الزمالك يصرف 30 ألف دولار لمايوكا

{ مدن – وكالات : صرف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور القسط الثاني من مستحقات الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم الأبيض وذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس القلعة البيضاء مع اللاعبين الأفارقة اول أمس الثلاثاء.

وكان رئيس الزمالك قد عقد جلسة مع محترفي الزمالك في وجود الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي أجوستو إيناسيو.

وفاجا منصور مايوكا خلال الجلسة ومنحه القسط الثاني من مستحقاته المالية المتأخرة بقيمة 30 ألف دولار رغم أن الزامبي لم يطلب المستحقات.

ويعتبر مايوكا اللاعب الوحيد في الزمالك الذي لم يحصل على مستحقاته المالية كاملة حتى الآن في الوقت الذي حصل فيه كل اللاعبين حتى الأفارقة على جميع مستحقاتهم المادية.

ويحصل اللاعب الزامبي على 425 ألف دولار في الموسم ولم يتقاض حتى الآن إلا جزء بسيط من مستحقاته المالية.