العبادي: لن نسمح بعودة الخطاب التحريضي والطائفي

بغداد – قصي منذر

اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان توجه الحكومة المستقبلي يجب ان يتركز على الجانب الاقتصادي، والتنموي، والتعليمي الذي هو اساس لنهضة الدولة والمجتمع ، وضرورة محاربة الفساد الذي اضرّ بالدولة والمجتمع ، وتفعيل القانون.وقال في بيان امس خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اننا (نبارك للعراقيين الانتصار الكبير في الموصل ، ولن نسمح بعودة الخطاب التحريضي والطائفي )، داعيا (دول العالم الى عدم التساهل مع الارهابيين )، واضاف البيان ان (العبادي افتتح جلسة المجلس بمباركته لجميع العراقيين الانتصار الكبير الذي تحقق في الموصل بتضحيات الشهداء والجرحى وعوائلهم)، واوضح العبادي ان (ابطالنا هم المدافعون عن حقوق الانسان ويضحون بأنفسهم من اجل تحرير الانسان وانقاذ المدنيين، والحكومة داعمة لجهود الدفاع عن حقوق الانسان وتحاسب على اي انتهاك)، وتابع أن على ( المنظمات الانسانية ان تتأكد وتتحقق من مصادرها وترى ابتهاج اهل الموصل وترحيبهم بالقوات العراقية المحررة )، مستغربا من (حزن ونحيب البعض في عز فرحة الشعب بهذا الانتصار)، متسائلا (اين كان دور المنظمات عندما كانت داعش تقتل ابناء الموصل وتدمر كل شيء ؟)، وشدد العبادي على ( عدم السماح بعودة الخطاب التحريضي والطائفي ووصفه بالخطاب الداعشي ) ، داعيا دول العالم الى (عدم التساهل مع الارهابيين و يجب ان لا يفلت اي ارهابي من العقاب ولن يصدر عفوا عن الارهابيين القتلة). واوضح ان (توجه الحكومة المستقبلي يجب ان يتركز على الجانب الاقتصادي، والتنموي ، والتعليمي الذي هو اساس لنهضة الدولة والمجتمع ، وضرورة محاربة الفساد الذي اضرّ بالدولة والمجتمع ، وتفعيل القانون)، مثمنا ( جميع الجهود الداعمة للمعركة وكل من وضع الكلمة بمكانها الصحيح واسهم بتحقيق الانتصار) . وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد نشرت تقريرا امس الاول طالبت فيه بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجرائم بحق المدنيين في الموصل ارتكبتها عصابات داعش الارهابية.