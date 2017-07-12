ميسان تطالب العبادي بعمليات ضد الخارجين عن القانون

الصحة تدعو عبر (الزمان) الجهات المعنية لحماية ملاكاتها من الإعتداءات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

العمارة – سعدون الجابري

نعت وزارة الصحة والبيئة والملاكات الطبية والصحية والإسعاف الفوري في محافظة ميسان سائق الاسعاف حمود زوير الذي توفي اثر تعرضه الى اعتداء اثناء اداء الواجب ، داعية الجهات المعنية الى حماية منتسبي الوزارة وانزال القصاص العادل بمن يحاول الاعتداء عليهم اثناء تأدية الواجب. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف مطلك لـ (الزمان) امس ان ( الوزيرة عديلة حمود نعت زوير بسبب اعتداء أحد الاشخاص عليه أثناء نقله حالة وفاة إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة)، مشيرا الى ان (حمود تتابع شخصيا الإجراءات القضائية ضد مرتكب الجريمة وتوجيهها لمدير عام دائرة صحة المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده)، مشيرا الى (توجيه ملاكات صحة المحافظة بالقيام بوقفة احتجاجية تطالب بها الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية منتسبي الوزارة وانزال القصاص العادل ضد من يعتدي عليهم اثناء تأدية واجباتهم)، فيما تظاهر العشرات من الملاكات الطبية في مركز المحافظة احتجاجا على مقتل سائق الاسعاف ، مطالبين رئيس الوزراء بتنفيذ عمليات قادمون يا ميسان ضد الخارجين عن القانون. وقال مصدر في تصريح امس إن (اطباء وملاكات دائرة صحة المحافظة نظموا وقفة احتجاجية امام مستشفى الزهراوي احتجاجا على مقتل زوير على يد شخص)، واضاف أن (المحتجين رفعوا لافتات تطالب العبادي بتنفيذ عمليات اطلقوا عليها قادمون يا ميسان ضد الخارجين عن القانون).

وفي البصرة اخمدت فرق الدفاع المدني في المحافظة حريقا اندلع في قسم الكسور بمستشفى البصرة العام، فيما افاد مصدر امني في المحافظة باحتراق ثلاث مركبات في منطقة السيمر، وقال مصدر امس ان (الحريق إندلع في قسم الكسور بمستشفى البصرة العام بسبب حصول تماس كهربائي ما أدى الى عدم اجراء العمليات للمرضى وتأجيل مواعيدها الى وقت آخر على الرغم من تخديرهم).وأضاف ( فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق بعد نصف ساعة من اندلاعه).وذكر المصدر الامني امس ان (مركبة نوع بيجو بيضاء اللون عائدة الى احد المواطنين احترقت بسبب تماس كهربائي داخلي اثناء توقفها امام مسكن صاحبها في تلك المنطقة ماتسبب باحتراق مركبتين كانتا بالقرب من الحادث نوع هونداي بيضاء اللون وجيب سوداء اللون).واشار الى ان( فرق الدفاع المدني اخمدت النيران بعد ان تسبب الحادث بأضرار متوسطة فقط).