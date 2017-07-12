الوسط والجوية اليوم يبحثان عن شراكة الصدارة

التعادل الإيجابي ينهي مباراتي البحري وكربلاء والطلاب والحدود

الناصرية – باسم الركابي

الحديث عن الدوري العراقي امام تكرار التأجيلات بات بلامعنى عندما اعلنت لجنة المسابقات تأجيله بعد مباراة اليوم بين الوسط والجوية ولمدة 12 يوم وهو ما يزيد الامور تعقيد بوجه الفرق في تحمل العبء امام ما تبقى من المباريات وكيفية التخلص من المسابقة التي تسير في ايام واوقات صعبة وكان الاجدر ان تستمر المباريات حتى مع مشاركة المنتخب الاولمبي امام وجود اللاعبين البدلاء الذين يبحثون عن فرصة للعب والظهور مع فرقهم ولوفي هذه الفترة قبل الذهاب مرة اخرى لتأجيل الدوري الذي يمر في اجواء لاتطاق لايحسد عليها

ونعود إلى اللقاء الساخن والمهم بين الوسط والجوية الذي سيجري اليوم الخميس الثالث عشر من تموز الجاري المؤجل من الدور التاسع من المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم بعد ان كان الجوية قد حقق الفوز على الوسط في اللقاء الاول قبل ايام بهدف

ظروف متقاربة

الفريقان سيدخلان بظروف متقاربة في لقاء اليوم من حيث الترتيب وتساويهما بمجموع النقاط 67 نقطة وعدد نتائج الفوز 19 مباراة غير ان نقطة الاختلاف الوحيدة هي فارق المباريات المتبقية حيث تبقى مباراة واحدة للوسط وخمس للجوية بعد لقاء اليوم الذي يشكل التحدي لهما بحثا عن النتيجة التي ستفتح الطريق امام الفائز لمشاركة الصدارة وهوالاخر الذي يعيش حالة من الحذر الشديد بعد السقوط في مواقعه وفي اداء ترك اثاره السلبية على الفريق الذي يشعر اليوم بالمخاوف الحقيقية في ترك موقعه بعد البقاء لفترة طويلة لكن هذه كرة القدم لاتعترف باي عنوان ولايمكن التكهن بنتائجها لا تعترف باي عنوان

اهمية النتيجة

ويدرك اصحاب الارض اهمية النتيجة لاكثر من سبب منها الثأر للخسارة القريبة ومن ثم مواصلة الانتصارات الاخيرة التي تحققت على فرق الحسين والطلبة والنجف ولان الامور تختلف اليوم امام الوسط الذي يريد ان يترك بصمة في الموسم من خلال قهر الجوية وتعويض خسارة العاصمة ومحو اثارها والتي اتت بوقت المدرب هاتف شمران الذي يكون قدبحت مع اللاعبين تحديد طريقة اللعب من اجل تحقيق الفوز وافشال وافساد مهمة الجوية والاستفادة من اخر مباراتين على امل ان يخدمانه في الخروج باحد المواقع المهمة ولو للان تظهر الامور صعبة لابل بعيدة اذا ما نجحت الفرق الثلاث النفط والشرطة والجوية في مبارياتها الاخيرة حيث بقيت ثلاث مواجهات لكل من الشرطة والنفط لكن الاهم اليوم ان ينجح الوسط في الاختبار القوي والتحدي الحقيقي لمهمة المدرب في ان يحقق الفوز التالي على الفريق الجماهيري الثاني بعد الطلاب والثالث على النجف في غضون اسبوع والتطلع الى النتيجة الاهم والاكبر قبل نهاية الموسم استحقاقات الفريق في الدوري الذي بداءه بشكل جيد ونجح في تحقيق النتائج الإيجابية وتقدم فيها الى الصدارة التي حققها قبل الجميع قبل ان يتراجع وتقوم الادارة في انتداب عدد من اللاعبين دعمت صفوف الفريق الذي استمر في المنافسة قبل ان تظهر نتائجه متباينة وتاثر في عدد منها عندما بقي يفقد التوازن في عدد من مباريات الذهاب ما وضعه في موقف صعب امام رغبة تحقيق الموقع الذي يليق به وهو الذي نجح في الموسمين الاخيرين ولازالت اماله ولو انها ضعيفة في الوصول الى مشاركة خارجية

