ترامب يتحدث عن أصداء عالمية لإنتصار العراق

زعماء عرب وأجانب: تحرير الموصل يرسي الإستقرار في المنطقة بأسرها

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أكد زعماء عرب وأجانب في اتصالات هاتفية ورسائل تهنئة بعثوا بها الى رئيسي الجمهورية والوزراء الاهمية الكبرى لانتصار العراق على داعش وتحريره مدينة الموصل، مؤكدين ان هزيمة التنظيم ترسي الإستقرار في المنطقة بأسرها.وقال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في برقية تهنئة بعث بها الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إن (هذا الإنجاز يعتبر خطوة متقدمة نحو استعادة العراق وحدته وعافيته، وحجرًا مهمًا في إرساء الاستقرار في المنطقة ككل).نقل بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس عن عون قوله ايضًا أن النصر على داعش (يمثل ضربة قوية لمخططات الإرهابيين في إقامة مناطق محصنة لهم لنشر ثقافة القتل والإجرام). وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء حيدر العبادي أن (قصص الانتصارات العظيمة للمعركة تتردد أصداؤها الآن في مدن العالم). واعرب عن (احترامه وتقديره لشجاعة القيادة والمقاتلين العراقيين)، مقدمًا (تهنئته بالانتصارات الباهرة التي حققتها القوات العراقية بتحرير الموصل).من جهته، اشار العبادي الى ان (العراقيين قدموا تضحيات كبيرة لتحرير بلدهم من قبضة الارهاب)، مؤكدًا انهم (هم من يحكمون انفسهم ولن يسمحوا لأية جهة ان تتجاوز على سيادتهم وبلدهم وثرواتهم).وتابع انه (بالرغم من الحرب المدمرة وسيطرة داعش على اراض عراقية وتدميرها لمناطق شاسعة، الا ان العراق استمر في اعادة الاستقرار الى المناطق المحررة واعادة النازحين والقيام بالاصلاحات الاقتصادية الضرورية لنهضة بلدنا وادارة الثروة خلال المدة الماضية لصالح الشعب على الرغم من سيطرة داعش وتحديات إدامة الجهد الحربي). وفي اتصال مماثل، اكد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح للعبادي أن (الانتصار ليس للعراقيين فحسب وإنما للكويت أيضا وللمنطقة عموما)، مشيدابـ(شجاعة العبادي وبسالة الجيش العراقي).وأبدى الصباح (استعداد بلاده لرعاية مؤتمر إعادة الاستقرار بناء على طلب العراق).من جهته، أكد العبادي أن (القوات الأمنية تعاملت مع أهالي الموصل بمنتهى الإنسانية وأبدت لهم كل الاحترام، فحازت بذلك على ثقة المواطنين واحترامهم للقوات العسكرية). مشيرا الى أن حكومته تتجه إلى(إعادة النازحين والاستقرار والإعمار بأسرع وقت ممكن).

وفي لبنان، أكد الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ان الموقف الشجاع للعلماء السنة في العراق عطل الفتنة التي اراد البعض احداثها قبل ثلاث سنوات. وقال نصر الله في كلمة متلفزة بمناسبة تحرير الموصل ان (علماء السنة كان لهم دور شجاع في ابراز الحرب على داعش بإنها ليست صراعًا سنيًا شيعيًا، وانما صراع بين بلد وبين عصابات ارهابية)، لافتا الى ان (دور هؤلاء العلماء عطل فتنة كان البعض يراهن عليها للايقاع بين اطياف الشعب).واضاف أن (امن المدن العراقية يتمثل بإجتثاث وجود داعش نهائيا ويجب ان يبقى هذا الامر اولوية)، مشددا على انه (يجب عدم اعطاء فرصة لداعش للعودة من جديد). وفي الشأن ذاته ، دعا نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي الى تغيير بنية البيئة السياسية لتكون طاردة للإرهاب ، وضرورة إزالة الأسباب التي ساعدت قوى التطرف وتسببت في الحرب.وقال علاوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العراق حقق بمقاتليه الأبطال وجهود أهالي الموصل الكريمة وبمساعدة التحالف الدولي انتصاراً عسكرياً مهماً في الموصل على قوى التطرف والإرهاب)، مضيفًا أن (العراق عليه الانتصار بالحرب كلها على القوى الباغية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال الجهد السياسي وإزالة الأسباب والبيئة التي ساعدت قوى التطرف وتسببت في الحرب). وشدد على أن (المرحلة الآن تستوجب تغيير بنية البيئة السياسية لتكون طاردة للإرهاب وذلك بإجراء المصالحة الوطنية الناجزة وتكوين دولة تتمتع بالمواطنة الكاملة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون وليس على المحاصصة والطائفية السياسية وإبقاء حالات التهميش والإقصاء بحق القوى الديمقراطية والوطنية والليبرالية واستمرار التفرد بالقرار)، داعيا الى (معالجة مشكلة النازحين واللاجئين المليونية وإعادتهم الى مناطقهم وتعويضهم وفتح فرص العمل أمامهم).وحذر من أن (البوادر الآن تتسم بالتوسع في عمليات الاختطاف والاغتيال في بغداد وأطرافها وعمليات الدمار في الموصل والتوترات في جميع أنحاء العراق والأزمة مع كردستان والاخوة الكرد ومواجهتها بالصمت ومن دون اللجوء الى الحوار ، وكلها لا تبشر بخير ما لم نتخذ الإجراءات لتعديلها فوراً)، مطالبًا القوى السياسية بـ(المباشرة الفورية باستثمار فرصة الانتصار العسكري للوصول الى الانتصار في الحرب، وبناء الاستقرار المنشود، وطرد الإرهاب والتطرف بكل أشكاله من على ارض العراق). ودعا المرجع الديني محمد اليعقوبي الى عدم تجيير النصر لجهات لم تشترك فيه. وقال في بيان امس أنه (ليس من الانصاف ان يقطف ثمرة هذا النصر من لم يكن لهم المشاركة في هذه المواجهة، فالمسألة لا تخضع للمجاملات والمداهنات)، مضيفًا (لا بد ان نكون اوفياء لهؤلاء الشهداء ولتضحياتهم فالشهداء هم احق من تزف له بشرى النصر ولعوائلهم ولكل من شارك في هذا القتال وقدم التضحيات).وحذر اليعقوبي من (وجود المؤامرات والمداهنات والصفقات السياسية التي تحاك لخطف ثمار انتصارات الشعب لترتيب اوراق مرحلة ما بعد داعش على حساب دماء الشهداء وجهود المقاتلين وتضحيات المضحين). وندد (بـما يروَّج هذه الايام من وجود بعض المؤتمرات المزمع عقدها ويشارك فيها من تسبب في هذه الفتن والخراب والقتل وكان عنصراً اساسيا في خلقها وتأجيج نارها)، على حد قوله. من جهة اخرى ، قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية امس أن بقاء المستشارين الأمريكييين من عدمه بعد تحرير الموصل يعود للحكومة.وقال عضو اللجنة محمد ناجي في تصريح إن (بقاء المستشارين والخبراء الأمريكيين من عدمه بعد إعلان تحرير الموصل بالكامل ودحر عصابات داعش الإجرامية يعود للحكومة العراقية)، مضيفًا (أننا لن نسمح ببقاء اي قوات اجنبية برية على الأرض سواء أكانت أمريكية او غيرها). وشدد على أن (العراق لن يحتاج اصلا لأي وجود عسكري اجنبي).