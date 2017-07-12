يونايتد وبرشلونة يدخلان السباق بقوة

مدريد طرف في 5 صفقات تعد الأغلى في تاريخ الإنتقالات

{ مدن – وكالات: فرض نادي ريال مدريد الإسباني نفسه بقوة في سوق الانتقالات خلال الألفية الجديدة تزامنًا مع تولي فلورنتينو بيريز مقاليد رئاسة النادي في عام 2000، بعدما صرف أموالاً طائلة لإبرام التعاقدات مركزاً على الأسماء الكبيرة التي جاءت إلى قلعة السانتياغو برنابيو في فترات مختلفة. وتكشف قائمة الانتدابات الأغلى التي عرفها تاريخ انتقالات اللاعبين، أن ريال مدريد بقيادة الرئيس بيريز كان طرفًا في هذه الصفقات (سواء من خلال شراء اللاعبين او بيعهم)، من خلاله تواجده في 5 صفقات من أصل 10، هي الأغلى في التاريخ، بعدما اظهر رئيس النادي براعته في سوق الانتقالات كمشترٍ جيد وبائع مميز، مستفيداً من تراكم خبراته و تجاربه في المريكاتو. وظلت الصفقة الأغلى في تاريخ الانتقالات من إنجاز وإبرام ريال مدريد حتى الصيف المنصرم من عام 2016، عندما انتقلت زعامة المريكاتو إلى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بانتدابه للاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من نادي يوفنتوس الإيطالي لقاء 105 ملايين يورو، حيث لا يستبعد أن يستعيد الأبيض الملكي الزعامة مجدداً خلال الصيف الجاري في حال نجح في التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي هداف نادي موناكو الفرنسي. وتشمل الانتدابات العشرة الأغلى في تاريخ الانتقالات التي كان ريال مدريد طرفاً فيها، كلاً من صفقة الويلزي غاريث بيل الذي انتقل إلى صفوفه قادماً من نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي في صيف عام 2013 و التي بلغت قيمتها 100 مليون يورو، وهي ثاني أغلى صفقة في الوقت الحالي خلف صفقة انتقال الفرنسي بول بوغبا. فيما جاءت ثاني الصفقات بانتداب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي اشتراه الميرنغي من نادي مانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية من عام 2009 نظير 93 مليون يورو، حيث بقيت الأغلى حتى إبرام النادي لصفقة النفاثة الويلزية.

صفقات وصفقات

ثالث الصفقات المدريدية تمثلت بالكولومبي الهداف خاميس رودريغيز الذي جلبه النادي من صفوف نادي موناكو الفرنسي في أعقاب تألق اللاعب مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل وتتويجه بجائزة الحذاء الذهبي في البطولة، حيث بلغت قيمة انتقاله 80 مليون يورو، وهي ثامن أغلى صفقة تاريخياً. رابع الصفقات هي صفقة الفرنسي زين الدين زيدان الذي انتدبه النادي في صيف عام 2001 من نادي يوفنتوس الإيطالي بعدما دفع لأجل استقطابه 76 مليون يورو، إذ تحتل المركز التاسع في الترتيب، بعدما ظلت الأولى لغاية انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدريد. الصفقة الخامسة والأخيرة تمثلت بالجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي تخلى عنه ريال مدريد، بعدما باعه إلى نادي مانشستر يونايتد في المريكاتو الصيفي من عام 2014، بعدما دخل حسابه البنكي 75 مليون يورو، جعلت صفقته تحتل المركز العاشر في قائمة الصفقات الأغلى. وبدوره، فرض مانشستر يونايتد نفسه في بورصة اللاعبين بتواجده ثلاث من صفقاته في القائمة، ففضلاً عن صفقتي بول بوغبا الأغلى و صفقة دي ماريا، فقد ابرم المانيو مؤخراً صفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي استقدمه من نادي إيفرتون نظير 85.5 مليون يورو التي احتلت المركز الخامس كأغلى صفقة في التاريخ، رغم ان المصادر المختلفة تؤكد بان الصفقة و أسرارها تجعل منها الصفقة الأغلى في التاريخ، بعدما تجاوزت قيمتها المالية صفقة زميله الجديد بوغبا باحتساب قيمة الانتقال والمكافأة التي تم رصدها للاعب من أجل تحفيزه على تقديم أفضل العروض الفنية. أما نادي برشلونة الإسباني فكان قد تواجد في القائمة بصفقتين الأولى للمهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي استقطبه من نادي سانتوس البرازيلي مقابل 85 مليون يورو في شهر يوليو من عام 2013، حيث احتلت صفقته المركز السادس، والثانية للمهاجم الأورغوياني لويس سواريز القادم من نادي ليفربول الإنكليزي في صيف عام 2014 لقاء 82.5 مليون يورو، محتلة بذلك المركز السابع في الترتيب.

