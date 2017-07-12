كاظم العبادي عاشق أشهر الألعاب

طبيب يشخص ويعالج الكرة العراقية مجاناً

رغم انه طبيب وحاصل على أعلى الشهادات الطبيبة من الاْردن وبريطانيا وهولندا لكنه عاشق لكرة القدم ومارسها اثناء دراسته في المرحل المتوسطة والإعدادية والجامعية، لكن في النهاية تغلبت كلية الطب على رفيقته كرة القدم. فأضطر ان يمزج بين مهنة الطب وعشقه لكرة القدم. كان يتساءل لماذا لم تبلغ كرة القدم العراقية المستويات العالمية؟ اراد الإجابة على هذا الطرح بعلمية، بدا يبحث عن أسباب تاخر الكرة العراقية وكيفية علاجها فأقدم على خطوة تعد نادرة على الصعيد العربي والآسيوي وحتى العالمي عندما أضاف على بحثه صبغة علمية بإجراء دراسة قرر فيه أن يلتقي جميع المدربين الأجانب الذين أشرفوا على تدريب منتخبنا الوطني منذ سبعينات القرن الماضي الى عام 2012 حيث اشرف اخر مدرب أجنبي على تدريب المنتخب العراقي، من اجل تشخيص داء الكرة العراقية وعلاجها. سافر الى كل قارات العالم على نفقته الشخصية لكي يلتقي بايفرستو وزيكو واولسن وفويا وفييرا وغيرهم من اجل معرفة حقيقة الخلل. اصدر بعدها كتابه ” الكرة العراقية بين التقييم والتقويم ” شهادات المدربين الأجانب الذي اعتبره افضل كتاب حول واقع الكرة العراقية.جريدة الزمان استضافت الدكتور كاظم العبادي فاهلا وسهلا بك في هذا الحوار الذي فيه شؤون وشجون كثيرة.

{ كيف ولدت فكرة اللقاء بالمدربين الأجانب وكيف تم انجاز العمل؟

– خططت لهذا العمل عام 2010، كانت الصعوبة كيف الوصول ومقابلة المدربين الاجانب. في البداية تمكنت من الحصول والتعرف على المدربين ستانج واولسن وسيدكا. شجعني التعاقد مع زيكو وايدو وسانتانا بضمان مشاركة ستة مدربين في هذا البحث. كنت اطمح لمشاركة 9-10 مدربين لكنني بجهود كبيرة توصلت لهم جميعا واعتذر بورا لأسباب معينة وبيلين لمرضه. وجهت دعوة مفتوحة الى جميع المدربين الأجانب الذين قادوا الكرة العراقية خلال الفترة من عام 73 الى عام 2012 للمشاركة في الدراسة، وكان لهم كامل الحرية في قبول المشاركة او الاعتذار عنها.

{ كيف توصلت الى المدربين؟ من هم المشاركين؟ من هم ابرز الغائبين؟ ولماذا؟

– للاسف الشديد لا نحتفظ ولا تمتلك اي جهة محلية عراقية ارقام تلفونات او عنوانين المدربين الاجانب. استخدمت طرقا مختلفة من اجل التوصل لهم. لم أترك بابا إلا طرقته رغم كثرة الحواجز التي اعترضتني أثناء محاولاتي للاتصال بالمدربين منها: عدم تجاوب بعض اتحادات الكرة في بلدان المدربين، وددت لو اعرف حتى ان وجدتهم هل سيوافقون على المشاركة في الدراسة أم لا. وإذا حظيت بلقائهم فهل سيمدوني بمعلومات قيمة عن تجربتهم في العراق. توصلت اليهم من خلال:

{ اتحاداتهم الوطنية.

{ اصدقاء او اشخاص يقطنون في الدول التي يقيم فيها المدربين.

{ مترجمون عملوا مع المدربين الاجانب.

{ اعلاميون عراقيين وعرب واجانب.

تمت دعوة أغلب المدربين الذين أشرفوا على تدريب المنتخب العراقي للمشاركة بالدراسة. وتمت موافقة عدد من المدربين في البحث. هم: تالاكي جولا (هنجاريا)، وفويا جارداسفيتش (مونتينجرو)، وادواردو انتونيوس كويمبرا الملقب ايدو (البرازيل)، وزي ماريو (البرازيل)، وايفرستو دي ماسيدا (البرازيل)، وميلان زيفادينوفيتش (صربيا)، وبرند ستانج (ألمانيا)، وجورفان فييرا (البرازيل/البرتغال)، وأيجل أولسن دريلو (النرويج)، وولفانج سيدكا (ألمانيا)، وموراسي سانتانا مدرب اللياقة البدنية (البرازيل)، وارثر انتونيوس كويمبرا الملقب زيكو (البرازيل).