فترة جيدة

الوسط يمر في فترة جيدة بعد استعادة توازنه ومستواه بسرعة بعد نكسة الشرطة وتحقيق افضل ثلاث نتائج مع ضغط المباريات والظروف التي شكى منها المدرب الثالث الذي يريد ان يقدم الهدية للادارة التي قدمت وتواصلت مع الامور منذ البداية كما انها انتدبت عدد من اللاعبين الذين يمثلون الفريق ويقدمون ما عليهم وينتظر منهم ان يخرجوا بالنتيجة الافضل والاهم الفوز على الجوية لتأثير النتيجة ومن ثم اسداء الخدمة لابن جلدته النفط الذي سيتابع جهازه الفني المباراة لحظة بلحظة ليس عبر الهاتف بل لمتابعتها ميدانيا لأهميتها ولان الوسط يريد تحديد هوية النتائج عبر الفوز على الجوية لانه سيلعب بأوراق رابحة واسماء مؤثرة عكست قدراتها في الجولات الاخيرة ولو ان الفريق تأخر وفرط بعدد من نقاط مباريات الذهاب

مباريات الذهاب

اكثر ما يواجه الفرق الجماهيرية مباريات الذهاب عندما سقط الطلاب في الاختبار الاخير ولان الوسط بين الفرق التي استفادت من مواجهات الارض قبل ان يفقد توازنه في مباريات الذهاب التي خسر منها ثلاث مباريات اتت خارج حسابات الادارة عندما انهزم امام الميناء والجوية والشرطة والاخير حصل على ست نقاط بعد فوزين ليرتفع عدد النتائج السلبية الى خمس بعدان تعرض فقط الى خسارة واحدة في المرحلة الاولى ما اثر على مشوار المشاركة التي قدلايمكنه من انهاء الموسم حتى في الموقع الرابع وربما الخامس امام حسابات النتائج لأنه حتى لو فاز في اخر مباراتيه سيرفع رصيده الى 73 نقطة امام اجتهاد الزوراء الساعي الى تحسين مكانه وفي عبور الوسط اذا ما نجح في مبارياته الاربع الاخيرة والفوز فيها جميعا سيرفع رصيد الزوراء الى 74 اي سيتراجع الوسط الى المركز الخامس

لكن ما يبحث عنه شمران هو التغلب على الجوية ليدون انجازا في مشواره التدريبي بعد استلام المهمة الذي يريدان يتقدم على الجوية والتمهيد للمشاركة العربية القادمة

تحت الاضواء

من جانبه الجوية يظهر الجوية تحت الاضواء الواسعة بعد الفوز المهم الذي حققه الاسبوع الماضي على النفط ليتقدم خطوة ويأمل باسم قاسم ان تنعكس النتيجة على جهود اللاعبين في مباراة اليوم وعكس الانطباع عن الفريق المتطلع لأحراز اللقب الذي يتوقف على نتائج الفريق المتبقية وفي المقدمة اليوم عندما يكون امام مهمة صعبة لان اللعب خارج الميدان يختلف عن مباريات ولانه تلقى الخسارة الوحيدة في نفس المدينة امام النجف ما يزيد من مخاوف المدرب في ان يتعثر في مهمة يتوقف عليها حسم مستقبل الفريق الذي سيلعب بصفوف متكاملة ولانه امام حاجة الحصول على النقاط ولان عبور الوسط سيوفر الكثير من الجهود في الصراع على الصدارة وبعدها اللقب الذي يظهر الاقرب اليه لكن لايمكن الحديث الا بعد العودة بكامل النقاط التي يسعى الفريق وجمهوره المتوقع ان يصاحبه الى ملعب المباراة لدوره المؤثر في دعم مبارياته خصوصا لقاء اليوم الذي يشكل عقبة كبيرة تتطلب اللعب بقوة وفاعلية من خلال حشد جهود عناصره التي يامل الانصار ان تكون على الموعد امام تحقيق الخطوة الكبيرة لمشاركة النفط الصدارة ورفع حظوظه في المنافسة على اللقب الغالي الذي بات يتوارى امام عيون اهل الجوية الذين يعولون على قدرات اللاعبين في تكرار النتيجة ولاثبات الجدارة ولتاكيد قوته عبر المرور من بوأبة الوسط المدججة باللاعبين المعروفين ممن يلعبون للمنتخبين الوطني والاولمبي وفي افضل حالاتهم بعد قهرهم للأخوة الاعداء الاحدالماضي كما تظهر نتيجة المباراة في الاهمية التي عليها

