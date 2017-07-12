تيلرسون يبحث في الكويت حصيلة اجتماعه مع الملك سلمان والرباعي المقاطع 

جولة خليجية لوزير الخارجية الفرنسي حول الأزمة

جدة- الكويت – الزمان

اجرى وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في الكويت امس بعد اجتماعات مماثلة في جدة الاربعاء مع ممثلين عن الدول المقاطعة لقطر، في محطة رئيسية ضمن مهمته الدبلوماسية، سبقها اتفاق اميركي قطري لمكافحة تمويل الارهاب تأمل واشنطن ان يشكل مدخلا لحل الازمة.

وزار تيلرسون السعودية غداة اعلان الرياض وابوظبي والمنامة والقاهرة في بيان مشترك ان الاتفاق بين واشنطن والدوحة «خطوة غير كافية»، مؤكدة رغم ذلك انها ستراقب عن كثب تطبيق قطر لهذا الاتفاق.

يقوم وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بجولة خليجية السبت والاحد للدعوة الى «تهدئة سريعة» للازمة غير المسبوقة بين قطر وجيرانها، وفق مااعلنت الوزارة الاربعاء.

وسبق ان قام وزيرا خارجية المانيا وبريطانيا بجولة في المنطقة في الاسبوعين الاخيرين.

ويواصل وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون زيارته للخليج للمساعدة في حل الازمة بين قطر والدول الاربع المقاطعة لها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية انييس روماتي ان لودريان سيتوجه السبت والاحد الى قطر والسعودية والكويت، وهي الدولة التي تتولى وساطة في الازمة، اضافة الى الامارات العربية المتحدة. وأضافت «نحن قلقون للتوتر الراهن الذي يؤثر في الدول التي تربطنا بها علاقات متينة وودية وندعو الى تهدئة سريعة لمصلحة الجميع».

والتقى الوزير الامريكي فور وصوله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وقالت وكالة الانباء الرسمية ان تيلرسون والملك سلمان بحثا العلاقات بين البلدين و»آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة، وبخاصة الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب وتمويله».

كما التقى ولي العهد الامير محمد بن سلمان، الذي اكد له بحسب بيان رسمي اميركي ان المملكة «واثقة» من ان البلدين قادران على تخطي «كل التحديات». ورد تيلسرون بالقول ان الشراكة بين الرياض وواشنطن «مهمة جدا» لامن واستقرار المنطقة.

وعقد الوزير الاميركي اجتماعا مع وزراء خارجية وممثلين عن الدول الاربع المقاطعة لقطر.

واكتفت وكالة الانباء الرسمية بالقول ان الاجتماع ناقش الازمة مع قطر «من جوانبها كافة».

وبعيد انتهاء الاجتماع، توجه تيلرسون الى الكويت التي زارها الاثنين في بداية جولته الاقليمية. والكويت تتوسط لحل أكبر خلاف دبلوماسي تشهده منطقة الخليج منذ سنوات.

وسبق زيارة تيلرسون الى السعودية توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وقطر للتعاون في مجال مكافحة تمويل الارهاب.

وقال الوزير الاميركي في الدوحة الثلاثاء ان المذكرة جاءت نتيجة «اسابيع من المباحثات المكثفة بين الخبراء»، مضيفا انها تقوم على «اجراءات جدية ستتخذها الدولتان خلال الاشهر والسنوات المقبلة لتعطيل تمويل الارهاب».

وتابع ان «الاتفاق يشمل خطوات لتاكيد التزام البلدين تعهداتهما»، مشددا على ان واشنطن والدوحة ستعززان «تعاونهما ومشاركتهما للمعلومات لابقاء المنطقة واراضينا امنة». كما حيا «قيادة» قطر لكونها «اول من استجاب لدعوة (…) وقف تمويل الارهاب».

– «خطوة غير كافية» –

الا ان الدول الاربع المقاطعة للدوحة وصفت الاتفاق بانه «خطوة غير كافية».

وقالت في بيان مشترك ان الاتفاق ياتي «نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب»، مشيرة الى انها «ستراقب عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه».

في الخامس من حزيران/يونيو قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الارهاب، اخذة عليها ايضا التقارب مع إيران.