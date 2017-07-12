المتسولون في بغداد

نحو جهود للحد من الظاهرة

كم هو رائع برنامج تصفير المتسولين في ديالى حيث قامت قيادة شرطة ديالى في بعقوبة بتنفيذ مشروع فريد وناجح ,برنامج تصفير المتسولين كافة في بعقوبة وغلق ملفات المتسولين الذي يعد الاول من نوعه في البلاد معتمداً على عدة محاور والذي تم تطبيقه في قيادة شرطة ديالى وفق برنامج فريد هو الاول من نوعه في العراق الذي يهدف اساساً الى التصفير لملف المتسولين جميعاً في بعقوبة التي كان يعد ظاهرة خطيرة وسلبية في البلاد عامة ..

حيث قامت مفارز الفوج النموذجي وهو احد اهم الافواج في محافظة ديالى بدأ بتطبيقه في مناطق عدة في ديالى من خلال اعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المتسولين رجال ونساء واولاد الشوارع والوقوف على طبيعة احوالهم ومن ثم الانفتاح عليهم من الناحية المجتمعية مع إيجاد سبل لحل مشالكهم لابعادهم عن الشوارع وتقاطعات الشوارع والساحات والاسواق حيث يعتبر مشروعا وطنيا نموذجيا كهذا اثبت كفاءته بتصفير ملفات المتسولين جميعاً مع انهاء مرحلة وجود الاطفال المتسولين في الشوارع في عموم البلاد ومنها العاصمة بغداد انه مشروع مثالي حيث كانت بغداد قبل عدة عقود خالية منهم والكل يعلم لظاهرة المتسولين يظهرون بملابس رثة ووسخة وممزقة وحسب مظهر كل متسولة ومتسول للاساليب الكثيرة المتعددة وتنوعها منها العوق الخلقي وغيرها من المظاهر وهذه ظاهرة خطيرة لهؤلاء العاطلين عن العمل التجأوا للتسول لأنها وسيلة مربحة لكسب المال ومنهم النساء والرجال واولاد واطفال الشوارع المنتشرين في الشوارع وساحة الترفك لايت وقرب السيطرات في الشوارع والاسواق ولتنوع الكسب عن طريق التسول اي بطلب النقود من الناس يجزيه المتسولين من دخول مرتفعة تفوق رواتب الموظفين عشرات المرات لرواتب الموظف في الدولة وهذه اصبحت وسيلة مربحة ومريحة للمتسولين ولهذه المهنة عصابات تقوم بتوزيع المتسولين يومياً بسيارات كل على منطقة او شارع يحدد لهم ونشاهدهم بقيامه ابدال العملة التي حصلوا عليها في ابدالها بالعملة الصعبة لاتقل عن 400 دولار يومياً وتزايد الى اكثر 600 دولار هذا ماتم مشاهدته عن المتسولين في شوارع بغداد ينبغي على الدولة القيام بمحاسبة الاطفال وعوائلهم الذين ينتشرون في الشوارع للتسول وترك مقاعد الدراسة مع محاسبة عوائلهم , قانون لمكافحة الامية في العراق على ان يجتاز كل مـــــواطن من 45 سنة نزولاً ان يكون يحمل شهادة الدراسة الابتدائية وليس يكون امياً في المجتمع هذه كارثة اجتماعية خطيرة تهدد واقع المجتمع الامية يكون الالتحاق في المدارس له اولاً وثانياً للمجتمع لكي لا يكون امياً ولكثرة الاطفال المتسولين في الشوارع العامة وعند الترفك لايت وتقاطع الطرق في الشوارع يقوم هؤلاء الاطفال في التسول بطرق ملتوية لمسح الزجاج , انه مظهر مدان يجب ان لايمر دون حساب مع توجيه جميع قوات الشرطة المنتشرة في الشوارع العامة لالقاء القبض عليهم وايداعهم في مصحات الامراض العقلية والنفسية ولا يطلق سراحهم الا بسند قانوني وكفالة مالية لعقار او موظف بعشرة ملايين , كفالة لهم بعدم مزاولة التسول للمتسولين مستقبلاً ونذكركم الجوع لايرحم وحسب مقولة الامام علي (ع) لو كان الفقر رجلاً لقتلته ونذكركم في خلافة الامام علي (ع) عندما رأى رجلاً كبيراً يتسول فسأل قومه من هذا المتسول ومن هي عشيرته قالوا له انه انصاري (مسيحي ) فقال لهم اعطوه من بيت المال اسوة بالمسلم وقال لهم ( ان لم يكون اخاك في الدين هو نظيرك في الخلق ) وايضاً في خلافة عمر بن الخطاب لايوجد حتى الطير لم يذق الجوع في زمانه كان المسلمين والمسيحين واليهود يعيشون في عهده ولا يوجد متسول آنذاك لانه قال اعطوا لغير المسلم مثلما تعطون للمسلم من بيت المال ولا وجود لطلب العون من الناس في عهد الخلفاء .

عليه يقتضي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ومنظمات حقوق الانسان وجمعيات حقوق الانسان كل حسب اختصاصه اتخاذ مايلزم لمنع التسول وفق الله الجميع لخدمة العراق

صائب بشي – بغداد