وتمت دعوة مدرب اللياقة البدنية البرازيلي موراسي سانتانا للمشاركة حتى يقدم رأيه في الأمور الفنية المتعلقة في إعداد البرامج الخاصة لتأهيل المنتخب العراقي.

تعذر مشاركة كل من المدربين: لوبومير كوكيزا (كرواتيا)، ويوري ايلتشوف (روسيا)، وداني ماكلنن (اسكتلندا)، ولينكو كاكا (كرواتيا) ويوري موروزف (روسيا)، وجورج فييرا (البرازيل) بسبب وفاتهم

{ أريد نبذة عن هذا الكتاب، تختصر به كل فصل من الفصول الثلاثة للكتاب؟

– يشتمل هـذا الكتاب على ثلاثة فصول، هي:

الفصل الأول في البحث (الاستقصاء) من خلال تحليل نتائج الاستبيان الذي وضع أمام المدربين المشاركين. ألفصل الاول عبارة عن الجزء العلمي للكتاب والذي يهم الجامعات والبعلماء والباحثين. تم اعتماد أسلوب الحوار المباشر المكثف مع المشاركين وهو احد أنواع البحوث النوعية في جمع المعلومات، عبر أسئلة استراتيجية بعضها موحدة، طرحت على جميع المشاركين، وبعضها تخص مدربا بذاته اعتمادا على الأدلة والمعطيات السابقة التي حدثت معه خلال فترة إشرافه على قيادة المنتخب العراقي.

وتناول الفصل الثاني شهادات المدربين الأجانب من خلال تسجيل انطباعاتهم وآرائهم عن الأحداث والتجارب التي حصلت أثناء إشرافهم على تدريب المنتخب العراقي. يمثل هذا الفصل الوجبة الرئيسية من الكتاب وهو عبارة عن شهادات المدربين الأجانب حول تجربتهم مع المنتخب العراقي، وهي اقرب إلى الاعترافات، فيها جوانب فنية، وأخرى اجتماعية. كشفت الحقيقة المغيبة في تاريخ الكره العراقية، الأسرار لا تبقى خافية إلى الأبد. حصلت من المقابلات على معلومات مهمة وقيمة عن الأحداث المتعلقة بالكرة العراقية، لم يوثقها الأرشيف العراقي للحفاظ عليها للزمن، ثم تكون موردا هاما للتاريخ الكروي العراقي يستفاد منها للدراسة والأبحاث وبالتالي التطور. ضاع ما ضاع من ارث عراقي كبير، منها الكروي. ولان حجم المعلومات كبير جدا تم تمديد مدة اللقاءات. كلما كان هناك حديث زادت المعلومات التي يمنحني إياها المدربون حول الكرة العراقية.

أما الفصل الثالث وضعت فيه تقييمي الشخصي لتجربة ومسيرة كل مدرب في العراق إضافة إلى بعض مما جرى بعيدا عن مجرى الحوار الرسمي – المقابلة. يكشف الفصل الثالث النواحي اللوجستية التي رافقت الإعداد والمواعيد التي تمت فيها لقاءاتي بالمدربين، وكثير من الخفايا المتعلقة بالمدربين الأجانب لنكشف ما جرى وراء الكواليس. هذا يتضمن بعض الأسرار المتعلقة بقضية أو واقعة حدثت مع مدرب، وطويت في ظلمة المكاتب دون أن يعلن عنها.

{ ما هي اهم ثلاث رسائل حاولت ايصالها؟

اعتقد انني وجهت ثلاث رسائل مهمة لثلاث شرائح ارتبطت بكرة القدم، هي:

اتحاد كرة القدم: لماذا لم يتمكن اتحاد الكرة العراقي مع تعاقب إداراته المختلفة من تحقيق التطور المنشود رغم أن تاريخه حافل بكثير من الخبرات والتجارب المتنوعة!؟ هل كان الأمر مقصودا أم أنه سوء إدارة وقلة عزم وضعف المقصد مما جعل الكرة العراقية بعيدة عن أي تقييم أو دراسة تعنى بالوقوف على الأخطاء ودراستها ومعالجتها بطريقة علمية صحيحة. اعتقد هذه مسؤولية وواجب اتحاد الكرة اجراء دراسات يقيم فيها واقعه. الجامعات: من الضروري قيام الجامعات العراقية بتشجيع إجراء البحوث المتعلقة بكرة القدم ونشرها، لأنها جزء مهم لكرة القدم، فهي تساعد على التشخيص المبكر لكثير من القضايا الكروية المبهمة، وتسهم في تطوير كرة القدم في البلد. الاعلام الرياضي: فقد الابتكار، والاساليب الجديدة، ما زال عمله تقليديا. باختصار يحتاج الإعلام الرياضي العراقي إلى التمكين والتطوير والاستقلالية وأن يلتزم بالشفافية والمصداقة والاستحداث، حتى يمكن أن يعمل كسلطة رابعة لها قوة ناعمة ضاغطة في البلاد.

