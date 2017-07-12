القوات تعيد التنظيم للشروع في تحرير تلعفر والقائم والحويجة

تحذيرات من إهمال تحرير المناطق وعودة داعش إلى المدن الآمنة

بغداد – محمد الصالحي

اكدت قيادة العمليات المشتركة شروعها في تحرير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش بعد أن إعادة تنظيم صفوفها مباشرة، فيما حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية من ترك مناطق تلعفر وراوة وعنه والقائم والحويجة بيد داعش لمدة اطول، مشددة على ضرورة الحسم العسكري السريع.

وقال رسول المتحدث باسم العميد يحيى رسول في تصريح امس أن (القوات الامنية سيتم اعادة تنظيم صفوفها للشروع بعمليات تطهير ما تبقى من محافظة نينوى وهي (قضاء تلعفر- ناحية العياظية- المحلبية)، والحويحة ومناطق راوة وعانه والقائم).واضاف إن (النصر الذي تحقق في الموصل هو نصر كبير بدماء الشهداء الأبطال وتضحيات كبيرة للقوات، مايعطي دافعا معنويا لتحرير ما تبقى من الأراضي المختطفة). واعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي انتهاء دولة الخرافة الداعشية بتحرير الموصل، مبينا انها ولت الى مزبلة التاريخ وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح،مس ان (تحرير الموصل فيه اعلان عن انتهاء داعش في جميع مناطق العراق وما بقي مجرد اذناب لتك العصابات بعد استئصال رأس الافعى).

جهود كبيرة

مشيرا الى ان (تحرير تلك المناطق لن يتطلب جهودا كبيرة شريطة وجود الارادة الحقيقية البعيدة عن الامتثال للضغوط الداخلية والخارجية).واضاف (على الرغم من ان مناطق الحويجة وتلعفر والقائم وراوه وعنه سهلة التحرير الا ان تركها سيشكل خطرا كبيرا لتنامي تلك الجماعات الارهابية وامكانية عودتها للسيطرة على مناطق محاذية او ربما المحافظات التي تنتمي اليها لاسيما مع وجود الدعم الخارجي والداخلي). ومن جانبه قال حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي من عودة الإرهاب إلى مدينة الموصل المحررة في حال عدم الاسراع بتحرير قضاء تلعفر.وقال الزاملي في تصريح أمس ان (الموصل ستبقى مهددة بعودة الإرهاب إليها مجدداً في حال عدم الاسراع في تحرير مدينة تلعفر من سيطرة تنظيم داعش ). محذرا من (خسارة دماء جديدة في حال عدم تحرير تلعفر).وكشف عن (وجود فاسدين من المسؤولين والأجهزة الأمنية يقومون بتهريب مواد غذائية ومؤن واسلحة وعتاد إلى تنظيم داعش الإجرامي في المناطق المحاصرة كتلعفر والحويجة).وكانت النائبة عن محافظة نينوى نهلة الهبابي قد عزت اسباب تأخير تحرير قضاء تلعفر إلى تمدد القوات الكردية حول المناطق المتنازع عليها، داعية الحكومة والكتل السياسية إلى ضرورة إجراء حوارات مكثفة مع اقليم كردستان لسحب قواتها للشروع بعملية التحرير.

صناعة عبوات

وقال مصدر امس ان (القوات الأمنية وبمساندة الحشد الشعبي أحكمت سيطرتها على معمل لتفخيخ السيارات وصناعة العبوات الناسفة تابع لداعش في الموصل القديمة). مبينا ان (القوات عملت على تفكيك ما يقارب 20 سيارة تحتوي على مادة السيفور وما يقارب 200 عبوة ناسفة معدة للتفجير وكمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة) .واضاف ان (هذه المواد كانت معدة لتنفيذ غزوة إرهابية على القوات الأمنية والحشد الشعبي الموجودين على الشريط الحدودي، من اجل فتح ثغرة ليتمكنوا من خلالها الهروب إلى سوريا). مشيرا الى ان (ذلك جاء بناء على معلومات استخبارية وجهد أمني ادى الى افشال هذا المخطط). وقال مصدر امس ن ( قوات البيشمركة قتلت 17 مسلحا من داعش، في قرية مثلث الواقعة بين ربيعة وتلعفر). مبينا أن (المسلحين كانوا يسقلون سيارة حمل صغيرة وحاولوا التقرب من مواقع البيشمركة).

وفي ديالى كشفت اللجنة الامنية في مجلس المحافظة ديالى عن خطة امنية جديدة هي الاوسع لملاحقة فلول داعش في جبال حمرين وتطهير حدودها مع صلاح الدين.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني لـ (الزمان) أمس ان (الوضع الامني على الحدود ما بين محافظتي ديالى وصلاح الدين مسيطر عليها بشكل تام الا أنها تشهد بعض الخروقات الامنية الطفيفة). واضاف ان (قيادات عمليات دجلة وعمليات صلاح الدين وسامراء ستشرع في عملية امنية واسعة في جبال حمرين لملاحقة فلول التنظيم الاجرامي الهاربة من الحويجة جنوبي كركوك والموصل). واوضح أن (تحرير الحويجة لا يحتاج الى جهد عسكري كبير بعد احكام محاصرة المدينة لعدة سنوات وتمكن اغلب الاهالي من الفرار خارج المدينة وهبوط الروح المعنوية لدى عناصر داعش).

الى ذلك قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوات امنية مشتركة من الشرطة والجيش مدعومة بالحشد الشعبي انطلقت في عمليات عسكرية لتعقب خلايا داعش النائمة في مناطق جنوب قضاء بلدروز،وجنوب ناحية كنعان وجنوب ناحية بهرز). واضاف ان (العملية تجري وفق قاعدة معلومات استخبارية محددة الاهداف). مؤكدا ان (العملية تاتي في سياق استراتيجية قيادة عمليات دجلة لانهاء وجود اي مضافات او جيوب للتنظيمات المتطرف وتامين المناطق).