عراقيات

الأهواء والأمزجة والمصالح – ماجد الكعبي

عبارة قرأتها وتوقفت عندها ، وهذا نصها : حيث تبدأ ( الفوضى ) يتوقف العلم ! وأنا على يقين أن هذه العبارة إنما قيلت في حال غير حالنا ، وفي ميدان غير ميداننا فنحن من قوم أضاعتهم الأيام وغدرها ما أورثهم السلف من قيم وتقاليد وثقافة ، وأبدلت نخبهم الرائدة في كل الميادين بنخب جاهلة لم يكن لأغلبها حظ من ثقافة أو تعليم أو حتى ممارسة حياتية ناضجة ، ولذلك صرنا لانعول على أحد في ميادين الوظيفة أو الخدمة أو التعليم ، وصراحة في كل المجالات !

هل أقول إنسجاماً مع المقولة التي جاءت في صدر مقالتي أن هذا هو نتاج الفوضى التي حين تبدأ يتوقف العلم ، وما شأن محتالي العصر ومفبركي المصطلحات الذين جاؤونا بمصطلح جديد ليكون حجة يدافعون بها عن الخراب الناهض في حياتنا عقب الاحتلال اللامبارك لبلدنا وأعني به مصطلح الفوضى الخلاقة ، ولنسأل : هل تنتج الفوضى غير وليد من جنسها يحمل ملامحها ورسوها ، وحتى في الجاهلية العربية القديمة كان يُنظر في شكل الوليد الذي تنجبه المرأة خوفاً من خروجها على تقاليد قومها وشرفهم !

بعد الخراب الذي طال بلدنا في كل جوانب حياته جاؤونا بالفوضى الخلاقة التي جعلت التمرد سمة حياتنا فلا المعلم يستطيع أن يحاسب تلميذاً خوفاً من الفصل العشائري ولا شرطي المرور يستطيع إيقاف سيارة مظللة لأن هذه السيارة محسوبة على حماية نائبة أو نائب أو محسوبة على مليشيا منظورة وغير منظورة !

تسلق مَنْ تسلق وجاءت فرص لأشخاص لم يكونوا يحلمون بوظيفة بسيطة فإذا هم اليوم من كبار المسؤولين وأصحاب الدرجات الرفيعة و..و ..و هذا من نتاج الفوضى الخلاقة ! وهذا شيْ بسيط وماخفى أعظم .

ثلاث آفات من نتاج الفوضى الخلاقة صارت من ملامح حياتنا في هذا البلد الطيب أولها الهوى أو الميل الباطني لشيء أو لجهة فتحكم بهواك مسانداً ومدافعاً بعيداً عن أي مقياس أخلاقي ، وصار المزاج هو الموجه لكثير من المتسللين إلى مواقع الخدمة العامة فحسب المزاج يسمح لك بمقابلة السيد فلان وبحسب المزاج يداوم السيد العلاني ، وبحسب المزاج يعلو فلان ويسقط علان و..و و و و..الخ .

أما الثالثة فهي الأدهى في بلدنا المحكوم بالفوضى الخلاقة ، المصالح ، هذا الوباء المميت الذي يخلط الألوان ويغير الوجوه ، ويتجاوز على الأعراف .. فحين تنشأ مصلحة مع شخص يؤتى به من القاع ويلمع ليتولى مسؤولية جديدة وموقعاً وكأن هذا السيد بيضة الديك النادرة ، ولهذا صرت لاتستغرب إذا أقنعوك بأن اللون الأبيض هو لون أسود لأن الفوضى الخلاقة لها القدرة على إعادة تشكيل الأشياء ، ويا للسخرية حين يُخدع الجميع بهذه النظرية وكأن عقول القوم قد ذهبت .. والى الله المُشتكى .

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