التشكيلة المطلوبة

ويتنظر ان يعتمد باسم قاسم على التشكيلة التي بإمكانها انهاء المهمة بنتيجة الفوز للمرور وتخطي عقبة قوية ستجعل من الفريق ان يقطع خطوة كبيرة من اجل مواصلة الصرع على لقب الدوري الذي يظهر المرشح الساخن لخطفه بعدما ظهر اللاعبين بمستوى مقبول في لقاء النفط والاهم الحضور في الشوط لثاني وحسم المهمة ما يعكس قدرات اللاعبين الواضحة على حسم الامور والمباريات الصعبة في اي فترة من فترات اللعب عندما خاض الفريق حتى الان 30 مباراة ظهر فيها بأفضل دفاع تلقت شباكه 15 هدفا كما يظهر متوازن في الهجوم الذي سجل 47 هدفا قبل ان يزيد اللاعب امجد راضي من قوته الهجومية بعدما نجح في المباريات الاخيرة في عكس نشاطه التهديفي كما يضم عناصر مهارية تعمل على صنع الانتصارات ودعم الفريق الذي قدم مستويات واضحة في الجولات الاخيرة التي مر منها بثقة وجدارة وعزز من تقدمه وهو اليوم امام خطوة لمشاركة موقع الصدارة للمرة الاولى بعدان سبقته عدة فرق في التواجد في الموقع الاول حيث الوسط كما تقدم الزوراء ثم الشرطة قبل ان يبقى النفط ممسكا فيها لغاية اليوم وحتى الى ما بعد المباراة المذكورة لانه افضل تهديفا من الوسط والجوية لكنه يبقى يراهن على قوة الوسط في ايقاف زحف الجوية وعرقلة تقدمه ولو بشكل مؤقت لان في هذا جانب معنوي والعمل عليه املا في المرور نحو هدف المشاركة التي تظهر للان مميزة امام طموحات تحقيق اللقب

خطوة مهمة

فوز اليوم للجوية يعني تحقيق خطوة مهمة ويعني الاستمرار في البحث عن الصدارة اولا والتي قد يخطفها عبر لقاء فريق الحسين في السابع شر من الشهر لكن الاول ان يعود من النجف بكامل العلامات لاضافتها والاستمرار في الانتصارات التي تقربه من الحسم ولانه في الوضع المقبول ولايواجه مشكلة ويمتلك الحلول واللعب بثقة من خلال وجود التشكيلة القوية المتكاملة التي حافظت على سجل النتائج التي يريد المدرب ان يتقدم بها خصوصا في لقاء اليوم الذي يكون الفريق في الجاهزية من حلال وجود اللاعبين المؤثرين ولان اصبح احد ابرز المرشحين لاحراز اللقب ما يتطلب اللعب من اجل الفوز من دون اهدار النقاط في هذه الاوقات الحاسمة ولسان حال اللاعبين يقول علينا الفوز على الوسط وتكرار سيناريو اللقاء الاول ولان المدرب الذي يدير الامور .

كما يجب ويحقق ما يريد بعد التحول في مهمته التي انتقل فيها مع المنتخب الوطني ويمتلكه شعور الحصول على الثنائية حيث الدوري المحلي والبطولة الاسيوية بعد لقبي الموسم الماضي حيث لقب الكاس والبطولة الاسيوية وتظهر قدرات الفريق في مواجهة الامور والقيام بالدور المطلوب امام عكس وتحقيق رغبة الانصار الذين يتابعون عن كثب مسيرة الفريق الاستثنائية بعد تجاوز مواقع النفط وارتفعت جهود الصراع عل الصدارة والموقع الاول

نعادل البحري وكربلاء

وحسم التعادل نتيجة مباراة البحري وكربلاء بالتعادل بهدف في اللقاء الذي جرى في البصرة ضمن الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز ليرفع اصحاب الارض رصيدهم الى 26 نقطة في الموقع الخامس عشر وكربلاء الى 31 في الموقع الرابع عشر وتظهر النقطة مهمة لكلا الفريقين خصوصا البحري الذي حاول العودة لعزف نغمة الفوز لتجاوز تحدي نتائج المباريات الاخيرة وفشل مرة اخرى في تحقيق الفوز بعدما تاخر عندما اهتزت شباكه د41 عن طريق صباح عبد الحسن قبل ان يعود بسرعة عن طريق عادل بروري بعد دقيقة ليخرج بنتيجة التعادل تظهر افضل من الخسارة امام ظروف اللعب التي كانت تصب لمصلحة البحري الذي كان قد خسر في ملعبه امام الزوراء ثم خسر من الجوية قبل ان يتفادى الامور امام كربلاء ويحصل على نقطة ابتعد فيها عن مواقع الخطر لكنه بحاجة الى معالجة الموقف للانتهاء من مشاكل البقاء بعد اهتزاز نتائجه في الفترة الاخيرة وكان قد خسر 19 مباراة اي اكثر من عدد مباريات مرحلة كاملة جرته الى موقع المؤخرة وبات بحاجة الى تحقيق نتائج ايجابية من خلال مبارياته الثلاث الاخيرة عندما يلتقي نفط لجنوب ويستقبل الامانة ويستقبل نفط لوسط وجميعها مباريات صعبة امام الفريق الذي تراجع من حيث المستوى والنتائج من جانبه يكون كربلاء قد عاد بنقطة مهمة رفع من رصيده بعدما بقي يعتمد بشكل اكبر على مباريات الارض وشيء مقبول ان تأتي نقطة من ملعب صعب وبعد سلسلة اخفاقات في مباريات الذهاب لكن ان ينهي الامور بهذه الشاكلة امر مهم

تعادل الطلاب والحدود

وزاد تعادل الطلاب مع الحدود بهدف من مشاكلهم والاستمرار في مكانهم المتأخر التاسع 47 نقطة والحدود35 .

