علماء: الشرق الأوسط يدخل مرحلة الجفاف

الأنواء تتوقع طقساً مغبراً والحرارة 46

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليومين المقبلين صحواً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة الى 46 درجة مئوية .

فيما يستمر تاثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون طقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحواً حاراً كما يتصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائما جزئيا في المنطقة الجنوبية، فيما توصل علماء أمريكيون بعد دراستهم تاريخ مناخ المنطقة على مدى 130 ألف عام إلى أن الجفاف في منطقة الشرق الأوسط سيستمر 10 آلاف عام.

واكد الهيئة بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تاثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون طقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحواً حاراً كما يتصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائما جزئيا في المنطقة الجنوبية، مع انخافض قليل في درجات الحرارة عن اليوم السابق).

رياح خفيفة

واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 46 والصغرى 23 درجة وحركة الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10 كيلو مترات ومدى كما يتصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائما جزئيا في المنطقة الجنوبية، ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات وفي الغبار من 5- 7 كيلو مترات)، واوضح البيان أنه (يستمر تأثر اجواء العراق بأمتداد المنخفض الموسمي ليكون الطقس يوم غد الجمعة في المناطق كافة صحوا وحارا مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق لتكون درجات الحرارة العظمى 50 مئوية في أماكن متعددة منهما)، وتابع انه (يزداد تأثر اجواء العراق بامتداد المنخفض الموسمي ليكون الطقس يوم السبت المقبل في المناطق كافة صحوا وحارا كما يتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق)، واضاف البيان ان (طقس الاحد المقبل سيكون في المناطق كافة صحوا وحارا مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق).

فيما توصل علماء أمريكيون، بعد دراستهم تاريخ مناخ المنطقة على مدى 130 ألف عام، إلى أن الجفاف في منطقة الشرق الأوسط سيستمر 10 آلاف عام.

مناخ شاذ

وقال الباحث سيواخ مختيريان من جامعة ميامي الأمريكية في بيان امس ان (حكام المنطقة يعتقدون أن المناخ الحالي يعد نوعا من الشذوذ وأن الماء سيعود في المستقبل القريب إلى الشرق الأوسط لكن الدراسة تدل على أن الأمر ليس كذلك)، وأضاف إن (كمية الأمطار ستستمر في الانخفاض، أما العواصف الرعدية المتوسطية، المصدر الرئيسي للرطوبة في الشرق الأوسط، فستقل بسرعة)، واوضح البيان ان (علماء الجيولوجيا والمناخ قد لاحظوا تغيرات مناخية في العصور القديمة، بعد تحليل الصواعد في كهف – كاليه-كرد- شمال إيران وان الصواعد عبارة عن زوائد من كربونات الكالسيوم، تتكون داخل الكهوف باستمرار، وذلك بفضل حركة قطرات الماء، وتدل تركيبة نظائرها على نوعية المناخ الذي كان سائدا وقت تكوّن مختلف طبقاتها)، وتابع ان (العلماء تمكنوا عن طريق قياس نسبة الأكسيجين من تحديد متوسط مستوى الأمطار في مختلف العصور ودرجة الحرارة آنذاك، ناهيك عن مستوى إضاءة سطح الأرض من قبل الشمس واتضح أن تقلبات المناخ الدورية التي تستغرق بضعة آلاف من الأعوام، والتي اكتشفت عند تحليل طبقات الجليد في غرينلاند، انعكست أيضا في صواعد الكهوف الإيرانية، ويعني ذلك أن الطقس شمال الأطلسي مرتبط بما هو عليه في الشرق الأوسط، ويتم التحكم فيهما بآلية واحدة).

واضاف البيان ان (العلماء أفترضوا أن هذه التقلبات المناخية مرتبطة بتغيرات حركة الأرض مدارها المناخي، وهجرة تيارات المحيط لذا ان مناخ الشرق الأوسط يتغير كل بضعة آلاف عام، من المناخ الرطب والبارد نسبيا إلى المناخ الحار والجاف وبالعكس وان المنطقة دخلت مرحلتها الحارة التي ستستغرق نحو 10 آلاف عام).