مشعان الجبوري يرفض المشاركة بتكتلات طائفية بدعم خارجي

إتحاد القوى لـ (الزمان) :تأجيل مؤتمر بغداد و أربيل لقيادات المكون يوماً واحداً

بغداد – تمارا عبد الرزاق

قرر اتحاد القوى العراقية تأجيل موعد انعقاد مؤتمر بغداد واربيل لقيادات المكون يوم واحد، فيما رفض النائب مشعان الجبوري المشاركة في تكتلات طائفية دعت اليها عدد من الدول الاقليمية. وقال المتحدث باسم الاتحاد خالد المفرجي لـ (الزمان) امس انه (تقرر تأجيل المؤتمر يوما واحدا).

من جانبه قال مصدر لـ (الزمان) امس ان (المؤتمر سيعقد في فندق الرشيد وحتى الان لم يفصح عن جدول اعماله).

فعاليات المؤتمر

واضاف ان (مؤتمر بغداد واربيل واحد وسيشارك الحضور من الاقليم عبر الشاشات بفعاليات المؤتمر).

فيما رفض الجبوري المشاركة بتكتلات طائفية دعت اليها عدد من الدول الاقليمية، لافتا الى ان من يشارك في تلك المؤتمرات لا يمثلنا. وقال الجبوري لـ (الزمان) امس ان (مؤتمرنا سيعقد يوم غد الخميس في فندق بابل للخروج برؤية لمرحلة ما بعد داعش نحو الاعمار وعودة المهجرين وكذلك لتبني رؤية تقوم على مغادرة دولة المكونات والتوجه نحو افاق الوطن)، مشيرا الى (رفض التكتلات الطائفية التي اختارتهم تلك الدول فهم لا يمثلوننا). ورفض نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي مشاركة مطلوبين للقضاء في مؤتمر المكون. وقال بيان امس ان (المالكي بحث مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية والانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والحشد الشعبي في الموصل وإلحاق الهزيمة بداعش بالاضافة الى عدد من القضايا الدولية والإقليمية)، واكد المالكي ان (مرحلة ما بعد داعش تستدعي التاسيس لمرحلة جديدة تدعم استكمال عملية البناء وإعادة الخدمات للمناطق المحررة وباقي مدن البلاد)، مطالبا بالابتعاد عن (النهج المتشنج في معالجة الإشكاليات التي تواجهها العملية السياسية)، محذرا من (محاولات تمدد البعض على الاراضي المحررة تحت ذرائع مختلفة)، رافضا (تدخلات بعض الدول في الشان الداخلي للعراق ومحاولة التأثير على العملية السياسية).

اجراء انتخابات

مرحبا بـ (إقامة المؤتمرات داخل العراق شريطة عدم حضور المطلوبين للقضاء فيه)، وشدد المالكي على (اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري). ومن المقرر ان تشهد بغداد الايام المقبلة عقد مؤتمر للعرب السنة بحضور شخصيات وقيادات سياسية تهدف الى تشكيل مرجعية سياسية سنية في العراق. من جهة اخرى دعا المتحدث باسم زعيم التيار الصدري جعفر الموسوي السياسيين إلى الوقوف على أسباب خرق داعش لأراضي البلاد وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وقال الموسوي في بيان امس ان (النصر يحتاج إلى المحافظة عليه من خلال تخطي الظروف التي اسهمت في دخول داعش متمثلة بالقضاء على الفساد بأنواعه السياسي والمالي والإداري وكذلك سوء إدارة الدولة والخطاب الإعلامي الطائفي وغياب الحس الوطني من خلال الرهان على الأجندات الخارجية وبالأخص الإقليمية).

مبينا ان (هولاء السياسيين عبارة عن دمى تحركها تلك الدول الإقليمية واوصلوا البلاد إلى ركام المآسي) على حد قوله. داعيا الى (وقفة حقيقية من قبل قادة وزعماء القوى السياسية لإعادة النظر في كل ما تقدم من خلال الإفصاح عن أسباب التردي السياسي والحكومي والقضائي والنيابي والخطاب المتطرف).

مشدد على (ضرورة ابتعاد أصحاب القرار من السياسيين عن المجاملة والتغطية على الفاسدين والفاشلين والمطالبة بتطبيق القانون).

وتابع الموسوي ان (مرحلة ما بعد داعش تتطلب من الحكومة والزعماء السياسيين توجيه إرادتهم للوقوف على أسباب خرق داعش لأراضينا وتمكنها)، مطالبا (بمعالجة تلك الأسباب من خلال المحاسبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء لكي لا تتكرر ويلات جديدة على هذا الشعب الذي كتب عليه دائما تسديد حساب أخطاء الحكام).