{ اهم الدروس المستخلصة من هذا العمل؟

– على القائمين والمسؤولين عن كرة القدم في العراق التراجع والتخلي عن تعنتهم وتزمتهم فيما يتعلق بالاستعانة برأي ذوي الخبرة حتى تمنحنا القدرة على معرفة احتياجات الكرة العراقية وستوفر لنا الأدلة الضرورية واللازمة لاتخاذ القرارات السديدة والمهمة.

{ لا يمكن وضع استراتيجية عمل لكرة القدم دون تقييم واقع الكرة في العراق ومستقبلها ما لم تكن هناك معرفة أوليه ومبدئية بالاحتياجات اللازمة، ومتطلبات المرحلة ودواعي تصحيح المسيرة وكيفية إنجاحها.

{ لاشك أن الوقوف على أية احتياجات لا يمكن أن يتم دون وجود بحوث نزيهة ومحايدة يتوخى فيها الشفافية التي أصبحت مطلبا هاما في كل نشاط ذلك بعد انتشار ظاهرة الفساد في أغلب مفاصل الدولة.

{ صناعة المستقبل لا يمكن أن يأتي من الأمنيات، فلا يمكن أن تصنع شيئا على أرض الواقع إلا بوجود دافع يولد فكرة تحفز إلى المباشرة بتحقيق حلم نرغب فيه، ثم تأتي الخطوة التالية، وهي التخطيط التي يتمثل بتحويل الفكرة إلى شغل، وعمل منظم مدروس للوصول إلى الهدف.

{ بعد أن التقيت بكل المدربين كيف تختصر رؤيتك بكل مدرب؟

– وضعت في الكتاب عنوانا لكل مدرب حاولت ان اختصر رؤيتي بالمدرب، او تقييم لعمله او الظروف المحيطة خلال عمله، من خلال عناوين بسيطة جاءت على النحو التالي:

{ تالاكي جولا: أربعـة عقـود مضـت على الـدرس الأول. وما زالـت الأخـطاء تتـكرر والمخـالفـات مستمرة! أسـفا، لم نتعـلم الدرس.

{ فويا جارداسفيتش: المفترى عليه!!

{ ايدو، ادواردو انتونيوس كويمبرا : حينما حضـر الرجال، غـاب المـال!

{ زي ماريو : ضياع الحلم، الواقع. واستعجال النتائج.

{ ايفرستو دي ماسيدا: التاريخ العظيم. الذي رفع اسم العراق عاليا.

{ ميلان زيفادينوفيتش: التلفيق من أجل التفريق!

{ برند ستانج: “عـراقـي الهـوى ألمـانـي الجنسـية”.

{ جورفان فييرا: نكران الجميل، ونسيان المعروف.

{ ايجيل أولسن: ضياع الفكر والعلم بوجود الفوضى والجهل.

{ فولفغانج سيدكا: التكنلوجيا الألمانية في العراق. نـجحت أم لم!

{ موراسي سانتانا: أحد أهم المدربين القادرين على الترقية.

{ زيكو، ارثر انتونيوس كويمبرا: الحلم الذي تحقق ثم طار كما طار الدخان.

{ فلاديمير بتروفيتش: حمامة صربيا أخفقت في العراق

{ كيف ترى مستقبلك في العراق؟

– حلمي ان اعود يوما ما الى العراق لإنشاء مؤسسة علمية للبحوث الرياضية. ستكون الاولى من نوعها في الشرق الاوسط يكون هدفها اجراء البحوث العلمية، اجراء دراسات التقييم، والمسوحات الرياضية وغيرها، تاهيل باحثين واعدين للمستقبل من خلال تدريبهم على طرق البحوث المختلفة ومساعدتهم حتى تمكينهم من اجراء البحوث بشكل سليم يوازي البحوث التي تجريها الدول المتفوقة في هذا المجال، اضافة الى مساعدة كليات التربية الرياضية وطلابها في العراق في اجراء البحوث الميدانية

كلمة اخيرة دكتور

أشكر جريدة الزمان وكادرها وحضرتك على هذا اللقاء متمنيا لكم النجاح والابداع