كما لم يســــــــــتفيدوا من تقدمهم بهدف المحترف ابو كونة د16 قبل ان يستعيد الحدود التعادل عن طريق مصطفى محمود د22 من المباراة التي تعد نكسة احرى للطلاب الذين لم يقدروا على تفادي نتائجهم الاخيرة عندما خسروا من الجوية وبعــــــــــدها الوسط لتصعب الامور بوجه مهمة حبيب جعفر الذي جيء به من اجل تدارك الامور على امل تحسين الموقع المتوقع ان ينهي به المشاركة المخيبة التي واجه فيها متاعب كثيرة من حيث الضائقة المالية والفنية عندما توالى على تدريب الفريق ثلاثة مدرب لم ينجح اي منهم في تدبير الامور والخروج من مشاكل النتائج بعدما لعب الفرق 32 مباراة حقق الفوز في 12 وتعادل في 11 وخسر البقية وظهر في دفاع مهلهل بعدما تلقت شبكه 34 هدفا وهو عدد كبير الى جانب الفرق الجماهيرية الاخرى والمتصدر النفط والوسط وهو ما ثر على مسار الامور التي سارت بالاتجاه العكسي لان خير وسيلة لتعزيز قوة الفريق والدخول الى المباريات بثقة ان يكون الدفاع في مستوى المهمة وبقيت للطلاب اربع مباريات عندما يخرج للنجف ويستقبل زاخو ثم الميناء ويلاعب الكهرباء

من جانبه واصل الحدود مباريات بوضوح عندما نجح قبلها في التعادل مع الكرخ تحقيق التعادل والعودة بالمباراة والخروج بنقطة التي تخدم مهمة البقاء الهدف الذي يعمل عليــــــــه المدرب عادل نعمة امام مشاكل كثيرة رافقت الفريق الذي اعــــــــتمد على مجموعة شبابية قدمت مباريات مناسبه في مختلف فتــــــــــرات الدوري وبقيت له مباريات مــــــــــــهمة وصـــــــــــعبة عندما يلاعــــــــــب زاخو والكهرباء والزوراء ويختتمها مع الجوية.

جداول زمنية لتأهيل المنشآت والملاعب والمسابح الرياضية

بغداد – الزمان

وضعت دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة جدولاً سيتم اعتماده بدءاً من الموسم الرياضي المقبل 2017- 2018 لتأهيل وصيانة المنشآت الرياضية على ان تشمل تأهيل المسابح والقاعات والملاعب وباقي المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتجديد وتأهيل أرضيات الملاعب ضمن خطة وضعتها الوزارة بعد عدة اجتماعات ولقاءات مع ذوي الخبرة والاختصاص.

وقال مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات طالب الموسوي ان الدائرة عقدت اجتماعات مع ممثلي شركات معتمدة لدى المؤسسات الرياضية الدولية وتم وضع خطة رصينة سيتم العمل بها في الموسم الرياضي المقبل على ان تشمل صيانة وتاهيل المسابح والقاعات الرياضية وإعادة تأهيل الأرضيات الخضراء وغيرها من المنشآت على ان يتولى قسم المنشآت الرياضية في الدائرة عملية الإشراف المباشر مع الجهات والشركات المنفذة وعلى الاتحادات الرياضية

وأضاف الموسوي ان الدائرة اعتمدت الدراسة على توقيتات ومواعيد انطلاق الدوريات والمنافسات الرياضية في مختلف الألعاب حيث ستكون الفترة ما بين انتهاء الموسم وبدايته مخصصة للشروع بتنفيذ الإجراءات، مؤكدا على ان تأهيل وصيانة أرضيات ملاعب كرة القـــــــــدم ستبدأ منتصف شهر حزيران المقبل بينما ستخضع المسابح الى التأهيل والصيانة مع انتهاء موسم الصيف في البلد وكذلك الحال بالنسبة للقاعات الرياضية المتعددة الأغراض حيث سيراعى في ذلك التوقيتات المتبعة في الدول المجاورة ذات المناخ المشابه لمناخ العراق.