نجوم فرنسا مع ارسنال

انضم المهاجم ألكسندر لاكازيت إلى قائمة طويلة من اللاعبين الفرنسيين الذين انتقلوا إلى صفوف نادي أرسنال الإنكليزي، بعدما انتدبه الأخير لصفوفه قبل أيام قادماً إليه من نادي أولمبيك ليون الفرنسي في أغلى صفقة عرفها النادي طوال تاريخه، والبالغ قيمتها 53 مليون جنيه إسترليني. وبحسب تقرير لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية، فإن لاكازيت هو اللاعب الفرنسي رقم 30 الذي يتقمص ألوان أرسنال، حيث التحق هؤلاء اللاعبون جميعاً بصفوف النادي اللندني بأمر و إيعاز من المدير الفني للفريق الفرنسي أرسين فينغر منذ عام 1996 . وكان أرسين فينغر قد استغل جيداً معرفته بسوق الانتقالات الفرنسية التي تضم العديد من المواهب الذين يمتلكون مهارات فنية عالية بأسعار زهيدة، من أجل دعم صفوف فريقه الإنكليزي بأفضل ما أنجبته الكرة الفرنسية على مدار قيادته الجهاز الفني لـ الغينرز، لدرجة جعلت الأخير فرنسياً أكثر منه إنكليزياً بعدما نجح الفرنسيون في إثبات وجودهم وتركوا بصماتهم على تاريخ و إنجازات الأحمر اللندني بدليل أن الفريق الذهبي الذي أحرز لقب الدوري الممتاز في موسم (2003-2004) دون خسارة كان يضم في تشكيلته 7 لاعبين فرنسيين، بينما ستشهد قائمة أرسنال التي ستخوض غمار منافسات الموسم الرياضي الجديد (2017-2018) وجود 6 لاعبين فرنسيين. ويعتبر لاعب الإرتكاز باتريك فييرا من أوائل الفرنسيين الذين جلبهم فينغر لأرسنال، وتحديداً في صيف عام 1996 قادماً من نادي ميلان الإيطالي، بعدما فشلت تجربته مع النادي اللومباردي ليصبح أحد أساطير النادي، بعدما قلده فينغر شارة قيادة الفريق بعد اعتزال المدافع الإنكليزي توني آدمز في عام 2002، حيث ترك رحيل النجم الفرنسي عن صفوفه في عام 2005 فراغاً رهيباً عجز الفريق عن سده. أما الفرنسي الذي ترك بصمة قوية مع الفريق فهو المهاجم تيري هنري الذي التحق بنادي أرسنال قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي في عام 2000، حيث بقي معه لغاية عام 2007 ليصبح أفضل هداف في تاريخه برصيد 228 هدفاً، فيما حقق لقب هداف الدوري في عام 2004 الذي شهد تحقيق المدفعجية إنجازاً تاريخياً في مسابقة البريمرليغ. ومن النجوم الفرنسيين الذين لعبوا لصالح أرسنال، نجد الجناح روبرت بيريز الذي لعب للفريق اللندني من عام 2000 إلى غاية عام 2004، حيث كان بطل ومهندس إنجاز الفريق في موسم (2003-2004) بشهادة المتابعين ومن الأسماء الفرنسية الأخرى التي لعبت لـالمدفعجية نجد المهاجم نيكولا أنيلكا الذي خطا خطواته الأولى بقميص أرسنال في المدة من عام 1997 وحتى عام 1999، حيث كان ضمن الفريق الفائز بأول ثنائية الدوري والكأس في عام 1998 قبل أن ينتقل إلى صفوف فياريال الإسباني في عام 2006 . كما برز أيضًا في القائمة الفرنسية المدافع ويليام غالاس الذي لعب لأرسنال في المدة من عام 2006 وحتى عام 2010، بالإضافة إلى مايسترو خط الوسط ماتيو فلاميني الـــذي لعب للنادي اللندني على فترتين بداية من عام 2004 وحتى عام 2008 ثم من عـــــام 2013 إلى عام 2016 بعدما كـــــان قد لعب في صفوف ميلان الإيطالي خــــلال هــــــــــــــــاتين الفترتين.