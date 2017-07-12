وفاة عبد المجيد الرافعي عضو قومية حزب البعث

بيروت – وجدان شبارو

يوارى جثمان السياسي اللبناني المخضرم ونائب الامين العام لحزب البعث عبد المجيد الرافعي عصر اليوم الخميس بعد ان غيّبه الموت فجر أمس الأربعاء في منزله عن عمر يبلغ تسعين سنة. ويصلى على جثمانه عقب صلاة العصر اليوم في المسجد المنصوري الكبير الذي يقع منطقة أبي سمراء بطرابلس في لبنان.

وشغل الرافعي منصب عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ثم اصبح نائبًا للامين العام وكان حتى وفاته رئيسًا لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي الذي نعاه أمس في بيان. ولد الرافعي الذي كان ايضأ نائبًا في البرلمان اللبناني عن طرابلس ، في11 نيسان 1927 في طرابلس. ودرس الطب في جامعة لوزان بسويسرا ومارس المهنة ابتداء من منتصف الخمسينات حيث كان قريبا جدا من المواطنين الذين تحولوا إلى ناخبين داعمين له ففاز في عضوية المجلس النيابي للمرة الاولى عام 1972 وتقدم على اقرب منافسيه بـ543 صوتا وكان الرئيس رشيد كرامي حيث نال17517 صوتا، وكان الحائز لاعلى الاصوات داخل كل مكون من مكونات المدينة وبقي نائبا حتى العام 1989 حين تم الاتفاق على الدستور الجديد الذي عرف باتفاق الطائف. وكانت اسرته تهتم بالقضايا القوميّة الامر الذي انعكس عليه.

وفي أيار 1941 تظاهر للمرة الأولى تأييداً لثورة الضباط الوطنيّين في العراق في وجه الإنكليز. بعدها بسنتين شارك في تظاهرة الاستقلال في طرابلس، وقتل الفرنسيون أمامه أحد أصدقائه وأصابوا صديقه أمين هاجر في ذراعه الأيسر.

وفي عام1957 حضر أول اجتماع لحزب البعث .هاجر من لبنان قسرا عام 1983 اثر معركة إخراج ياسر عرفات من طرابلس التي قادتها القيادة السورية بالتنسيق مع الاحزاب اللبنانية الموالية لسوريا والتنظيمات الفلسطينية الموالية لسوريا. واستقر في العراق في ظل نظام حزب البعث الحاكم واختير للقيادة القومية للحزب حتى عام2003 فعاد إلى مسقط رأسه في لبنان بتطمينات من سوريا التي اشترطت عليه عدم التعاطي مع السياسة وعدم فتح اي حديث سياسي عن الماضي الذي شغله او الحديث عن التدخل السوري العسكري والسياسي والاستخباري في لبنان.