وفد وزاري يناقش مع الإقليم ملفات النفط ورواتب البيشمركة

رئاسة كردستان لـ (الزمان): على تغيير والجماعة الإسلامية الإنضمام للجنة الإستفتاء

اربيل – فريد حسن

كركوك – مروان العاني

ناقش وفد وزاري من الحكومة المركزية مع حكومة اقليم كردستان الملفات المشتركة والعالقة بين الجانبين بما فيها قانون النفط والغاز. وقال رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين لـ (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا الملفات المشتركة بما فيها موضوع الاستفتاء الذي يعتزم الاقليم اجراءه في ايلول المقبل من اجل تبادل وجهات النظر)، متمنياً ان (يؤدي الاستفتاء الى تفاهم بين الجانبين وهي خطوة لاعادة الثقة بين بغداد واربيل)، داعيا حركة تغيير والجماعة الاسلامية الى (الانضمام الى اللجنة العليا للاستفتاء). من جانبه قال مصدر في حكومة الاقليم لـ (الزمان) أمس ان (الوفد ناقش مع حكومة الاقليم برئاسة نيجيرفان البارزاني اسباب الخلاف وعوائد النفط وكذلك رواتب البيشمركة). فيما اكد النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي لـ (الزمان) امس ان (الوفد يناقش قانون النفط والغاز فضلا عن التوصل الى اليات بين الطرفين لما بعد داعش). وكان الوفد قد وصل إلى اربيل وضم وزراء النفط والتربية والزراعة والكهرباء ووكيل وزارة المالية. من جهته رأى رئيس الاقليم مسعود البارزاني انه لا حاجة للاقليم الى قرار من البرلمان في بغداد لتحديد المصير وسنتفاوض بشان المياه والحدود والموارد. وقال خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي امس إن (الاستفتاء خطوة من أجل الاستقلال ولا نرغب في الحرب)، واضاف (لا تراجع عن قرار الاستفتاء ونسعى للتباحث مع بغداد بشأن الحدود والمياه والموارد بعد الانتهاء من الموضوع)، واوضح البارزاني ان (الاستفتاء سيؤدي إلى الاستقرار ولا حاجة لبرلمان بغداد ليقرر مصيرنا لاسيما وان الشعب هو مصدر شرعية القرار)، وتابع (لقد وصلنا الى قناعة بأنه يمكننا العيش مع العراق كجيران ، فمنذ 100 عام يحاول العراق ان يكون دولة ديمقراطية لكن دون اي نتائج تذكر)، واكد البارزاني انه (لا نريد الإستقلال بالقوة، بل حينما يقرر الشعب ذلك وبطريقة سلمية دون إراقة للدماء، ولن نتناقش مع بغداد الإنفصال بل سنناقش كيفية الإنفصال ولذلك ادعو جميع الأصدقاء بأن يقفوا معنا وان لا يكونوا ضدنا في مسألة إجراء عملية الإستفتاء لإستقلال إلاقليم)، وبشأن معارضة بعض الدول لمشروع الاستفتاء علق البارزاني ان (الاكراد يحلمون بالدولة والاستقلال وهذا حق شرعي كبقية شعوب العالم)، متمنيا على (الاتحاد الاوربي ان يشجع اربيل وبغداد على التفاهم والتفاوض بشأن مسألة الإستقلال اذا لم يكن مع إجراء الإستفتاء)، وعن الموقف الرافض لتركيا بشأن استقلال كردستان اوضح البارزاني (اثبتنا للجميع ولتركيا خاصةً بأننا عامل استقرار في المنطقة). وفي كركوك قال مدير شرطة الاقضية والنواحي في قيادة الشرطة العميد سرحد قادر في تصريح امس ان (قوة من شرطة الاقضية والنواحي والاسايش تمكنت من اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش وهو مطلوب وفق المادة اربعة ارهاب ويسكن قرية الخان بقضاء الحويجة). مبيناً أن (عملية الاعتقال جرت في حي واحد حزيران بعد جمع معلومات عن مكان اختبائه).وأضاف أن (عملية الاعتقال جرت بعد متابعة الارهابي الذي كان عضوا في تنظيم القاعدة وشقيقه يعمل مسؤولا بارزا في ذراع داعش الاعلامية ووكالة الاعماق لمناطق جنوب غربي كركوك). مشيراً الى أن (القوة سلمت المعتقل الى الجهات الامنية للتحقيق معه ومعرفة تفاصيل ادق عن العمليات الارهابية التي ارتكبها).