موصليون: القوات الأمريكية إستخدمت القوة المفرطة في قتال داعش

العمليات المشتركة والتحالف الدولي ينفيان إتهامات العفو الدولية

بغداد – محمد الصالحي

رفضت قيادة العمليات المشتركة العراقية والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا اتهامات منظمة العفو الدولية لهما بارتكاب جرائم بحق المدنيين في الموصل. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح إن (انتهاكات كبيرة ضد المدنيين ارتكبها داعش، بينما اهتمت القوات العراقية بالحفاظ على أرواح المدنيين في الموصل)، مضيفًا ان (قطعات الجيش العراقي استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وحيدت كل السلاح الثقيل).ودعا رسول المنظمة الى المجيء إلى أرض الموصل، لتشاهد ما تقوم به القوات المسلحة على الأرض، (بعيدا عن اتهامات لا تمثل الواقع وحقيقة الأمور). من جهته، وصف ممثل التحالف جوزيف سكروكي في تصريح لوكالة أسوشييتد برس تقرير المنظمة الحقوقية، بأنه (غير مسؤول ومهين لـ 71 دولة، فضلا عن آلاف الجنود الذين لقوا مصارعهم وهم يحاولون القضاء على تنظيم داعش، حتى يتمتع شعب العراق بالحرية من جديد).وأضاف (لا يمكن أن تكون الحرب مريحة، ومحاولة التظاهر بأنها كذلك، كانت ستكون نوعًا من الغباء، وكانت ستعرض للخطر حياة المدنيين والعسكريين على حد سواء).وكانت العفو الدولية قد نشرت اول أمس تقريرا طالبت فيه بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم بحق المدنيين في الموصل قالت انه يحتمل أن يكون قد ارتكبها داعش أو حتى القوات العراقية والتحالف الدولي الذي يدعمها)، مضيفة إن (الفظائع التي شهدها الناس في الموصل واحتقار الحياة الإنسانية من جانب كل أطراف النزاع لا يجب أن يبقى من دون عقاب). وفي الشأن نفسه، نقلت صحيفة إندبندنت البريطانية عن شهود عيان قولهم أن إفراط التحالف الدولي في الضربات الجوية أثناء معركة الموصل، بما في ذلك لتحييد القناصة، أدى إلى مقتل آلاف المدنيين في المدينة.ونقل موفد الصحيفة في الموصل عن قصي (47 عاما) قوله (لم يكن في حيينا الكثير من عناصر التنظيم ،إلا أنهم ألقوا علينا الكثير من القنابل، ونعتقد أنه قُتل جراء هذه الضربات الجوية ما بين 600 إلى ألف شخص).ويمتلك قصي صورة لمنزله التقطها قبل وبعد تدميره بالكامل، ويقول (لم يكن أي عنصر من تنظيم داعش في هذا المنزل ، بل 7 أفراد من عائلة أبو عماد، قُتل منهم خمسة جراء استهدافهم بالصواريخ، فضلا عن اثنين من المارة). وقال سعد عامر، أحد المتطوعين في المجال الطبي الذي عمل في شرق الموصل وغربها خلال تسعة اشهر من حصار المدينة، إن (الضربات الجوية على شرق الموصل كانت قليلة، إلا أنها كانت دقيقة، فيما الضربات على غرب المدينة كانت كثيرة وغير منظمة).وتابع (لا أحد يعلم عدد القتلى في الموصل، لأن الكثير من المدنيين ما زالوا مدفونين تحت الركام مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية).واتهم أهالي المنطقة التحالف الدولي بالاستخدام المفرط للقوة في قتال داعش، بالرغم من إقرارهم بأن عناصر التنظيم استخدموا المدنيين دروعًا بشرية، كما عمدوا إلى قتل من حاولوا الهروب.