الكرملين ينفي ضلوعه في اللقاء بين نجل ترامب والمحامية الروسية

الرئيس الأمريكي يهاجم الاعلام مجدداً

موسكو- واشنطن – الزمان

نفى الكرملين الأربعاء أي ضلوع له في لقاء النجل الاكبر للرئيس الاميركي دونالد ترامب بمحامية روسية عام 2016، واصفا الفضيحة الأخيرة التي تستهدف فريق ترامب «بالمسلسل المستمرّ منذ فترة طويلة».

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين «سبق ان قلنا اننا لسنا على علم بهذه القضية. لم نكن يوما على اتصال بهذه المحامية وليس لدينا ما نقوله في هذا الشأن». وأضاف أن القضية «تذكر بمسلسل مستمرّ منذ فترة طويلة، ينافس المسلسلات الأميركية الاكثر شعبية. لكن ينبغي الا نكون شركاء في هذا النوع من المسلسلات، لم ولن نشارك فيها». وقال نجل ترامب انه التقى في حزيران/يونيو 2016 في نيويورك، المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا، وقد عرّف عنها صديق عائلة ترامب الصحافي البريطاني السابق روب غولدستون في رسالة الكترونية الى نجل ترامب بوصفها «محامية الحكومة الروسية» وتملك معلومات فاضحة عن هيلاري كلينتون منافسة ترامب حينها على الرئاسة. فيما دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عبر تويتر عن ابنه الأكبر الذي وصفه بأنه «بريء» بعد نشر رسائل إلكترونية غذت التكهنات بشأن دور موسكو في وصوله إلى البيت الأبيض في 2016. وقال ترامب بعد نشر ابنه الثلاثاء مراسلاته بشأن لقائه مع محامية تمثل موسكو أملا في الحصول على معلومات تلحق الضرر بمنافسته هيلاري كلينتون، ومقابلته مع «فوكس نيوز»، قال الرئيس «ابني دونالد قام بعمل جيد الليلة الماضية». وأضاف «كان صريحا ونزيها وبريئا. هذه أكبر عملية تنكيل سياسي في التاريخ. شيء محزن». في وقت متأخر الثلاثاء قال ترامب الابن لشبكة «فوكس نيوز» انه لم يطلع والده على الاجتماع عندما لم يحصل على أي معلومات من شأنها ان تلحق الضرر بكلينتون. وتابع لمقدم البرامج شون هانيتي «كان مجرد لا شيء. لم يكن هناك ما يقال». لكنه بدا وكأنه أقر بارتكاب هفوة وقال «في نظرة الى الوراء، كنت على الارجح سأتصرف بشكل مختلف بعض الشيء»، مضيفا «بالنسبة الي كان الامر يتعلق بالحصول على معلومات عن المنافسة، كان لديهم ربما أدلة ملموسة حول كل القصص التي كنت أسمعها… لذلك اردت الاستماع لكل ذلك، لكنه لم يفض الى شيء في الحقيقة». وعزز كشف ظروف هذا اللقاء شكوك من يخشون تعاون المقربين من ترامب مع روسيا أو محاولتهم القيام بذلك، بهدف الفوز على المرشحة الديموقراطية السابقة.

واعتبر بيسكوف ان «من العبثي» الاعتقاد ان يكون نجل ترامب قد اعتبر ناتاليا فيسيلنيتسكايا مبعوثة الكرملين. وقال ان «محاميا ما يمثل الدولة الروسية فقط عندما يشارك في قضية كممثل للدولة الروسية. وهذا الامر لا ينطبق هنا». ونفت فيسيلنيتسكايا بدورها ارتباطها بالحكومة الروسية وصرحت، في مقابلة مع محطة «ان بي سي»، أنها لم تكن تملك المعلومات التي يبحث عنها نجل ترامب.

وأكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف من جهته، أنه لم يعلم بالمسألة الا بعد مشاهدة نشرات الأخبار مساء الثلاثاء.

وصرح من بروكسل «شاهدت التلفزيون صباح اليوم مجددا ولاحظت أن المحطات الغربية لا تتكلم إلا عن هذا الامر. أستغرب كيف أن الناس يجعلون من الحبة قبة. ولكن ربما ليس هناك حبة في الأساس».

ونفى بيسكوف ايضا أن يكون الكرملين قد اتصل بالملياردير الروسي اراس اغالاروف الذي اوردت رسالة روب غولدستون الى نجل ترامب انه يستطيع الحصول من مدعي عام روسيا على معلومات.

ووصف اغالاروف ما تضمنته هذه الرسائل بانه «محض خيال».