوى العنف بسرعة»، مؤكدا أنه يتم الالتزام «بشكل عام» بوقف اطلاق النار وأن روسيا «تأمل بأن يتعزز هذا الاتجاه». وأمل لافروف في التوصل خلال الجولة المقبلة من مفاوضات أستانا حول سوريا في آب/اغسطس الى اتفاق مماثل حول مناطق خفض التصعيد الثلاث الأخرى في إدلب، وحمص والغوطة الشرقية. وتشمل منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية محافظات درعا والقنيطرة والسويداء. فيما غادر نحو 300 لاجئ سوري الاربعاء بلدة عرسال الحدودية في شرق لبنان الى الداخل السوري، وفق ما أكد مراسل لوكالة فرانس برس ومصدر امني لبناني.

وقال المصدر الامني ان «مجموعة تضم بين 250 الى 300 شخص من النازحين السوريين خرجت على دفعتين من مخيمات عرسال الى بلدة عسال الورد»، موضحاً انها تضم في عدادها «مدنيين ومقاتلين».

وأوضح مصدر ميداني في حزب الله ان عملية المغادرة «أتت بعد مفاوضات بين حزب الله ومقاتلين داخل المخيم». ويقاتل حزب الله الى جانب قوات النظام في سوريا منذ العام 2013 وينتشر مقاتلوه على مساحة واسعة من الحدود الشرقية بين البلدين. وشاهد مراسل فرانس برس نحو 24 عربة تضم سيارات وشاحنات بيك اب، سلكت طريق جرد عرسال حتى الحدود بمرافقة مشددة من الجيش اللبناني والأمن العام الذي تولى التدقيق في هويات النازحين. وتبعد عرسال عن عسال الورد في منطقة القلمون السورية نحو اربعين كيلومتراً.

وهذه الدفعة الثانية التي تغادر خلال شهر، اذ اعلن الجيش اللبناني في العاشر من حزيران/يونيو مواكبته مدنيين الى الحدود قبل انتقالهم الى عسال الورد.

ولم تشارك المفوضية العليا لشؤون النازحين في بيروت وكذلك الهلال الاحمر العربي السوري في العملية الاربعاء، وفق ما اكدت مصادر الطرفين. ومنذ اندلاع النزاع العام 2011، لجأ اكثر من مليون سوري الى لبنان، تؤوي بلدة عرسال وحدها مئة الف منهم يعيشون وسط ظروف صعبة.

وتعمل الحكومة اللبنانية على بلورة خطة لاعادة النازحين في ظل انقسام سياسي حيال وجوب التنسيق مع الحكومة السورية او مع الامم المتحدة بهذا الصدد.

وقال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطاب الثلاثاء «هناك الكثير من المناطق في سوريا آمنة وهادئة ومستقرة ويمكن تأمين عودة الناس إليها».

ولعرسال حدود طويلة ومتداخلة مع منطقة القلمون غير مرسمة بوضوح وعليها العديد من المعابر غير الشرعية، ما يسمح بانتقال المسلحين بسهولة بين جهتي الحدود.