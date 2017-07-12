والدة مبابي تفضل إنتقاله إلى النادي الملكي

فينغر يغري لاعب موناكو بمثله الأعلى

{ لندن – وكالات: نشرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تقريرًا مطولاً تشير فيه إلى الجدل الدائر حول الوجهة المقبلة لكيليان مبابي مهاجم فريق موناكو، الذي ارتبط اسمه بعدة أندية. وبدأت المجلة تقريرها بالإشارة إلى أن مبابي اجتمع بأرسين فينجر المدير الفني لأرسنال، في جلسة استمرت 3 ساعات بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد المباراة الودية بين منتخبي فرنسا وإنكلترا منتصف الشهر الماضي. وأوضحت أن فينجر حاول إقناع كيليان مبابي بأنه سيكون ركيزة أساسية في هجوم الجانرز الموسم المقبل، ووعده بأن يكون نجمًا للفريق، وخليفة لمثله الأعلى تييري هنري الذي ساهم في مدة الإنجازات الذهبية لأرسنال مطلع القرن الجاري.

دعم الهجوم

وأكدت أن المدير الفني لأرسنال، لا يزال مصرًا على إبرام صفقة مبابي، رغم أنه دعم الهجوم بالتعاقد مع ألكسندر لاكازيتي مهاجم أولمبيك ليون مقابل 53 مليون يورو. كما أشارت إلى أن مبابي عقد جلسة أخرى مع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، جدد فيها زيزو اهتمام النادي الملكي بالتعاقد معه. وألمحت فرانس فوتبول إلى أن فايزة العماري لاعب كرة اليد السابقة، ووالدة اللاعب، مقتنعة بأن مستقبل كيليان مبابي سيكون أفضل بقميص النادي الملكي. واختتمت التقرير، بالإشارة إلى أن باريس سان جيرمان يعد ثالث المتنافسين على ضم جوهرة موناكو ومنتخب فرنسا، حيث تقابل الخليفي مع مقربين من اللاعب، وأبدى استعداده لأن يقدم عرضا ماليا مغريا مقابل الفوز بهذه الصفقة.

مانشستر يكشف عن قائده الجديد

على صعيد اخر أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، اول امس الثلاثاء، عن قائده الجديد، الذي سيخلف واين روني، الذي انتقل إلى إيفرتون، ضمن صفقة شراء النادي للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو. واختير لاعب الوسط، مايكل كاريك، قائدا جديدا للفريق خلفا لروني الذي رحل عن الفريق بعد 13 عاما قضاها في أولد ترافورد. وأعرب كاريك، عن سعادته بهذا القرار، على هامش مشاركته مع الفريق في المعسكر الإعدادي في لوس أنكلوس. وقال كاريك، للتليفزيون الرسمي لمانشستر شعور رائع، وشرف كبير أن أحمل شارة قيادة مثل هذا النادي الرائع، إنه العام الثاني عشر لي مع الفريق فقد جئت للنادي وأنا في الخامسة والعشرين، لم أتخيل أبدا أنني سأبقى كل هذه المدة وأن أحقق كل هذه الانجازات. وأضاف إنه أمر رائع وشعور حقيقي بالسعادة، لقد جئت إلى هذا النادي كلاعب، والآن أصبحت مشجعا كبيرا له. ولدى سؤاله عن طريقته في التعامل مع زملائه بصفته القائد الجديد لمانشستر، بعد لاعبين كبار، قال كاريك سأكون نفسي، لا يمكنك أن تتغير، ومن الخطأ أن تتولى دورا جديدا ثم تتغير فجأة، أن تصرخ وتصيح في الجميع، وأن تخبرهم بما عليهم فعله. وختم بالقول أنا لست ذلك الشخص، سأتحدث عندما تكون هناك حاجة للحديث، سأحاول أن أكون قدوة لهم. وشارك كاريك في 479 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز، و34 مباراة مع المنتخب الإنكليزي. وتوج كاريك بلقب الدوري الإنكليزي خمس مرات مع مانشستر، منذ انضمامه له من صفوف توتنهام في 2006، ولعب دورا محوريا في نجاحات الفريق. وفاز كاريك بلقب دوري أبطال أوربا، وكأس الاتحاد الإنكليزي، ومونديال الأندية خلال مسيرته الحافلة.